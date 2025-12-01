Sở GD-ĐT TP HCM nói gì về "những lớp học có sĩ số trên 50 học sinh"?

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, vừa qua một số ý kiến của phụ huynh phản ánh về tình trạng hiện nay tồn tại nhiều lớp học có sĩ số trên 50 học sinh, đặc biệt ở phường Tân Uyên thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ). Những lớp học như vậy gây quá tải cho giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đặc biệt là đối với các lớp 1, 2 cần sự quan tâm, kèm cặp nhiều hơn.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, phường Tân Uyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng, xã Tân Lập và một phần diện tích tự nhiên.

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các trường do UBND phường Tân Uyên quản lý gồm 10 trường công lập; trường ngoài công lập có 3 trường và 14 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập quy mô trên 7 trẻ.

Các trường trên địa bàn bắt đầu năm học kể từ ngày 5-9, số lượng 229 lớp/8.857 học sinh. Trong đó, mầm non (36 lớp/965 học sinh giảm 82 trẻ, so với năm 2024-2025); Tiểu học (86 lớp/3.661 học sinh tăng 1 lớp/191 học sinh, so với năm 2024-2025); THCS (107 lớp/4.231 học sinh/4.231 học sinh, tăng 5 lớp/1.363 học sinh).

Trong kết quả thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), tính đến nay, khu vực 1 (TP HCM cũ) có 297 phòng, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 316 phòng, riêng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt 200 phòng học/10.000 dân

Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết hệ thống các cơ sở giáo dục tiếp tục ổn định sau sáp nhập, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của trẻ em và học sinh trong phường.

Tuy nhiên, theo chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, toàn phường có 253 phòng học/9.921 người trong độ tuổi đi học, đạt tỷ lệ 84,9%, còn thiếu 45 phòng học so với chỉ tiêu.

Tính đến thời điểm hiện tại đối với TP Tân Uyên (cũ), đã có 6 công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp tăng 124 phòng học mới với tổng mức đầu tư khoảng 499 tỉ đồng. "Mặc dù được sự hỗ trợ và chỉ đạo tận tình từ lãnh đạo, nhưng do tình trạng gia tăng cơ học rất nhanh và phường Tân Uyên cũng là khu vực tập trung đông dân nhập cư (khu công nghiệp) và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến quá tải trường lớp trong nhiều năm qua" - Sở GD-ĐT TP nhận định.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT TP đã ban hành các công văn nhằm rà soát, chuẩn bị đầu tư cho các địa phương còn thiếu trường. Cụ thể, tại phường Tân Uyên, UBND đã báo cáo và đề xuất các dự án giai đoạn 2026-2030 như sau:

Đối với dự án đã có chủ trương đầu tư: Trên địa bàn phường Tân Uyên có 3 dự án đã có chủ trương của UBND TP Tân Uyên (cũ) phê duyệt và đơn vị đã được cấp dự toán. Cụ thể, Trường Mầm non Huỳnh Thị Chấu, Trường THCS Lê Thị Trung và Trường Tiểu học Uyên Hưng.

Riêng dự án đề xuất mới cho giai đoạn 2026-2030, cụ thể gồm: Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Mầm non Măng Non, Trường Mầm non Tân Lập. Đối với cấp tiểu học: Trường Tiểu học - THCS Huỳnh Văn Lũy (cơ sở tiểu học), Trường Tiểu học Uyên Hưng. Đối với cấp THCS: Trường THCS Lê Thị Trung.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT HCM, trong kết quả thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), tính đến nay, khu vực 1 (TP HCM cũ) có 297 phòng, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 316 phòng, riêng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt 200 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường.