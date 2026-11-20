Dự báo ngay đầu tuần tới (từ đêm 23/11), nước ta có khả năng đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, khu vực miền Trung có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, đồng thời mở rộng ảnh hưởng đến khu vực Đà Nẵng.

Dự báo trong tối và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng đến Đông Quảng Ngãi và Đông Gia Lai (Bình Định cũ).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại miền Bắc từ đêm 20/11 đến ngày 21/11, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-21 độ, vùng núi dưới 19 độ.

Trong hai ngày 22-23/11, trời tiếp tục rét về đêm và sáng nhưng ban ngày tăng nhiệt, thời tiết ấm áp hơn.

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới từ đêm 23/11.

Sau đó khoảng đêm 23/11 đến ngày 25/11, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa dông rải rác, đồng thời nền nhiệt giảm sâu, trời rét trở lại, vùng núi có rét đậm.

Khu vực Bắc Trung Bộ trong đêm 20/11 và ngày 21/11 trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 21-23 độ.

Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong các ngày 23-24/11, khu vực từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh nền nhiệt tăng nhanh, trời ít mưa. Từ khoảng ngày 24-25/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa dông, đồng thời rét trở lại.

Trong khi đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai và Đông Đắk Lắk, từ khoảng ngày 25-29/11 cũng có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.