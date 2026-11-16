Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Giá vàng hôm nay 16/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (còn được gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này mang sắc vàng đậm đặc trưng kết hợp với độ bóng tự nhiên, sang trọng.

Vì chứa rất ít tạp chất, vàng 9999 có kết cấu mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực va đập mạnh. Do đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 không thích hợp để làm các mẫu trang sức gắn đá cầu kỳ. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành vàng miếng, nhẫn tròn trơn hoặc các thiết kế tối giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 16/11, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,18 - 13,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

12.100.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.180.000

13.680.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.160.000

13.660.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

12.100.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 16/11/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.380.000

13.780.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.180.000

13.680.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.330.000

13.730.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.350.000

13.750.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.270.000

13.690.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

12.839.000

13.418.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.450.000

13.750.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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