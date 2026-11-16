Từ tháng này, người mắc nợ xấu ngân hàng có thể được miễn toàn bộ lãi quá hạn và vay tiếp trong trường hợp sau

Từ ngày 6/11/2026, khách hàng vay có thể được xem xét miễn toàn bộ lãi quá hạn hoặc tiếp tục được ngân hàng cấp tín dụng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định mới.

Ngày 30/9/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 54/2026/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 6/11/2026, với một số quy định liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng có khoản nợ xấu đã bán cho đơn vị này.

Có thể được miễn toàn bộ tiền lãi quá hạn của khoản nợ xấu

Theo khoản 1 Điều 30 Thông tư 54/2026/TT-NHNN, VAMC xem xét giảm một phần hoặc miễn toàn bộ tiền lãi quá hạn thanh toán, phí và tiền phạt vi phạm mà khách hàng vay chưa trả đối với khoản nợ xấu đã được mua bằng trái phiếu đặc biệt nếu thuộc một trong hai trường hợp.

Thứ nhất, khách hàng vay đã hoàn trả toàn bộ nợ gốc của tất cả các khoản nợ xấu tại VAMC.

Thứ hai, khách hàng chưa hoàn trả toàn bộ nợ gốc nhưng đáp ứng đồng thời các điều kiện: hợp tác với VAMC và tổ chức tín dụng được ủy quyền; việc miễn, giảm lãi quá hạn, phí và tiền phạt góp phần giúp khách hàng giảm bớt khó khăn tài chính hoặc phục hồi sản xuất, kinh doanh; tại thời điểm đề nghị, khách hàng có phương án trả nợ khả thi hoặc phương án cơ cấu lại tài chính khả thi để trả nợ.

Tuy nhiên, việc đáp ứng các điều kiện trên không đồng nghĩa khách hàng đương nhiên được miễn toàn bộ tiền lãi quá hạn. VAMC sẽ xem xét, quyết định mức giảm một phần hoặc miễn toàn bộ số tiền này.

Trước khi đưa ra quyết định, VAMC phải trao đổi với tổ chức tín dụng Việt Nam bán nợ. Tổ chức tín dụng có 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị để trả lời. Sau thời hạn này, VAMC quyết định và chịu trách nhiệm về việc miễn, giảm.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, VAMC phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng bán nợ và khách hàng vay để phối hợp thực hiện.

Khách hàng có nợ xấu vẫn có thể được ngân hàng xem xét cho vay tiếp

Một trường hợp khác được quy định tại Điều 10 Thông tư 54/2026/TT-NHNN là khách hàng có khoản nợ xấu đã bán cho VAMC vẫn có thể được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét cấp tín dụng.

Cụ thể, nếu khách hàng có phương án sản xuất, kinh doanh hoặc dự án đầu tư khả thi, tổ chức tín dụng có thể tiếp tục xem xét cấp tín dụng theo thỏa thuận, quy định pháp luật về hoạt động cấp tín dụng và các quy định pháp luật liên quan.

Quy định này mở ra khả năng tiếp cận vốn ngân hàng trở lại đối với một số khách hàng từng có nợ xấu đã bán cho VAMC. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng thuộc diện này đều đương nhiên được vay vốn. Quyết định cấp tín dụng vẫn phụ thuộc vào tính khả thi của phương án, dự án và các điều kiện liên quan.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 32 Thông tư 54/2026/TT-NHNN, VAMC có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ tài chính đối với khách hàng, gồm bảo lãnh vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đầu tư, cung cấp tài chính dưới hình thức cho vay hoặc mua trái phiếu doanh nghiệp do khách hàng phát hành.

Để được VAMC xem xét đầu tư, cung cấp tài chính, khách hàng cần có khả năng phục hồi tốt hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư có hiệu quả; có biện pháp bảo đảm thu hồi vốn phù hợp. Đồng thời, phương án hỗ trợ phải bảo đảm an toàn, có tính khả thi, đánh giá đầy đủ rủi ro, hiệu quả kinh tế và khả năng thu hồi vốn.

Trên cơ sở các điều kiện pháp luật, nguồn vốn và năng lực tài chính, VAMC sẽ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay.