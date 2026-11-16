5 suy nghĩ khiến bạn mãi không giàu được

Nhiều người đi làm nhiều năm, thu nhập cũng tăng dần nhưng tài khoản không dư ra được bao nhiêu. Đôi khi vấn đề không nằm ở số tiền kiếm được mà bắt đầu từ cách chúng ta nghĩ và sử dụng tiền mỗi ngày.

1. Đợi kiếm được nhiều tiền rồi mới bắt đầu tiết kiệm

Nhiều người cho rằng mức lương hiện tại quá thấp để tiết kiệm. Họ muốn đợi đến khi được tăng lương, có công việc tốt hơn hoặc thu nhập ổn định hơn mới bắt đầu dành dụm.

Nhưng khi thu nhập tăng, mức chi tiêu cũng rất dễ tăng theo. Từ việc nâng cấp điện thoại, mua sắm thoải mái hơn đến chọn những dịch vụ đắt tiền hơn, số tiền kiếm thêm có thể nhanh chóng được dùng hết.

Nếu chưa hình thành thói quen dành lại một phần thu nhập khi còn kiếm được ít tiền, việc có mức lương cao hơn cũng chưa chắc giúp bạn tích lũy tốt hơn.

2. Nghĩ rằng những khoản tiền nhỏ không đáng kể

Một ly cà phê, vài lần đặt đồ ăn, một món đồ vài chục nghìn đồng có thể không khiến bạn bận tâm. Nhưng nếu những khoản này xuất hiện gần như mỗi ngày, tổng số tiền chi ra trong một tháng sẽ không còn nhỏ.

Vấn đề không nằm ở việc bạn có được mua cà phê hay ăn món mình thích hay không. Điều đáng nói là nhiều người thường chỉ để ý đến những khoản chi lớn, trong khi bỏ qua những khoản lặp lại liên tục.

Muốn biết tiền của mình đang đi đâu, hãy thử cộng lại các khoản chi nhỏ trong một tháng. Con số cuối cùng có thể khiến bạn bất ngờ.

Ảnh minh hoạ Pinterest

3. Thấy giảm giá là nghĩ mình đang tiết kiệm

Một món đồ giảm từ 1 triệu xuống 600.000 đồng có thể tạo cảm giác bạn vừa tiết kiệm được 400.000 đồng. Nhưng nếu ban đầu không có nhu cầu mua món đồ đó, thực tế bạn vẫn vừa chi thêm 600.000 đồng.

Khuyến mãi chỉ thực sự giúp tiết kiệm khi bạn mua đúng thứ cần mua, với mức giá tốt hơn. Nếu liên tục mua hàng vì sợ bỏ lỡ ưu đãi, bạn rất dễ mang về nhiều món đồ ít sử dụng và tiêu quá ngân sách dự kiến.

4. Có tiền là nghĩ ngay đến việc nâng cấp cuộc sống

Khi thu nhập tốt hơn, việc muốn sống thoải mái hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu cứ mỗi lần tăng lương lại đổi điện thoại, mua xe đắt hơn, chuyển sang căn hộ có chi phí cao hơn hoặc tăng mức chi tiêu hàng tháng, bạn có thể rơi vào tình trạng kiếm được nhiều hơn nhưng vẫn chẳng dư tiền.

Đây là lý do có người thu nhập tăng đáng kể sau vài năm đi làm nhưng khoản tiết kiệm vẫn gần như không thay đổi. Tiền kiếm thêm đã được chuyển hết sang những nhu cầu mới.

5. Nghĩ rằng tiền để dành lúc nào cần thì lấy ra tiêu cũng được

Nhiều người có thói quen chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm nhưng lại thường xuyên rút ra khi muốn mua sắm, đi du lịch hoặc chi cho những nhu cầu chưa thực sự cấp thiết.

Nếu khoản tiền dành dụm luôn sẵn sàng để phục vụ những lần mua sắm ngẫu hứng, mục tiêu tích lũy sẽ rất khó đạt được. Một khoản tiết kiệm cần có mục đích rõ ràng, chẳng hạn dự phòng khi mất việc, mua nhà hoặc chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn.

Bạn cũng có thể tách riêng tiền chi tiêu và tiền tiết kiệm ở những tài khoản khác nhau để hạn chế việc sử dụng nhầm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Bạn nên làm gì để cải thiện tình hình tài chính?

Bắt đầu tiết kiệm ngay từ mức thu nhập hiện tại: Không cần chờ lương cao mới dành dụm. Hãy chọn một khoản phù hợp và chuyển sang tài khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương.

Theo dõi chi tiêu trong 30 ngày: Ghi lại cả những khoản nhỏ như cà phê, ăn vặt, đặt đồ ăn để biết tiền đang được sử dụng vào đâu.

Chỉ mua khi thực sự có nhu cầu: Trước một món đồ đang giảm giá, hãy tự hỏi liệu mình có mua nó nếu không có chương trình khuyến mãi hay không.

Giữ một phần tiền khi thu nhập tăng: Khi được tăng lương hoặc có thêm nguồn thu, đừng vội nâng mức chi tiêu tương ứng. Hãy dành một phần khoản tăng thêm cho tiết kiệm.

Đặt mục tiêu cụ thể cho tiền tiết kiệm: Chia tiền thành các khoản có mục đích như dự phòng, mua sắm lớn hoặc kế hoạch dài hạn. Khi biết mình đang dành tiền cho việc gì, bạn sẽ dễ giữ kỷ luật hơn.