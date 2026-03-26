Từ Zoro "ngực bự" của Mackenyu đến ảo vọng cơ bắp đàn ông do Hollywood thêu dệt

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấn tượng ấy là một câu chuyện phức tạp hơn về những tiêu chuẩn hình thể phi thực tế mà ngành công nghiệp giải trí và gym đang tạo ra, đặc biệt là đối với nam giới châu Á.

Hình ảnh Roronoa Zoro do Mackenyu thủ vai trong series One Piece Live Action của Netflix đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội.

Khi showbiz điên cuồng tạo ra những hình mẫu đàn ông "vô thực"

Không thể phủ nhận rằng Mackenyu đã có một sự "lột xác" đáng kinh ngạc để hóa thân thành kiếm sĩ Zoro. Huấn luyện viên của anh, Naicker, tiết lộ rằng Mackenyu đã phải trải qua chế độ tập luyện "Rest/Pause" cường độ cao 7 ngày một tuần cùng với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Sự cống hiến này là điều đáng khen ngợi, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn tự nhiên của cơ thể con người, đặc biệt là khi so sánh với những hình mẫu "siêu anh hùng" khác trong Hollywood.

Thực tế, ngành công nghiệp giải trí từ lâu đã tạo ra một "ảo vọng cơ bắp" bằng cách thúc đẩy hình ảnh những nam diễn viên với tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, khối lượng cơ bắp khổng lồ và tỷ lệ mỡ cơ thể cực thấp (thường dưới 8%). Để đạt được điều này, họ thường phải dùng đến những phương pháp can thiệp cực đoan, mà phổ biến nhất là sử dụng các chất tăng cường hiệu suất (Performance Enhancing Drugs - PEDs), hay còn gọi là steroid.

Nhiều diễn viên Hollywood đã công khai hoặc gián tiếp thừa nhận việc sử dụng các chất này để đạt được hình thể yêu cầu cho vai diễn. Alan Ritchson, ngôi sao của series "Reacher", đã tiết lộ rằng anh phải dùng liệu pháp thay thế testosterone (TRT) cho mùa thứ hai.

Hãy hình dung thế này: testosterone là một loại hormone tự nhiên giúp cơ bắp phát triển. Khi tập luyện quá sức, cơ thể có thể bị "cạn kiệt" hormone này, giống như một chiếc xe bị hết xăng vậy. TRT giống như việc đổ thêm xăng đặc biệt để chiếc xe có thể tiếp tục chạy với hiệu suất cao nhất, giúp anh duy trì vẻ ngoài "siêu nhân" của nhân vật. Tương tự, Frank Grillo, người nổi tiếng với vai Crossbones trong vũ trụ Marvel, đã thẳng thắn gọi đó là một "trò hề" trong Hollywood, nơi nhiều diễn viên sử dụng PEDs nhưng không dám thừa nhận.

- Ngay cả những huyền thoại như Arnold Schwarzenegger cũng từng thừa nhận sử dụng steroid trong thời kỳ đỉnh cao của mình, khi các quy định còn lỏng lẻo hơn.

- Các chuyên gia ước tính rằng có tới 50% diễn viên đóng vai siêu anh hùng có thể đã sử dụng một dạng PED nào đó để đáp ứng yêu cầu hình thể phi thực tế của các hãng phim.

- Điều này tạo ra một tiêu chuẩn vàng mà ngay cả những người có gen tốt nhất cũng khó lòng đạt được một cách tự nhiên.

Giới hạn sinh học và yếu tố di truyền của nam giới châu á

Quay trở lại với Mackenyu và nam giới châu Á nói chung, việc đạt được khối lượng cơ bắp "khủng" như Zoro một cách tự nhiên là một thách thức lớn hơn. Hãy hình dung cơ thể chúng ta như một khu vườn. Khả năng phát triển của khu vườn đó (cơ bắp) phụ thuộc rất nhiều vào "hạt giống" (gen di truyền) mà chúng ta có. Một số người sinh ra đã có "hạt giống" tốt hơn cho việc xây dựng cơ bắp, trong khi những người khác lại có "hạt giống" phù hợp hơn cho sức bền hoặc các khả năng khác.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong khả năng phát triển cơ bắp của mỗi người. Ví dụ, có những gen như ACTN3 hay ACE ảnh hưởng đến việc cơ thể bạn tạo ra sức mạnh hay sức bền.

Dù đây là những khái niệm hơi phức tạp, bạn có thể hiểu đơn giản là, giống như việc một số người sinh ra đã có năng khiếu chạy nhanh, một số khác lại có năng khiếu bơi lội, thì khả năng xây dựng cơ bắp cũng vậy, có một phần được định sẵn trong bộ gen của mỗi người.

Trong khi một số nhóm dân tộc có thể có xu hướng di truyền mạnh mẽ hơn trong việc phát triển cơ bắp lớn, thì nam giới châu Á, về mặt thống kê, thường có khung xương nhỏ hơn và cơ địa thiên về sự thon gọn, linh hoạt hơn.

Điều này không có nghĩa là đàn ông châu Á không thể có cơ bắp, mà là để đạt được cùng một khối lượng cơ bắp tuyệt đối như một người có khung xương lớn hơn, họ có thể phải nỗ lực nhiều hơn và kết quả có thể trông khác biệt. Giống như việc bạn cố gắng nhồi nhét một lượng lớn đồ đạc vào một chiếc hộp nhỏ hơn, nó có thể sẽ trông đầy đặn hơn, nhưng không gian chứa đựng ban đầu đã khác rồi.

Việc tăng 10-15kg cơ bắp thuần túy trong vài tháng, như những gì thường được đồn đại về các diễn viên Hollywood, là điều gần như không thể đối với một người tập luyện tự nhiên, đặc biệt là những người đã có nền tảng nhất định. Hãy nghĩ xem, để xây dựng một ngôi nhà, bạn cần thời gian để xây từng viên gạch. Cơ bắp cũng vậy, nó cần thời gian để phát triển từng chút một. Tốc độ tăng cơ tự nhiên thường chậm hơn nhiều, khoảng 0.5-1kg mỗi tháng đối với người mới tập và giảm dần theo thời gian khi bạn đã có kinh nghiệm.

Đừng để 'ảo vọng' làm bạn mệt mỏi: tập luyện bền vững, sống khỏe mới quan trọng

Vậy, cánh đàn ông, đặc biệt là nam giới châu Á, có nên cảm thấy sốt ruột hay thất vọng khi nhìn vào hình thể của Mackenyu hay các "siêu anh hùng" khác? Câu trả lời là hoàn toàn không.

Sự ngưỡng mộ dành cho Mackenyu là điều dễ hiểu, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng những hình mẫu trên màn ảnh thường là sản phẩm của một quá trình tổng hợp giữa tập luyện cường độ cao, chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, và đôi khi là sự hỗ trợ của các chất tăng cường hiệu suất. Đây không phải là một tiêu chuẩn thực tế hay bền vững cho đại đa số mọi người.D

Thay vì chạy theo một hình mẫu phi thực tế, hãy tập trung vào một hành trình cải thiện cơ thể bền vững và khoa học. Dưới đây là một số lời khuyên:

1. Chấp nhận giới hạn tự nhiên: Hãy hiểu rằng mỗi người có một "bản thiết kế" cơ thể và giới hạn di truyền riêng. Mục tiêu của bạn nên là phiên bản tốt nhất của chính mình, không phải bản sao của người khác. Đừng so sánh mình với một hình ảnh đã được "chỉnh sửa" quá mức.

2. Tập luyện khoa học và điều độ: Tập trung vào các nguyên tắc cơ bản như tăng tiến quá tải (tức là dần dần tăng độ khó của bài tập để cơ bắp thích nghi và phát triển), đa dạng bài tập, và phục hồi đầy đủ. Đừng cố gắng tập luyện quá sức hoặc 7 ngày một tuần nếu cơ thể không cho phép, vì điều đó chỉ khiến bạn kiệt sức và dễ chấn thương.

3. Dinh dưỡng hợp lý: Ăn uống đủ chất, cân bằng protein (để xây cơ), carb (để có năng lượng) và chất béo (quan trọng cho hormone và sức khỏe tổng thể) để hỗ trợ quá trình xây dựng và phục hồi cơ bắp. Dinh dưỡng là nền tảng vững chắc cho mọi sự thay đổi.

4. Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ là "thời gian vàng" để cơ bắp phục hồi và phát triển. Thiếu ngủ sẽ làm giảm hiệu quả tập luyện và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

5. Tìm kiếm sự đồng hành chuyên nghiệp: Thuê một Personal Trainer (PT) uy tín và có trách nhiệm. Một PT giỏi sẽ giống như một kiến trúc sư, giúp bạn xây dựng một "ngôi nhà cơ bắp" phù hợp với "nền đất" (cơ địa) của bạn, đồng thời cung cấp kiến thức về dinh dưỡng và phục hồi. Họ sẽ là người đồng hành đáng tin cậy trên con đường cải tạo cơ thể lâu dài và bền vững, giúp bạn tránh những sai lầm và đạt được kết quả thực tế.

Kết lại, vẻ ngoài của Mackenyu trong vai Zoro là một thành quả của sự cống hiến, nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở về những áp lực và ảo vọng mà ngành công nghiệp giải trí tạo ra. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng đó làm bạn nản lòng. Hãy lắng nghe cơ thể mình, tập luyện thông minh, ăn uống khoa học và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp để xây dựng một cơ thể khỏe mạnh, cân đối và bền vững – một phiên bản tốt nhất của chính bạn, không cần bất kỳ "phép màu" nào.