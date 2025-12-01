Từng là bệnh viện, ngôi trường này giờ siêu hot tại TP.HCM: Kiến trúc đẹp miễn chê, giơ máy lên là có ảnh đẹp

“Trưng Vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời, công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời”…

Nhắc đến câu hát này, chắc hẳn nhiều người thuộc thế hệ 8x trở về trước lập tức bồi hồi. Ca khúc Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu của nhạc sĩ Nam Lộc từng là “giai điệu thanh xuân” của biết bao người, gắn liền với hình ảnh một ngôi trường nữ trung học đẹp như mơ bên cạnh Thảo Cầm Viên của TP.HCM, trên con đường rợp bóng me xanh. Đó chính là trường THPT Trưng Vương.

Ngôi trường tọa lạc ngay giữa lòng thành phố, mang vẻ đẹp cổ điển, đượm màu thời gian và đầy chất thơ.

Đôi nét về trường THPT Trưng Vương

Ít ai biết, trước khi trở thành trường học, nơi đây từng là Quân y viện Coste - một bệnh viện của quân đội Pháp. Vậy mà sau khi chuyển đổi công năng, kiến trúc của trường vẫn đẹp đến mức đi vào cả thơ ca lẫn nhạc họa.

Trước năm 1979, trường chỉ dành cho nữ sinh. Những “bóng hồng Trưng Vương” khi ấy nổi tiếng thướt tha và nền nã đến mức làm nhiều nam sinh trường bên cạnh phải “đứng hình”, còn các chàng trai “ngoại đạo” cũng xao xuyến không kém.

Sau năm 1975, Trường Trưng Vương tiếp tục duy trì hoạt động nhưng trải qua nhiều thay đổi về tổ chức, nhân sự và định hướng giáo dục để phù hợp với bối cảnh mới. Dù vậy, toàn bộ kiến trúc Pháp đặc trưng cùng cảnh quan xanh mát của ngôi trường vẫn được gìn giữ cẩn thận, tạo nên vẻ đẹp cổ kính hiếm có giữa lòng trung tâm TP.HCM.

Đến năm 1979, trường chính thức đổi tên thành Trường THPT Trưng Vương và chuyển sang mô hình trường công lập dành cho cả nam lẫn nữ. Từ đó đến nay, Trưng Vương luôn nằm trong nhóm những trường THPT có chất lượng đào tạo tốt tại TP.HCM.

Học sinh của trường không chỉ giỏi mà còn rất năng động.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2025 - 2026 của Trưng Vương lần lượt là 21.00 điểm (nguyện vọng 1);21.25 (nguyện vọng 2) và 21.50 (nguyện vọng 3). Đây là mức điểm khá cao so với mặt bằng chung.

Nhiều thế hệ học sinh ưu tú đã trưởng thành dưới mái trường cổ kính này. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT qua các năm của Trưng Vương luôn ở mức cao, khẳng định chất lượng đào tạo ổn định của nhà trường.

Không chỉ đẹp ở kiến trúc và thành tích, Trưng Vương còn nổi tiếng bởi đội ngũ thầy cô cực thân thiện và “hợp vibe” với học sinh. Còn nhớ lần các thầy cô hóa trang siêu dễ thương để nhảy flashmob cùng trò khiến dân mạng không khỏi thích thú. Hay như năm ngoái, cô hiệu trưởng Trương Thị Bích Thủy gây “bão” với hình ảnh giản dị, đội nón vào bếp tự tay nấu cơm gà quê để đãi giáo viên trong ngày hội xuân - một khoảnh khắc khiến nhiều học sinh xúc động vì sự gần gũi đáng quý.

Cảnh quen đẹp miễn chê

Trong số những ngôi trường nữ trung học xưa ở Sài Gòn, Trưng Vương luôn được xem là nơi có vị trí yên tĩnh và thơ mộng nhất. Kiến trúc Pháp cổ kính, hàng cây xanh mướt, sân trường rải nắng và những tà áo dài trắng thướt tha đã trở thành nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm văn thơ, nhạc họa ra đời.

Trải qua nhiều thập kỷ, vẻ đẹp ấy vẫn còn nguyên vẹn. Trường THPT Trưng Vương vẫn giữ được hệ kiến trúc Pháp đặc trưng với tường vàng cổ kính, cửa sổ gỗ xanh lá cao vút, mái ngói đỏ sẫm cùng những mái vòm và hành lang mang đậm dấu ấn xưa cũ. Bao quanh sân trường là những dãy nhà hình chữ U, tạo nên khung cảnh vừa cổ điển vừa lãng mạn. Không ngạc nhiên khi Trưng Vương được xếp vào nhóm các trường có kiến trúc Pháp đẹp nhất Sài Gòn.

Vào mùa hè, khi những tán phượng nở rực rỡ, sắc đỏ nổi bật trên nền tường vàng khiến cả khuôn viên như được “phủ phép”. Những tà áo dài trắng lướt qua trong giờ tan trường tạo nên cảm giác như một thước phim thanh xuân quay chậm – đẹp đến nao lòng.

Đặc biệt, trường THPT Trưng Vương được gọi vui là ngôi trường duy nhất tại TP.HCM sở hữu view "triệu đô" khi mặt tiền hướng thẳng về phía Thảo Cầm Viên. Học sinh ở đây còn hài hước cho biết nhiều lần đã tận mắt chứng kiến những "người bạn hàng xóm" sang thăm. Bên cạnh đó, ngoài giờ học căng thẳng ở trường, nhiều bạn cũng tranh thủ thời gian sang Thảo Cầm Viên để hóng gió và giải trí.

Trường THPT Trưng Vương được gọi vui là ngôi trường duy nhất tại TP.HCM sở hữu view "triệu đô" khi mặt tiền hướng thẳng về phía Thảo Cầm Viên.

Trưng Vương hôm nay có thể đã đổi mới nhiều thứ, nhưng chất mơ mộng, dịu dàng và đậm chất thanh xuân thì vẫn nguyên vẹn như những giai điệu xưa cũ vẫn còn ngân mãi.