Con tôi - đứa trẻ Gen Alpha bước vào tuổi ẩm ương và nỗi lo từ trường học đến thế giới phẳng của 1 người mẹ

Mỗi ngày nhìn con lớn tôi luôn thấy mình vừa tự hào, vừa hoang mang. Đứa trẻ Gen Alpha ấy sinh ra và lớn lên trong thế hệ bùng nổ công nghệ, lớn lên với chiếc smartphone như một phần của cuộc sống và hiểu mạng xã hội còn nhanh hơn ba mẹ hiểu… hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu.

Con đang ở tuổi ẩm ương, cái tuổi mà cảm xúc thay đổi nhanh hơn thời tiết, cái tuổi mà con cố gắng khẳng định mình nhưng lại dễ bị lung lay bởi một cái like, một bình luận hay một trào lưu “viral” nào đó, bất kể nó xuất phát từ nơi ánh sáng hay từ nơi tăm tối của internet.

Và tôi chỉ là một bà mẹ bình thường, lại phải học cách sống giữa hai nỗi lo: Lo môi trường học tập của con ở trường ra sao và lo môi trường mạng xã hội đang mở toang trước mặt con còn đáng sợ đến mức nào.

Ở trường, tôi lo con có đang hòa nhập hay bị cô lập, bạo lực

Tôi luôn sợ con bị thua kém bạn bè, sợ con bị bắt nạt, sợ con học không hiểu nhưng lại ngại hỏi. Dù con mạnh mẽ, nhanh nhẹn, lanh lợi… nhưng với tôi, con vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ bé muốn được bảo vệ.

Bạo lực học đường diễn ra dưới nhiều hình thức mà đôi khi bố mẹ như chúng ta không lường trước hết được. Tôi không sợ con học kém, chỉ cần con cố gắng hết sức. Tôi không sợ con nghịch ngợm miễn là trong giới hạn, nhưng tôi sợ mỗi ngày đi học với con là 1 ngày con cảm thấy phải chịu đựng trong môi trường tiêu cực.

Nhưng thế giới phẳng kia… còn khiến tôi lo nhiều hơn

Nếu ngày xưa ba mẹ chỉ phải lo con đi đâu, chơi với ai ngoài đời thật, thì giờ đây tôi phải dõi theo con cả trong thế giới ảo, nơi mọi thứ diễn ra trong tích tắc, nhưng hệ quả thì có thể kéo dài cả tuổi thơ.

Mạng xã hội cho con kiến thức, tiếng cười, sự sáng tạo n hưng nó cũng có thể cho con áp lực, so sánh, lời nói độc hại và những bản sắc sai lệch về giá trị của bản thân.

Một video độc hại có thể làm con suy nghĩ lệch lạc.

Một bình luận ác ý có thể làm con tổn thương.

Một trào lưu xấu có thể khiến con muốn thử cho “bằng bạn bằng bè”.

Và tôi không thể cấm, cũng không thể theo con 24/7 mà chỉ có thể đồng hành bằng sự tinh tế, quan tâm và kiên nhẫn.

Tôi muốn chia sẻ với con về mạng xã hội như chia sẻ về đời sống thật có người tốt, cũng có người xấu, có điều hay, nhưng cũng có điều nguy hiểm. Con có quyền khám phá, nhưng phải biết tự bảo vệ mình.

Tôi hiểu rằng con cần tự do, nhưng cũng cần giới hạn. Con cần internet, nhưng cần hơn sự kết nối thật với gia đình. Con cần bạn bè online, nhưng cần nhất cảm giác được ba mẹ lắng nghe và thấu hiểu.

Những đứa trẻ lớn nhanh thật… nhưng cũng mong manh thật

Chúng ta những ông bố bà mẹ đều lần đầu làm cha làm mẹ của một đứa trẻ sinh ra trong kỷ nguyên số, không giáo trình, không hướng dẫn, không ai dạy chúng ta phải làm sao để nuôi một đứa trẻ sống song song trong hai thế giới.

Vậy nên mỗi ngày, tôi chỉ cố gắng làm điều tốt nhất có thể yêu con, hiểu con và đồng hành cùng con thật gần, dù con đang ở trước mặt hay đang ở “một thế giới khác” sau màn hình điện thoại.

Vì cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là con lớn lên an toàn - mạnh mẽ - tử tế. Và biết rằng mỗi khi con lạc lối, vẫn luôn có mẹ ở đây, sẵn sàng nắm tay con trở về.