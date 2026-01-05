1 ngành học dự kiến mở trong năm 2026 tại trường ĐH "Harvard Việt Nam": Cực khát nhân lực, lương tháng lên đến 70 triệu đồng

Theo thông báo mới nhất, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến mở mới 10 ngành, phát triển 3 ngành từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có trong năm 2026. Phần lớn các chương trình mới được thiết kế theo mô hình định hướng nghề nghiệp quốc tế và giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong những ngành dự kiến mở, ngành Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo trong đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh) nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, học sinh.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công nghệ mũi nhọn, động lực chính tạo ra các đột phá mới, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và công nghệ.

Với tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng, AI trở thành ngành ngành “hot” trong những năm gần đây bởi cơ hội việc làm rộng mở, điểm chuẩn của ngành luôn ở ngưỡng cao tại các trường ĐH hàng đầu trên cả nước như ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội,… Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM lấy điểm chuẩn ngành này theo phương thức xét kết quả thi THPT cao nhất cả nước - 29,6 điểm.

Trước Trường ĐH Ngoại thương, một số trường đại học có thế mạnh trong đào tạo kinh tế khác như ĐH Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP. HCM cũng đã mở ngành Trí tuệ nhân tạo.

Ngành “cung không đủ cầu”, mức lương hấp dẫn

Ngành Trí tuệ nhân tạo là một nhánh của Khoa học máy tính, nhằm phát triển các hệ thống và chương trình có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông minh như con người. AI đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa các quy trình sản xuất, phân tích dữ liệu và dự đoán chính xác, tạo ra đổi mới trong các ngành dịch vụ cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế, giao thông vận tải…

Sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo có thể làm việc với một số vị trí tại các doanh nghiệp sản xuất, công ty công nghệ, Viện nghiên cứu, Công ty Viễn thông như: Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (Data Analyst), Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer); Kỹ sư Dữ liệu (Data Engineer), Kỹ sư học máy (Machine Learning Engineer), Kỹ sư phần mềm (Software Engineer), Nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), Nhà phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analyst),...

Ảnh minh họa

Nhiều chuyên gia đánh giá vị trí liên quan AI được các doanh nghiệp “trải thảm đỏ” nhưng luôn trong tình trạng “cung không đủ cầu”, là 1 trong những vị trí được đánh giá khó tuyển dụng nhất.

Khan hiếm nhân lực chất lượng cao, các vị trí mảng AI đang được doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương hấp dẫn. Báo cáo Thực trạng nhân sự và tuyển dụng ngành công nghệ thông tin (IT) trong làn sóng Trí tuệ nhân tạo (Al) giai đoạn 2024-2025 do Navigos Group công bố cho lương của nhân sự AI cao hơn vị trí khác 10-50%.

Theo báo cáo Báo cáo thị trường IT Việt Nam 2024-2025 của TopDev, vị trí AI Engineer có thể nhận mức lương lên đến 2.060 USD (hơn 54 triệu đồng), Data Engineer có mức lương lên đến 2.310 USD (60 triệu đồng), Data Analyst nhận lương lên đến 1.860 USD (49 triệu đồng).

Trong khi đó, vị trí Machine Learning Engineer có mức lương khoảng 1.480 - 2.380 USD (39-62 triệu đồng), lương của nhân sự Big Data Engineer có thể lên đến 2.260 USD (hơn 59 triệu đồng)…

Ảnh minh hoạ

Báo cáo Mức lương & Mong đợi nghề nghiệp của chuyên gia IT 2024 – 2025 của Itviec cho thấy Data Engineer có 1-2 năm kinh nghiệm có mức lương tháng 18 triệu đồng, từ 3-4 năm kinh nghiệm mức lương là 30 triệu đồng.

Các vị trí Data Analyst/Data Scientist/ Business Intelligence Analyst nhận mức lương từ 16-30 triệu đồng/tháng với nhân sự dưới 4 năm kinh nghiệm và hơn 68 triệu đồng với nhân sự 5-8 năm kinh nghiệm.

Với vị trí AI Engineer/Blockchain Engineer, nhân sự có thể nhận mức lương lên đến hơn 70 triệu đồng/tháng nếu có 8 năm kinh nghiệm trở lên, dưới 8 năm kinh nghiệm mức lương ở vị trí này dao động 18-55 triệu đồng.

Chính vì vậy, cơ hội tìm việc làm liên quan đến trí tuệ nhân tạo vô cùng rộng mở và nhiều tiềm năng cho những nhân lực chất lượng cao, vừa đáp ứng kỹ năng chuyên môn vừa trang bị đủ kỹ năng mềm trong quá trình học tập.