Thay vì phải chờ đợi tại quầy làm thủ tục, hành khách của Vietnam Airlines giờ đây có thể tự check-in và ký gửi hành lý ngay tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Quy trình được thực hiện hoàn toàn tự động, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trước mỗi chuyến bay.

Xếp hàng chờ làm thủ tục là một trong những khâu khiến nhiều hành khách "mất thời gian" nhất mỗi khi ra sân bay. Đặc biệt vào những khung giờ cao điểm, không ít người phải đến trước chuyến bay từ 2-3 tiếng để kịp hoàn tất các bước check-in và ký gửi hành lý.

Nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, Vietnam Airlines hiện triển khai quy trình tự làm thủ tục (Kiosk Check-in) và ký gửi hành lý tự động (Self Bag Drop) dành cho hành khách tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines hiện triển khai quy trình tự làm thủ tục và ký gửi hành lý tự động dành cho hành khách tại Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo hướng dẫn của hãng, hành khách đến cửa D7 của Nhà ga T3 sẽ dễ dàng nhận thấy khu vực Kiosk Check-in thông qua hệ thống biển chỉ dẫn. Tại đây, Vietnam Airlines bố trí các máy làm thủ tục tự động dành riêng cho khách hàng của hãng.

Hành khách đến cửa D7 của Nhà ga T3 sẽ dễ dàng nhận thấy khu vực Kiosk Check-in thông qua hệ thống biển chỉ dẫn

Hành khách có thể thực hiện toàn bộ quy trình check-in ngay trên máy, đồng thời kiểm tra trọng lượng hành lý để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn vận chuyển trước khi hoàn tất thủ tục. Hệ thống Kiosk được thiết kế với giao diện trực quan, giúp các thao tác được thực hiện nhanh chóng và đơn giản, hạn chế thời gian chờ tại quầy làm thủ tục truyền thống.

Sau khi hoàn tất check-in, hệ thống sẽ in thẻ lên tàu bay (Boarding Pass) và thẻ hành lý. Hành khách chỉ cần dán thẻ hành lý lên vali theo hướng dẫn, đồng thời kiểm tra lại các thông tin trên thẻ trước khi tiếp tục sang khu vực ký gửi.

Hành khách có thể thực hiện toàn bộ quy trình check-in ngay trên máy

Sau khi hoàn tất check-in, hệ thống sẽ in thẻ lên tàu bay và thẻ hành lý

Bước tiếp theo là ký gửi hành lý tự động tại các quầy từ 100 đến 109. Sau khi đặt hành lý lên băng chuyền, hành khách quét mã vạch trên thẻ lên tàu bay và thẻ hành lý đã được in. Khi hệ thống hoàn tất nhận diện, hành lý sẽ tự động được tiếp nhận và chuyển lên băng chuyền để vận chuyển lên máy bay.

Bước tiếp theo là ký gửi hành lý tự động tại các quầy từ 100 đến 109.

Theo Vietnam Airlines, toàn bộ quy trình được thiết kế nhằm giúp hành khách chủ động thực hiện các thủ tục trước chuyến bay, đồng thời giảm thời gian chờ đợi trong giờ cao điểm. Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ, đội ngũ nhân viên của hãng luôn có mặt tại khu vực Kiosk Check-in và quầy ký gửi hành lý tự động để hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của hành khách.

Việc đưa vào vận hành hệ thống Kiosk Check-in và Self Bag Drop tại Nhà ga T3 được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách, đồng thời tối ưu hóa quy trình làm thủ tục trong bối cảnh lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng tăng.

Nguồn, hình ảnh: Vietnam Airlines