Nữ sinh TPHCM bị đánh hội đồng, phải nhập viện sau giờ tan học

Theo Công an phường Trung Mỹ Tây, khoảng 11 giờ ngày 28/11, Tổ tuần tra Công an phường nhận tin báo về việc một nhóm học sinh Trường Giáo dục Thường xuyên thuộc Trường Cao đẳng Hoa Sen xảy ra xô xát.

Hình ảnh ghi lại các nữ sinh đánh bạn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường và mời ba học sinh liên quan gồm L.H.B.N (sinh năm 2010), P.Y.V (2009) và T.H.T.B (2009) về trụ sở.

Công an cũng thông báo đến gia đình và mời thầy H.T.Đ (sinh năm 1999), giáo viên chủ nhiệm, đến phối hợp làm rõ.

Làm việc với cơ quan chức năng, P.Y.V thừa nhận có mâu thuẫn cá nhân với bạn học N.T.N (sinh năm 2009) nên rủ hai bạn là N. và T. đánh hội đồng N. trước cổng trường. Hậu quả, em N.T.N bị chấn thương và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây cấp cứu.

Công an làm việc với các nữ sinh và phụ huynh.

Sự việc bị người dân ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng buồn là có nhiều học sinh đứng xem, quay clip nhưng không ai can ngăn.

Hiện Công an phường Trung Mỹ Tây đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vụ việc gây bức xúc dư luận, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường tại TP.HCM, khi thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh hành hung nhau và clip lan truyền trên mạng xã hội.