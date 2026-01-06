Chuyện lạ: Hơn nửa triệu phụ huynh Việt than thở ngoài 30 tuổi mới thi xong học kì lớp 1 - Biết sự thật mà không nhịn được cười

Những ngày đầu năm, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền câu chuyện “lạ mà quen”: hàng loạt phụ huynh Việt than thở rằng… hơn 30, thậm chí ngoài 40 tuổi mà vẫn đang “thi học kỳ lớp 1, lớp 3, lớp 5”. Nghe qua tưởng chuyện đùa, nhưng hóa ra là tâm sự rất thật của những cha mẹ có con trong độ tuổi tiểu học, khi việc học của con đồng nghĩa với việc cha mẹ “học lại từ đầu”.

Mở đầu câu chuyện là chia sẻ của một bà mẹ: “Kể ra không biết ai tin không, chứ em năm nay 33 tuổi, vừa thi xong 10 môn học kỳ I lớp 6. Nghỉ Tết dương xong là tiếp tục thi tiếp học kỳ I lớp 1. Tối nào cũng luyện đề toán, chính tả, tập đọc. Không biết có lên được lớp 2 không nữa, hồi hộp ghê!”. Tâm sự dí dỏm nhưng đầy áp lực ấy ngay lập tức nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ với hơn 600 bình luận xôm tụ.

Dưới bài viết, rất nhiều phụ huynh cho biết mình đang ở hoàn cảnh tương tự. Có người kể mình 35 tuổi, vừa “thi xong” học kỳ lớp 7 của con thì quay sang ôn tiếp toán học kỳ lớp 3 cho đứa thứ hai, buổi tối lại phải ngồi học chữ cái tiền tiểu học cùng em bé út. Người khác nói bản thân 44 tuổi mà đang “học song bằng”, một “bằng lớp 5” và một “bằng lớp 8”, chỉ mong hết tuần để được “xả hơi” vì quá mệt. Có phụ huynh hài hước chia sẻ rằng mỗi tối ngồi học cùng con phải “niệm Phật để giữ bình tĩnh kẻo tăng xông”.

Không ít phụ huynh gần 40 tuổi vẫn đang “vật lộn” với chính tả, tập đọc, bảng cửu chương. Một bà mẹ nói mình liên tục phải học đi học lại cách đếm từ 1 đến 3 với con nhỏ. Người khác kể, con học lớp 4 nên dù về quê hay ra quán cà phê cũng phải tranh thủ mang theo sách vở để ôn bài: tổng cộng 6 môn, gần 100 câu học thuộc, 3 bài văn cùng toán và tin học “không khác gì ôn thi đại học”. Có người chỉ vừa “thi xong học kỳ 1 lớp 6” với con thì giáo viên đã thông báo sẽ tiếp tục bước vào “đường đua giữa kỳ 2”, có đề cương trước Tết và thi sau Tết, đến mức thốt lên rằng như vậy là “mất Tết rồi”.

Đằng sau những câu chuyện hài hước ấy là một thực tế không ít gia đình đang trải qua: áp lực học tập của học sinh tiểu học và trung học cơ sở vô hình chung trở thành áp lực của cả phụ huynh. Bài vở dày, kiểm tra liên tục, đề cương đồ sộ khiến nhiều cha mẹ buộc phải ngồi kèm con mỗi tối, ôn cùng, làm bài cùng, thậm chí “run” không kém học sinh khi bước vào mùa kiểm tra. Không ít người tự trào rằng: dạy con áp lực một phần, nhưng áp lực từ kỳ vọng của người lớn xung quanh còn gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, giữa những tiếng thở dài vẫn có nụ cười. Chính sự hài hước giúp phụ huynh nhận ra họ không cô đơn. Nhiều người cho rằng việc sát sao với con là cần thiết, nhưng cũng nhắc nhau rằng không nên biến chuyện học thành “cuộc đánh trận” kéo dài. Trẻ cần được hướng dẫn nhưng cũng cần được thở, còn cha mẹ cần bình tĩnh để đồng hành thay vì chịu áp lực thay con.

Câu chuyện “ngoài 30 tuổi vẫn đi thi học kỳ lớp 1” vì thế không chỉ là một màn hài hước trên mạng xã hội. Nó phản ánh đời sống thật của nhiều gia đình Việt hiện nay - nơi việc học của con gắn chặt với sự lo lắng, kỳ vọng và cả nỗi mệt mỏi của cha mẹ. Có lẽ, điều mà nhiều phụ huynh cùng mong ước không phải là bớt bài kiểm tra hay bớt đề cương, mà là một môi trường học tập nhẹ nhàng hơn, nơi cả con và cha mẹ đều có thể “lên lớp” bằng niềm vui đúng nghĩa.