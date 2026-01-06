Tuyển sinh đầu cấp bước vào cuộc đua

Tiết học số 0

Có con năm nay vào lớp 1, chị Nguyễn Phương An Bình (phường Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội. Theo thông báo của nhà trường, thời gian nhận hồ sơ đăng kí kéo dài từ ngày 9/10/2025 đến khi đủ chỉ tiêu. Trong khoảng thời gian này, do bận công việc cơ quan, chị An Bình đã không kịp nộp hồ sơ cho con. Hiện chị đang tìm phương án dự phòng vì mong muốn con được theo học tại một trường ngoài công lập.

Anh Nguyễn Văn Sơn (phường Yên Sở, Hà Nội) có hai lựa chọn cho con học lớp 6, Trường THCS Chu Văn An gần nhà và Trường THCS Hoàng Mai. Theo anh Sơn, năm 2025, để trúng tuyển vào Trường THCS Hoàng Mai, học sinh phải đáp ứng các điều kiện như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong 5 năm tiểu học; có thành tích tại các cuộc thi cấp quận, thành phố, quốc gia hoặc quốc tế, được quy đổi thành điểm ưu tiên. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét hai điều kiện này theo thứ tự ưu tiên cho đến khi đủ chỉ tiêu. Với những học sinh không có giải thưởng, cơ hội trúng tuyển là rất thấp.

Ngoài đăng kí xét tuyển vào Trường THCS Hoàng Mai, anh dự kiến nộp hồ sơ cho con vào THCS chất lượng cao Thanh Xuân (Hà Nội) và dự thi đánh giá năng lực vào Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội).

Trong khi đó, kì thi vào lớp 10 tiếp tục được đánh giá khốc liệt nhất hiện nay tại các đô thị lớn như Hà Nội. Học sinh lớp 9 và các trường THCS đang gấp rút xây dựng kế hoạch ôn tập. Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết trong học kì vừa qua, nhà trường tổ chức khảo sát, đánh giá học sinh lớp 9 trung bình mỗi tháng một lần. Qua các đợt khảo sát, có khoảng 50 học sinh trong tổng số hơn 500 em chưa đạt yêu cầu về kiến thức cơ bản.

Vì vậy, từ học kì II, nhà trường tổ chức các tiết học số 0 cho nhóm học sinh này, với tần suất 6 tiết/tuần, gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố môn thi thứ ba, nhà trường sẽ bổ sung môn học (này) vào chương trình tiết số 0 cho những học sinh chưa đạt chuẩn. Các buổi học diễn ra trước tiết học đầu tiên của buổi sáng hằng ngày và được giáo viên hỗ trợ, ôn tập hoàn toàn miễn phí.

Học sinh thi đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 tại Hà Nội năm 2025 Ảnh: HOA BAN

Đối với các học sinh còn lại, ngay từ đầu học kì I, mỗi tuần các em được ôn tập miễn phí 2 tiết/môn Toán và Ngữ văn - hai môn thi bắt buộc trong kì tuyển sinh vào lớp 10. Khi môn thi thứ ba được Sở GD&ĐT công bố, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức bổ trợ.

Nhận hồ sơ từ cuối năm trước

Trong mùa tuyển sinh lớp 6 (năm học 2026 - 2027), nhiều trường THCS ngoài công lập, chất lượng cao tại Hà Nội đã chủ động công bố sớm kế hoạch tuyển sinh. Thời gian nhận hồ sơ chủ yếu bắt đầu từ cuối năm 2025 và kéo dài đến đầu năm 2026. TS Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), cho biết, năm nay nhà trường dự kiến tiếp tục giữ hình thức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6 như những năm trước.

Đối với tuyển sinh đầu cấp, các chuyên gia giáo dục khuyên rằng, thay vì chạy theo tin đồn hay danh tiếng bề nổi, phụ huynh nên bình tĩnh xác định các tiêu chí như học phí, khoảng cách di chuyển, triết lí giáo dục và năng lực thực tế của con để đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Đến thời điểm này, nhiều trường THPT tư thục thu hút thí sinh tại Hà Nội cũng đã công bố phương thức tuyển sinh và lịch kiểm tra, đánh giá để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trường THPT Archimedes tuyển 270 học sinh lớp 10. Trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển thẳng và cấp học bổng; xét tuyển theo kết quả học tập kết hợp phỏng vấn Toán, tiếng Anh; xét tuyển theo kết quả bài thi rà soát kiến thức riêng của trường; xét tuyển theo kết quả thi vào các trường THPT chuyên; xét tuyển theo kết quả kì thi vào lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Trường Marie Curie thông báo tuyển sinh 1.560 chỉ tiêu lớp 10 tại 3 cơ sở ở Hà Nội. Phương thức tuyển sinh xét điểm kì thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Trường THPT Lý Thái Tổ cũng thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, với tổng 480 chỉ tiêu. Đối với học sinh đang theo học tại hệ thống trường, việc tuyển sinh được thực hiện theo tiêu chí nội bộ. Với học sinh từ các trường khác, nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 3 đợt và xét tuyển dựa trên học bạ bậc THCS. Đợt đăng kí sớm nhất bắt đầu từ ngày 15/12/2025.

Ở bậc ĐH, các trường bắt đầu rục rịch tuyển sinh. Trên trang thông tin điện tử, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, năm nay xét tuyển theo 6 phương thức. Trong đó, phương thức phỏng vấn và đánh giá năng lực có thời gian nhận hồ sơ đợt 1 từ ngày 1/1/2026; ngày phỏng vấn dự kiến là 1/3, lệ phí đăng kí 580.000 đồng/ngành/lần đăng kí. Phương thức này có từ 4 đến 5 đợt nhận hồ sơ trong năm 2026, và đây cũng là trường ĐH nhận hồ sơ xét tuyển sớm nhất khu vực phía Bắc.