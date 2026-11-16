Bài đăng của một gia đình “bình thường” khiến dân mạng phải nể: Thu nhập 31 triệu/tháng vẫn ở thuê, có 2,5 tỷ tiết kiệm

Cuộc sống cứ bình thường giản dị vậy thôi, cần gì phải hơn ai.

Nhắc đến chuyện tài sản, đa số mọi người thường nghĩ phải có nhà lầu xe hơi hay nói chung là “thật nhiều tiền”, đó mới là điều đáng nể. Tuy nhiên, tâm sự của cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây lại cho thấy một góc nhìn khác.

Theo lời cô vợ, mọi thứ của gia đình đều rất bình thường nhưng chính cách cô tư duy về cuộc sống lại khiến nhiều người phải khen và đồng tình: “Nghĩ được thế này mới là đáng nể”.

Nguyên văn bài chia sẻ của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Với mức thu nhập 31 triệu/tháng, vẫn đang ở thuê và có khoản tiết kiệm 2,5 tỷ đồng, cô nhấn mạnh: “Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống lại thấy chẳng ai bằng mình…

Hiện tại em 36 tuổi, chưa nhà, chưa xe, có 1 cô công chúa 9 tuổi, và 1 khoản tiết kiệm 2.5 tỷ đồng. Trong đso 2 tỷ là chồng em tích lũy từ trước khi kết hôn, 500 triệu thì gom dần từ hồi cưới đến giờ. Vợ chồng em lương ai người nấy giữ.

Có lẽ cuộc sống chỉ cần biết đủ lạnh phúc, nên dù thua kém bạn bè đồng trang lứa hoặc cả những người ít tuổi hơn, về vật chất, tài sản ở tuổi U40 nhưng em thấy mình vẫn trộm vía may mắn và hạnh phúc”.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người phải khen cho tư duy “biết đủ” của cô vợ này, bởi suy cho cùng, tài sản nhiều đến đâu mà bản thân luôn thấy thiếu, thấy chưa bằng người này người kia thì cũng khó mà hạnh phúc được.

“Vợ vun vén gia đình, chồng cũng lo kinh tế thế là nhất rồi. Chẳng gì bằng thuận vợ thuận chồng, chứ lắm tiền nhiều của mà cãi nhau như cơm bữa thì cũng buồn lắm. Cuộc sống cứ túc tắc vậy lại đỡ áp lực, so sánh thì cũng chẳng biết đến bao giờ” - Một người bình luận.

“Có 2,5 tỷ nếu gửi tiết kiệm thì lãi cũng ổn, cố gắng vài năm nữa nếu không đủ tiền mua nhà thì về quê mua đất, cũng gọi là có tài sản. Còn không thì cứ ở thuê cũng chẳng sao, quan trọng là bạn thấy ổn” - Một người động viên.

“Vợ chồng mình ở tỉnh nhỏ, không phải thành phố, mức thu nhập cũng gần như nhà bạn. Mỗi tháng mình đưa vợ 50% tiền lương để lo chi tiêu gia đình, 50% còn lại mình giữ đóng học cho con với tiêu cá nhân. Ở quê nên cũng không áp lực mua nhà, 2 vợ chồng vẫn đi xe máy tại thấy mua ô tô cũng chẳng cần thiết.

Đúng là nhìn lên không bằng ai, vì bạn bè mình nhiều người cũng thành công giàu có lắm rồi, nhưng quan trọng là mình biết đủ với những gì mình đang có thì chẳng áp lực nhiều. Cứ cố gắng làm lụng vun vén, hôm nay tốt hơn hôm qua, năm nay khá hơn năm trước được chút cũng là mừng, mà kể cả có không bằng năm trước cũng không sao. Cuộc sống lúc này lúc kia mà” - Một người bộc bạch.

Làm sao để tránh bị “áp lực đồng trang lứa về chuyện tài sản”?

1. Đừng lấy tài sản của người khác làm thước đo cho tiến độ của mình

Một người bạn cùng tuổi mới mua nhà, người khác vừa tậu ô tô, đồng nghiệp cũ mới khoe được thăng chức, tăng lương... Những câu chuyện như vậy rất dễ khiến chúng ta cảm thấy bản thân đang dậm chân tại chỗ, nhất là khi bước sang tuổi 30 và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chuyện ổn định tài chính.

Tuy nhiên, điều cần nhớ là mỗi người có một xuất phát điểm và “vận tốc” khác nhau. Có người được bố mẹ hỗ trợ tiền mua nhà, có người phải tự tích lũy từ con số 0; có người không phải lo chi phí sinh hoạt cho gia đình, nhưng cũng có người đang gánh thêm trách nhiệm chăm sóc bố mẹ, con cái. Vì vậy, so sánh tài sản mà không đặt chúng trong bối cảnh cụ thể rất dễ khiến chúng ta đánh giá sai về chính mình.

Ảnh minh họa Pinterest

Thay vì nhìn xem người khác đang sở hữu những gì, hãy thử nhìn lại bản thân đã tích lũy được bao nhiêu so với một năm trước. Nếu khoản tiết kiệm tăng lên, nợ giảm xuống hoặc khả năng tự chủ tài chính tốt hơn, đó cũng là những tiến bộ đáng ghi nhận.

2. Xác định rõ thứ mình thực sự cần

Không ít quyết định tài chính được đưa ra vì tâm lý sợ bị bỏ lại phía sau. Thấy bạn bè mua nhà, chúng ta cũng muốn vay tiền mua một căn hộ dù khoản trả góp hàng tháng đang vượt quá khả năng. Thấy đồng nghiệp đổi ô tô, bản thân cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện mua xe dù nhu cầu đi lại chưa thực sự cần thiết. Những tài sản có giá trị lớn đôi khi mang lại cảm giác an tâm, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu được mua chỉ để đáp ứng kỳ vọng của người khác.

Trước khi đưa ra quyết định, hãy tự hỏi: Mình có thực sự cần tài sản này không? Nếu không ai biết mình sở hữu nó, mình có còn muốn mua không? Và quan trọng nhất, sau khi mua, cuộc sống có thoải mái hơn hay phải căng thẳng vì các khoản chi cố định? Một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính, một chiếc xe phục vụ đúng nhu cầu hay khoản tiết kiệm đủ dùng trong trường hợp khẩn cấp đều có giá trị riêng. Không nhất thiết phải sở hữu những thứ đắt tiền nhất mới được xem là thành công.

3. Tập trung vào mục tiêu tài chính của riêng mình

Một cách khá thực tế để bớt bị cuốn theo thành quả của người khác là có sẵn những mục tiêu tài chính cụ thể cho bản thân. Chẳng hạn, trong năm nay cần tiết kiệm thêm 50 triệu đồng, duy trì quỹ dự phòng bằng 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, trả hết một khoản nợ hoặc dành riêng một khoản tiền cho chuyến du lịch đã lên kế hoạch.

Khi biết mình đang hướng đến điều gì, bạn sẽ có cơ sở để cân nhắc các quyết định chi tiêu thay vì liên tục thay đổi kế hoạch vì thấy người khác vừa mua được món đồ mới hay sở hữu tài sản có giá trị. Những mục tiêu này cũng không cần quá lớn lao, quan trọng là phù hợp với thu nhập và có thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng quý, hãy dành thời gian kiểm tra lại số tiền đã tiết kiệm, các khoản nợ và tiến độ thực hiện mục tiêu. Nếu chưa đạt được như kỳ vọng, có thể điều chỉnh kế hoạch thay vì tự trách bản thân. Bởi suy cho cùng, tài chính cá nhân không phải một cuộc đua mà tất cả mọi người đều phải về đích cùng lúc. Điều đáng quan tâm hơn cả là tài sản mình có đang giúp cuộc sống dễ chịu, chủ động và ít áp lực hơn hay không.