Phát hiện tài khoản chồng có giao dịch chuyển khoản đến 123.000.000 đồng, người phụ nữ SN 1988 đến công an trình báo

Ngày 10/11/2026 Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp vừa hỗ trợ chị N.T.T.L sinh năm 1988, ngụ xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp xác minh và trả lại số tiền 123 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó vào khoảng 08 giờ ngày 09/11/2026, chị L nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của chồng chị bất ngờ nhận được số tiền 123.000.000 đồng từ người chuyển khoản có tên hiển thị là "L.M.T". Sau đó chị liên hệ cho chồng và được chồng xác nhận là không có bạn bè, người thân hay đối tác nào chuyển số tiền này. Do không biết rõ người chuyển và mục đích chuyển tiền, chị L đã đại diện cho chồng mình chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị xác minh để hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Công an xã Phú Hựu đã tiến hành xác minh tài khoản chuyển tiền cho chị L và liên hệ với chủ tài khoản là anh L.M.T sinh năm 1984, ngụ phường Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Đến 9 giờ 15 phút ngày 10/11/2026 anh L.M.T đã đem các giấy tờ có liên quan đến Công an xã Phú Hựu để nhận lại số tiền đã chuyển nhằm. Công an xã Phú Hựu đã xác minh và khẳng định số tiền 123.000.000 đồng chuyển nhằm vào tài khoản của chồng chị L là của anh L.M.T. Sau đó chị L đã chuyển lại toàn bộ số tiền cho anh T.

Với hành động trên của gia đình chị L không chỉ thể hiện đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật mà còn lan tỏa lòng nhân ái, sự tử tế và niềm tin giữa con người với con người. Đây là nghĩa cử cao đẹp, đáng được trân trọng, biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người dân Phú Hựu nghĩa tình, văn minh, sống có trách nhiệm với xã hội.

Qua vụ việc trên Công an xã Phú Hựu khuyến cáo người dân trên địa bàn khi tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền không rõ người chuyển và nội dung thì cần đến ngay Công an xã Phú Hựu hoặc liên hệ ngay số điện thoại 02773.840.361 trình báo và xác minh để trả lại số tiền chuyển nhầm.



