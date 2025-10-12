Tuổi 35-40 ai cũng phải trả giá rất đắt với 5 sai lầm này

Tuổi 35-40 là giai đoạn lạ lùng nhất của đời người: không còn trẻ để liều, nhưng cũng chưa đủ già để dừng lại. Nhiều người ở tuổi này có thu nhập ổn, địa vị vững, nhưng tài chính thì chẳng khá hơn mấy so với năm 25. Khi nhìn lại, ai cũng sẽ thừa nhận: có những sai lầm tưởng nhỏ, mà đã khiến mình trả giá rất lâu.

1. Mua nhà quá sớm: Tưởng an cư, hóa ra tự trói mình

Thế hệ 8x, đầu 9x lớn lên với niềm tin “phải có nhà mới yên tâm làm việc”. Nhưng nhiều người đã vội mua căn đầu tiên khi chưa sẵn sàng tài chính mỏng, công việc chưa ổn định, rồi gánh khoản nợ 20 năm. Sau đó lại không dám nghỉ việc, không dám thử gì mới vì “còn phải trả ngân hàng”.

Nhà có thể là tài sản, nhưng nếu chọn sai thời điểm, nó biến thành gánh nặng khiến bạn mất tự do tài chính. “An cư” mà không “an tâm”, rốt cuộc cũng chỉ là đổi chỗ cho áp lực.

Ảnh minh hoạ

2. Góp vốn với bạn: Mất tiền lẫn bạn

35 tuổi, ai cũng từng một lần góp thử vào một dự án bạn thân rủ rê. Mức đầu tư vừa phải, nghe hợp lý, nhưng rồi hoặc là bạn không rành thị trường, hoặc là tình bạn không chịu nổi tiền bạc. Cuối cùng, mất tiền đã đành, còn phải mất thêm cả người bạn mình từng tin tưởng.

Ở tuổi này, đừng ngại nói “không” với các cơ hội đầu tư mập mờ. Tình bạn thật sự không cần kiểm chứng bằng số dư tài khoản.

3. Nghĩ mình còn trẻ nên chưa cần bảo hiểm

Rất nhiều người coi bảo hiểm là khoản vô hình, là chi phí chứ không phải tài sản. Cho đến khi một biến cố ập đến như bệnh, tai nạn, mất việc, mới thấy “giá mà mình mua sớm hơn”.

Tuổi 35-40 là giai đoạn sức khoẻ bắt đầu có dấu hiệu xuống, rủi ro sự nghiệp cũng cao hơn. Mua bảo hiểm khi còn khoẻ là mua sự bình yên rẻ nhất. Còn chờ đến lúc cần mới mua, thì vừa tốn kém, vừa đôi khi đã quá muộn.

Ảnh minh hoạ

4. Kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu vì ‘đời còn dài’

Ở tuổi này, nhiều người đã vượt qua giai đoạn thiếu thốn, bắt đầu “bù đắp” cho bản thân: xe tốt hơn, quần áo xịn hơn, du lịch nhiều hơn. Nhưng chính cái cảm giác “mình xứng đáng” lại khiến tiền bay đi nhanh hơn bao giờ hết.

Tiêu tiền để tận hưởng là cần, nhưng nếu tiêu mà không giữ lại được gì nghĩa là bạn chỉ đang mua cảm giác tạm thời. Và một ngày nào đó, bạn sẽ thấy thật mỉa mai khi phải “thắt lưng” ở tuổi 45, chỉ vì 35 tuổi tiêu quá mạnh tay.

5. Không học cách đầu tư, để tiền nằm yên đến mục ruỗng

Tiền không tự sinh lời. Để nó nằm yên trong tài khoản tiết kiệm là cách chắc chắn nhất để mất giá. Nhưng nhiều người 35-40 vẫn sợ đầu tư: sợ rủi ro, sợ thua lỗ, sợ phải học thứ mới.

Thực tế, đầu tư không có nghĩa là đổ tiền vào cổ phiếu hay coin. Đó có thể là một quỹ hưu trí, một gói vàng tích luỹ, hay đơn giản là học thêm kỹ năng mới để tăng thu nhập. Không học cách làm tiền làm việc cho mình, bạn sẽ phải làm việc cho tiền đến tận khi không còn sức.

Kết:

Ở tuổi 35-40, tài chính không chỉ là con số trong tài khoản mà là cảm giác an tâm trong đầu. Ai rồi cũng sẽ mắc vài sai lầm, nhưng khác biệt giữa người trưởng thành và người mãi loay hoay là: người trưởng thành biết sửa, còn người kia vẫn đang tự trấn an rằng “rồi sẽ khác”.

Nhưng thật ra, rồi sẽ không khác nếu bạn không bắt đầu làm khác, ngay từ bây giờ.