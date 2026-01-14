Từ ngày sống tối giản, tôi mạnh dạn buông bỏ 6 thứ "chật nhà nặng thân" này

Có một giai đoạn, tôi từng nghĩ nhà càng đủ đồ thì cuộc sống càng tiện nghi. Mua thêm kệ, thêm tủ, thêm hộp đựng chỉ để cất những món đồ ít khi đụng tới. Nhà vẫn rộng như cũ, nhưng cảm giác sống thì ngày càng chật. Đi đâu cũng vướng mắt, làm gì cũng thấy mệt. Cho đến khi bắt đầu sống tối giản, tôi mới hiểu vấn đề không nằm ở diện tích, mà nằm ở những thứ mình cố giữ lại. Sáu món đồ dưới đây là những thứ đầu tiên tôi mạnh dạn buông bỏ, và cũng là lúc cảm giác chật nhà nặng thân biến mất rõ rệt.

1. Quần áo mặc không quá ba lần mỗi năm

Tủ quần áo từng là nơi khiến tôi mất nhiều thời gian nhất mỗi buổi sáng. Điều trớ trêu là càng có nhiều đồ, tôi lại càng đứng trước tủ lâu hơn mà vẫn không chọn được bộ nào thực sự muốn mặc. Quần áo mua vì thấy rẻ, vì đang giảm giá sâu, vì nghĩ để đó khi gầy hơn sẽ mặc, hoặc đợi dịp đặc biệt nào đó rồi cũng tới.

Thực tế là phần lớn những món ấy chỉ treo yên một chỗ, chiếm chỗ và bám bụi. Khi bắt tay vào dọn dẹp, tôi tự đặt một câu hỏi rất thẳng thắn: trong một năm qua, món này đã được mặc mấy lần. Những món không quá ba lần đều được đưa ra khỏi tủ. Kết quả là tủ đồ gọn đi thấy rõ, mỗi món còn lại đều quen thuộc và dễ phối. Việc chọn quần áo buổi sáng nhanh hơn, nhẹ đầu hơn, và cảm giác bước ra khỏi nhà cũng tự tin hơn rất nhiều.

2. Giày dép chất đống ở lối ra vào

Lối vào nhà là nơi đầu tiên đập vào mắt mỗi khi trở về, nhưng cũng là nơi dễ bị bỏ bê nhất. Giày cũ, dép hỏng, những đôi không vừa chân vẫn được giữ lại với suy nghĩ để đó cũng không sao. Thực tế là chỉ cần vài đôi giày bừa bãi cũng đủ khiến không gian trở nên lộn xộn. Khi chỉ giữ lại những đôi thường xuyên đi, lối vào nhà tự nhiên sáng và thoáng hơn hẳn.

3. Đồ bếp dùng cho những dịp hiếm hoi

Nồi to, chảo lớn, khuôn bánh, máy làm đủ thứ món nhưng cả năm chỉ dùng một lần. Chúng chiếm không ít diện tích tủ bếp, khiến việc nấu nướng hằng ngày trở nên bất tiện. Sau khi loại bỏ những món chỉ phục vụ cho ý tưởng trong đầu chứ không phục vụ đời sống thực tế, gian bếp trở nên gọn gàng và dễ thở hơn. Việc nấu ăn cũng bớt áp lực, đúng nghĩa là trở về với nhu cầu thật.

4. Đồ trang trí không còn mang lại cảm xúc

Có những món đồ trang trí từng khiến tôi hào hứng khi mang về nhà, nhưng theo thời gian, cảm xúc ban đầu ấy dần phai nhạt. Chúng vẫn ở đó, treo trên tường, đặt trên kệ, nhưng gần như không còn được để ý tới. Tranh treo lâu ngày thành quen mắt, tượng nhỏ bám bụi, lọ hoa chỉ dùng để lấp khoảng trống chứ không còn mang ý nghĩa thẩm mỹ. Khi bắt đầu dọn bớt, tôi nhận ra nhiều món tồn tại chỉ vì thói quen giữ lại, không phải vì còn yêu thích. Sau khi loại bỏ những đồ trang trí không còn cảm xúc, không gian trở nên thoáng đãng hơn, từng góc nhà có điểm nhấn rõ ràng. Nhà ít đồ hơn nhưng mỗi món còn lại đều thực sự có lý do để hiện diện.

5. Giấy tờ và đồ lưu trữ không cần thiết

Hóa đơn cũ, hộp đựng thiết bị đã bỏ, sổ sách không còn dùng nhưng vẫn giữ vì sợ cần. Những thứ này âm thầm chiếm không gian và tạo cảm giác nặng nề. Khi rà soát lại và chỉ giữ những giấy tờ thực sự quan trọng, các ngăn kéo nhẹ đi thấy rõ. Cảm giác kiểm soát được đồ đạc cũng giúp tinh thần bớt căng thẳng.

6. Đồ điện tử lỗi thời hoặc hỏng nhẹ

Điện thoại đời cũ, tai nghe chỉ còn nghe được một bên, dây sạc không rõ thuộc về thiết bị nào… tất cả thường được gom lại trong một ngăn kéo với suy nghĩ để đó rồi sẽ sửa. Nhưng sự thật là chúng nằm im suốt nhiều năm, vừa chiếm chỗ vừa tạo cảm giác dang dở. Những món đồ điện tử hỏng nhẹ này không chỉ làm không gian thêm lộn xộn mà còn vô tình nhắc nhở về những việc bị trì hoãn. Khi mạnh tay dọn bỏ, tôi thấy ngăn kéo trống trải hơn, dễ tìm đồ hơn. Quan trọng hơn, cảm giác gọn gàng ấy lan sang cả suy nghĩ, giúp tôi quyết đoán hơn, không còn giữ lại những thứ chỉ tồn tại vì tiếc rẻ.