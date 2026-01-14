Cây Tết nhà giàu mê mệt: Hoa bung nở rực sáng cả khung hình, chưng góc nào cũng đẹp sang vô cùng tận

Những năm gần đây, bên cạnh đào mai truyền thống, hoa cúc Pico đỏ nổi lên như một biểu tượng mới của gu chơi hoa tinh tế. Không rực rỡ theo kiểu sặc sỡ, cúc Pico đỏ chinh phục người nhìn bằng sắc đỏ đậm sâu, cánh hoa xếp dày, tròn đều, bung nở mạnh mẽ như một khối năng lượng tích cực giữa không gian ngày xuân.

Điểm đặc biệt của giống cúc này là khi nở đồng loạt, cả chậu hoa tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh. Dù đặt ở phòng khách rộng, sảnh lớn hay khu vực cửa ra vào, chỉ cần một chậu cúc Pico đỏ cũng đủ làm không gian sáng bừng, sang trọng hơn hẳn. Chính vì vậy, nhiều gia đình thường chọn cúc Pico đỏ làm hoa chủ đạo dịp Tết.

Hoa cúc Pico đỏ là giống gì?

Cúc Pico đỏ là giống cúc chậu cao cấp, có nguồn gốc từ các dòng cúc lai chất lượng cao. Cây có dáng thẳng, thân cứng, lá xanh đậm, bản lá dày. Hoa to, đường kính trung bình từ 8 đến 12 cm, cánh hoa dày và đều, độ bền hoa cao. So với các giống cúc truyền thống, cúc Pico đỏ có màu sắc bền hơn, ít phai khi nở lâu trong nhà. Thời gian hoa giữ form đẹp có thể kéo dài từ 20 đến 30 ngày nếu được chăm sóc đúng cách, rất phù hợp để chơi trọn vẹn từ trước Tết đến qua rằm.

Ý nghĩa phong thủy của hoa cúc Pico đỏ ngày Tết

Trong phong thủy, màu đỏ tượng trưng cho tài lộc, may mắn và hỷ khí. Hoa cúc lại là biểu trưng của sự trường thọ, bền bỉ và phúc lộc lâu dài. Sự kết hợp giữa sắc đỏ đậm và hình dáng tròn đầy của cúc Pico đỏ được xem là mang lại sinh khí mạnh, giúp kích hoạt năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Nhiều người tin rằng đặt chậu cúc Pico đỏ ở phòng khách hoặc gần cửa chính dịp đầu năm sẽ giúp gia đình hanh thông, công việc suôn sẻ, tiền bạc lưu thông tốt hơn. Với giới kinh doanh, đây còn là loài hoa mang ý nghĩa khai xuân thuận lợi, buôn may bán đắt.

Cách chọn chậu cúc Pico đỏ đẹp chơi Tết và vị trí đặt cây trong nhà

Khi chọn mua cúc Pico đỏ, nên ưu tiên chậu có nhiều nụ đều, nụ to, phân bố cân đối quanh tán cây. Hoa chỉ nên nở khoảng 20 đến 30 phần trăm để đảm bảo nở đẹp đúng dịp Tết và bền sau Tết. Quan sát thân cây phải cứng cáp, không cong gãy, lá xanh đều, không đốm vàng hay dấu hiệu sâu bệnh. Đất trong chậu nên tơi xốp, không quá ướt. Một chậu cúc đẹp là chậu nhìn tổng thể hài hòa, dáng tròn, tán gọn, không lệch bên.

Cúc Pico đỏ hợp nhất với không gian sáng, thoáng. Phòng khách, sảnh lớn, khu vực cầu thang hoặc trước cửa chính là những vị trí lý tưởng. Tránh đặt cây ở nơi gió lùa mạnh hoặc quá tối vì sẽ làm hoa nhanh tàn. Nếu đặt trong nhà, nên để cây gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên gián tiếp. Không nên đặt sát điều hòa hay bếp nấu vì nhiệt độ và luồng khí nóng lạnh thay đổi liên tục sẽ ảnh hưởng đến độ bền hoa.

Cách chăm sóc hoa cúc Pico đỏ đúng chuẩn

Cúc Pico đỏ không quá khó chăm nhưng cần đúng cách để hoa bền và nở đều.

Về tưới nước, chỉ tưới khi bề mặt đất se khô, mỗi lần tưới vừa đủ ẩm, tránh để úng nước. Tốt nhất nên tưới vào buổi sáng, hạn chế tưới buổi tối.

Ánh sáng là yếu tố quan trọng. Cây cần ánh sáng nhẹ mỗi ngày để duy trì màu hoa và độ tươi. Nếu để trong nhà lâu, có thể mang cây ra ngoài hiên hoặc ban công phơi nắng nhẹ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày.

Khi hoa bắt đầu nở, hạn chế di chuyển chậu nhiều lần để tránh rụng nụ. Có thể tỉa bỏ những lá già, lá úa phía gốc để cây thông thoáng, dồn dinh dưỡng nuôi hoa.

Trồng và nhân giống cúc Pico đỏ có khó không?

Nếu muốn trồng cúc Pico đỏ sau Tết, người chơi cần cắt tỉa thân cây còn lại khoảng 10 đến 15 cm, giữ lại những cành khỏe. Đặt cây nơi có nắng nhẹ, tưới nước vừa phải để cây ra chồi mới. Cúc Pico đỏ thường được nhân giống bằng cách giâm cành. Cành giâm cần khỏe, không sâu bệnh, cắm vào giá thể tơi xốp, giữ ẩm tốt. Sau khoảng 10 đến 15 ngày, cành sẽ ra rễ và phát triển thành cây mới.

Tuy nhiên, để có hoa đẹp, đồng đều như chậu chơi Tết, quá trình canh nụ, điều chỉnh ánh sáng và dinh dưỡng đòi hỏi kỹ thuật cao. Vì vậy, nhiều người vẫn chọn mua chậu thành phẩm từ các nhà vườn uy tín.