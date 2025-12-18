Từ “vua áo đen” V.League đến người thầy truyền lửa: Ngô Mạnh Cường gây bão tại Cúp TV360

Và tại Cúp TV360 năm nay, hành trình của ông và các học trò trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải.

Cựu trọng tài V.League Ngô Mạnh Cường và lần thử lửa với vai trò HLV tại Cúp TV360

Từ trọng tài sang thuyền trưởng – bước ngoặt tạo nên bản lĩnh ICTU

Lần trở lại sân cỏ của Ngô Mạnh Cường tại Cúp TV360 không phải để rút thẻ hay cầm còi, mà là để dẫn dắt một đội bóng sinh viên trẻ trung bước vào hành trình nhiều thử thách. ICTU kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng B, đánh bại Văn Lang và Phương Đông đầy thuyết phục, trước khi chỉ chịu thua 0-1 ở tứ kết trước một Đại học Huế "quá già dơ" – đội sau đó lên ngôi vô địch.

Thành tích gọn gàng nhưng sắc nét ấy mang đậm dấu ấn của ông thầy họ Ngô – người đã rời nghiệp cầm còi năm 2020 để chuyển sang giảng dạy và huấn luyện thể thao. Sự chuyển giao từ tư duy "vô tư theo luật" sang cảm xúc thật của một HLV khiến ông gần gũi hơn với các cầu thủ. Ông chia sẻ với nụ cười hiền: "Trọng tài thì phải vô tư tuyệt đối, nhưng làm HLV rồi, có lúc thấy trọng tài xử đúng… mà bất lợi cho đội mình, tôi vẫn buột miệng ‘Sao lại thế nhỉ?’. Đùa chứ, nếu có VAR chắc tôi xin xem lại." Đó là khoảnh khắc rất "con người", và cũng là điểm khiến các sinh viên ICTU quý ông đến lạ.

Những trận đấu không chỉ là chiến thuật, mà là tinh thần tuổi trẻ

Sự thay đổi vai trò được thể hiện rõ nhất trong trận mở màn gặp Đại học Văn Lang. Khi đối thủ rút ngắn còn 1-2 từ chấm phạt đền, gương mặt ông Cường thoáng căng thẳng. Nhưng đến khi ICTU ấn định chiến thắng 3-1, ông không nhảy cẫng ăn mừng – chỉ đứng lặng vài giây bên đường pitch, như thể trút bớt gánh nặng vô hình.

Niềm vui của HLV Ngô Mạnh Cường khi ở vai trò mới

Ông nói: "Bàn thắng đó không chỉ là 3 điểm. Nó giúp cả đội gỡ bỏ áp lực. Bóng đá sinh viên đôi khi chiến thuật không bằng tinh thần. Các em cần được ‘cháy’, chứ không phải chỉ chạy theo bài vở." Dù hành trình khép lại ở tứ kết, ICTU vẫn rời giải trong sự tôn trọng. Triết lý "cháy hết mình – vô tư – hào sảng" của ông được các học trò thể hiện trọn vẹn: chơi đẹp, quyết tâm và giàu cảm xúc – đúng tinh thần của một đội bóng sinh viên thi đấu vì đam mê nhiều hơn là thành tích.

TV360 – nơi cảm xúc người thầy được kể lại chân thực nhất

Dù phải dừng bước sau vòng Tứ kết, HLV Ngô Mạnh Cường và các học trò đã có những kỉ niệm đẹp tại Cúp TV360

Nếu không có TV360, khán giả có lẽ chỉ thấy ICTU qua những bàn thắng. Nhưng nhờ ống kính sắc nét của nhà tài trợ danh xưng và đơn vị phát sóng độc quyền, người xem đã được nhìn thấy một phiên bản rất chân thật của bóng đá sinh viên – nơi cảm xúc của HLV cũng quan trọng chẳng kém kết quả trận đấu.Những khoảnh khắc rất đời thường: cái cau mày khi đội bị ép sân, cái thở phào khi học trò phá bóng thành công,nụ cười hiền sau chiến thắng mở màn…

Tất cả đều được TV360 truyền tải trọn vẹn, giúp câu chuyện của ICTU và HLV Ngô Mạnh Cường chạm đến trái tim người hâm mộ.

Theo dõi trọn vẹn hành trình đầy cảm hứng của các đội bóng sinh viên trên TV360 – xem trực tiếp, xem lại highlight và tham gia "Chiến binh đua top" để rinh quà xịn ngay hôm nay!