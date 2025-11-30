Sinh viên bức xúc vì chỉ nhận 940 nghìn đồng tiền hỗ trợ A80: Hiệu trưởng nói còn hơn 500 nghìn đợt 2

Liên quan tới những bài chia sẻ thể hiện sự bức xúc của sinh viên khi nhận tiền hỗ trợ A80 thấp hơn, trưa 30/11, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội khẳng định trên VietNamNet rằng: "Không có việc bớt xén tiền của sinh viên và việc này sẽ được giải thích rõ với các em vào chiều Thứ Hai tới (1/12). Tôi sẽ trực tiếp gặp sinh viên để giải đáp cho các em tất cả các vấn đề có liên quan. Điều quan trọng để các em hiểu những thông tin hiện nay là chưa đầy đủ".

Theo ông, số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một, còn hơn 500.000 sẽ được trả kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện, tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến vào khoảng 15-25/12.

"Đương nhiên các em sẽ còn được lĩnh thêm tiền, bởi số tiền chi trả hiện nay mới là lần 1. Việc chi trả làm 2 lần, các thầy cô không nói rõ cho sinh viên. Ở lần chi trả thứ hai, các em sẽ được nhận hơn 500.000 đồng nữa.

Chưa kể, hiện nay, trên bàn làm việc của tôi, có gần 1.000 giấy chứng nhận nhà trường dự định cấp để ghi nhận, biểu dương công sức tham gia A80 của sinh viên nhưng chưa kịp triển khai. Một ý định ban đầu làm rất tốt là có vinh danh đến từng sinh viên, cuối cùng lại không được thông tin đầy đủ, để rồi trở thành chuyện hiểu lầm không đáng có", ông Long chia sẻ trên VietNamNet.

Như đã đưa tin thì thời gian qua, trên nhiều hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội xuất hiện các bài chia sẻ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan tới tiền hỗ trợ A80 khiến dư luận đặc biệt chú ý. Những viết này đều bày tỏ sự bức xúc khi mức hỗ trợ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội lại có sự chênh lệch khá rõ so với nhóm sinh viên các trường khác có cùng chung nhiệm vụ.

Bài chia sẻ gây chú ý.

Những bài viết này được cho là của các sinh viên đã tham gia chương trình A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh) vào dịp 2/9 vừa qua. Theo nội dung bài viết, sinh viên các trường khác nhận được 1,6 triệu đồng hỗ trợ cho đợt tập luyện này nhưng trường của bạn chỉ nhận được 940.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền.

"Khi được hỏi thì phía nhà trường giải thích rằng phần chênh lệch là do 'chi cho đồ ăn và thuê xe', nhưng những khoản này bên em cũng giống như các trường khác và sinh viên không được xem bất kỳ bảng kê, đơn giá hay hóa đơn nào. Việc giải thích chỉ nói miệng nên em chưa hiểu rõ", bài viết nêu.

Chia sẻ trên tờ Sinh viên Việt Nam, một sinh viên của trường Cao đẳng Du Lịch Việt Nam cho biết các bạn đều mong muốn sự việc được làm rõ và nhà trường cần giải đáp một cách minh bạch: "Tại sao khoản tiền hỗ trợ giữa các trường đi A80 lại có sự chênh lệch cao như vậy; số tiền bị trừ đi là những khoản nào, cần có sao kê minh bạch và chi tiết; liệu rằng những sinh viên đi A80, trong đó có chúng em, có được hoàn trả đúng số tiền mà Nhà nước cấp cho hay không và tại sao nhà trường lại trả bằng tiền mặt mà không phải bằng cách chuyển khoản như các trường khác".

T/h