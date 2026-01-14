Tôm mua về ĐỪNG vội cho vào tủ lạnh: Thêm đúng 1 thứ này, tôm để lâu vẫn tươi như mới

Tôm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Nhờ vị ngọt tự nhiên, thịt mềm nhưng chắc, tôm có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như hấp, rim, rang, nướng hay nấu canh. Vì vậy, không ít người khi gặp mẻ tôm tươi ngon thường mua nhiều để trữ dùng dần. Tuy nhiên, cách bảo quản tôm lại là vấn đề khiến nhiều người gặp khó. Thói quen phổ biến là rửa sạch tôm rồi cho thẳng vào ngăn đá. Cách làm này tuy tiện nhưng thường dẫn đến tình trạng tôm sau khi rã đông bị đen đầu, thịt bở, nhạt vị và kém ngon so với ban đầu.

Để khắc phục tình trạng này, có thể tận dụng đường trắng - một nguyên liệu sẵn có trong bếp khi bảo quản tôm. Đường không làm tôm ngọt hơn theo nghĩa vị giác, mà chủ yếu giúp giữ ẩm, hạn chế thất thoát nước và làm chậm quá trình oxy hóa trong môi trường đông lạnh. Nhờ đó, tôm sau khi rã đông thường giữ được màu sắc tươi hơn, thịt săn chắc và giảm tình trạng đen đầu so với cách cấp đông thông thường.

Cách bảo quản tôm với đường trắng

Trước hết, tôm mua về cần được làm sạch đúng cách. Nếu là tôm sống còn khỏe, có thể ngâm trong nước sạch khoảng 1-2 tiếng để tôm nhả bớt cặn bẩn. Sau đó rửa lại nhẹ nhàng, để ráo hoàn toàn. Việc để tôm thật khô trước khi cấp đông rất quan trọng, vì nước dư thừa sẽ khiến tôm dễ bị dăm đá và bở thịt.

Chuẩn bị một hộp nhựa hoặc hộp thủy tinh sạch, khô, có nắp kín. Xếp một lớp tôm xuống đáy hộp, sau đó rắc một lớp đường trắng mỏng phủ đều lên trên. Tiếp tục xếp xen kẽ từng lớp tôm và từng lớp đường cho đến khi gần đầy hộp, lớp trên cùng rắc thêm một ít đường. Không nên cho quá nhiều vì đường chỉ cần đủ phủ bề mặt, không phải để ướp.

Đậy kín nắp hộp rồi cho vào ngăn đá. Khi cần sử dụng, lấy lượng tôm vừa đủ, rã đông tự nhiên trong ngăn mát hoặc ở nhiệt độ phòng. Sau khi rã đông, rửa nhẹ lại với nước sạch trước khi chế biến. Nhiều người nhận thấy tôm bảo quản theo cách này ít bị đen đầu, thịt vẫn chắc và giữ được độ ngọt tự nhiên tốt hơn so với cấp đông thông thường.

Cần lưu ý rằng mẹo dùng đường giúp cải thiện chất lượng bảo quản, nhưng không thể biến tôm kém tươi thành tôm ngon. Chất lượng ban đầu của tôm vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Mẹo chọn tôm tươi ngon để bảo quản được lâu

Muốn bảo quản tôm hiệu quả, việc chọn tôm ngay từ đầu là điều không thể bỏ qua. Với tôm còn sống, nên ưu tiên những con bơi khỏe, phản xạ nhanh, thân cong tự nhiên. Vỏ tôm có màu sáng, trong, không bị đục hoặc ngả vàng. Phần đầu phải dính chặt vào thân, chân và râu còn nguyên, không rụng nhiều.

Nếu mua tôm đã ướp đá, hãy quan sát kỹ phần đầu và thân. Tôm tươi thường có đầu gắn chắc, mắt trong, không lõm. Thân tôm cứng vừa phải, ấn nhẹ có độ đàn hồi. Tránh chọn tôm có đầu rời thân, thân mềm nhũn, vỏ nhớt hoặc có mùi tanh nồng bất thường, vì đó là dấu hiệu tôm đã để lâu.

Ngoài ra, không nên ham tôm quá to, bóng loáng bất thường vì có thể đã qua xử lý bảo quản. Tôm tươi tự nhiên thường có kích thước vừa phải, màu sắc đồng đều. Chọn được tôm tươi ngay từ đầu sẽ giúp việc cấp đông đạt hiệu quả cao hơn, tôm giữ được độ ngon và an toàn khi sử dụng.

