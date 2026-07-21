Cuối tuần, cả nhóm rủ nhau trốn khỏi cái ồn ào, kẹt xe, khói bụi của Sài Gòn để về quê hít thở chút không khí trong lành. Vậy mà vừa đặt chân xuống Tiền Giang, chúng mình lại chạm mặt một khung cảnh đông đúc chẳng kém gì nơi vừa rời đi, thậm chí còn hơn.

Hóa ra đây không phải sự trùng hợp. Miền Tây đang âm thầm trở thành điểm nóng du lịch mới, sau khi đón một làn sóng du khách Trung Quốc kéo sang check-in rầm rộ. Chuyến về quê nghỉ ngơi ban đầu, vậy là bất đắc dĩ biến thành một chuyến "khảo sát du lịch" đầy bất ngờ.

Trải nghiệm 1 ngày du lịch miền Tây

Cù Lao Thới Sơn (Tiền Giang) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các hội nhóm du lịch gần đây, nên tụi mình quyết định phải đến tận nơi xem thực hư. Xuất phát từ TP.HCM, dù đã tính đặt tour từ sớm để chắc suất, nhưng gọi đến đâu cũng nhận được câu trả lời hết chỗ. Cuối cùng, cả nhóm đành tự di chuyển đến khu du lịch rồi mua vé vào tham quan tại chỗ.

Có mặt ở Thới Sơn vào một sáng Chủ Nhật, điều khiến chúng mình bất ngờ nhất là lượng khách khổng lồ đổ về đây. Trời lất phất mưa, có lúc mưa khá to, nhưng dòng người vẫn nườm nượp không ngớt. Từ những cây cầu nhỏ bắc qua kênh rạch, các lán nghỉ chân, đến từng ngóc ngách trong khu du lịch, đâu đâu cũng chật kín người xếp hàng. Xe ngựa, xe điện phải chạy hết công suất mới phục vụ kịp. Hướng dẫn viên thì liên tục xin lỗi khách vì phải chờ xe trung chuyển do quá tải.

Chị Trang, hướng dẫn viên của đoàn, cho biết lượng khách đến Thới Sơn đã tăng rõ rệt trong thời gian gần đây, nhất là vào cuối tuần và dịp hè. Khối lượng công việc của đội ngũ hướng dẫn viên vì thế cũng nặng hơn hẳn, khi các đoàn khách nối đuôi nhau liên tục từ sáng đến chiều.

Đi khắp khu du lịch, chỗ nào cũng bắt gặp những bộ áo bà ba đủ màu sắc được các bạn trẻ diện để check-in theo trend, khiến khung cảnh miền quê vốn bình dị bỗng rực rỡ khác thường, chẳng khác gì một buổi chụp ảnh thời trang ngoài trời.

Đi dọc khu du lịch một vòng, không khó để nhận ra nơi tập trung đông khách nhất chính là khu vực xuống xuồng ba lá, trải nghiệm quen thuộc trong hầu hết các tour khám phá miền Tây, nhưng ở đây lại có sức hút lớn hơn hẳn. Theo người chèo xuồng, vào cuối tuần hay dịp cao điểm, khách đông đến mức thời gian chờ kéo dài hơn thường lệ.

Được biết Thới Sơn có tổng cộng 6 bến thuyền, mỗi bến có khoảng 50 chiếc xuồng phục vụ khách. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng trước lượng khách khổng lồ đổ về, con số này vẫn không thấm vào đâu. Vào những khung giờ cao điểm, nhiều du khách thậm chí không thể xuống xuồng vì quá tải. Hàng nghìn người phải kiên nhẫn xếp hàng dài dưới bến, bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường.

Câu trả lời phần nào nằm ở mạng xã hội. Khoảng vài tháng trở lại đây, hình ảnh xuồng ba lá cùng những con rạch phủ kín dừa nước liên tục xuất hiện trên Xiaohongshu, Douyin. Không ít du khách Trung Quốc chia sẻ những bộ ảnh chụp tại miền Tây theo phong cách tối giản, gần như không cần chỉnh sửa cầu kỳ. Đáng chú ý, những bức ảnh này không khai thác công trình nổi tiếng hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà nhân vật chính chỉ đơn giản là chiếc xuồng gỗ nhỏ, dòng nước lặng và màu xanh cây cối.

Chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên sức hút rất riêng. Không ít du khách quốc tế sẵn sàng đưa Thới Sơn vào lịch trình chỉ để có được vài bức ảnh bên chiếc xuồng, phương tiện đã gắn bó với đời sống người dân miền Tây qua bao thế hệ.

Một ngày ở Thới Sơn có gì mà khiến nhiều người sẵn sàng xếp hàng để trải nghiệm

Theo giới thiệu từ khu du lịch, tour tham quan tại Thới Sơn hiện có mức giá khoảng 150.000 đồng một người, bao gồm chèo xuồng ba lá, thưởng thức trà mật ong, tham quan cơ sở làm kẹo dừa, xem quy trình làm cốm nổ, thưởng thức trái cây miệt vườn, nghe đờn ca tài tử và di chuyển bằng xe ngựa giữa những con đường nhỏ rợp bóng cây. Nhưng phải đến khi trực tiếp trải nghiệm, cả nhóm mới hiểu vì sao nơi đây lại có sức hút đến vậy. Không phải nhờ những công trình hoành tráng hay trò chơi hiện đại, điều giữ chân du khách lại chính là những hoạt động rất đời thường, gắn liền với cuộc sống của người dân miền Tây, nơi khách không chỉ đứng xem mà còn được trực tiếp tham gia cùng người dân địa phương.

Một trong những điểm dừng chân đầu tiên là khu làm bánh tráng. Dưới sự hướng dẫn của các cô chú địa phương, du khách được tự tay tráng từng lớp bánh mỏng trên khuôn hấp nóng. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng chỉ cần đổ bột hơi dày hoặc dàn không đều tay là chiếc bánh đã không còn đẹp như mong muốn, mới hiểu để có được một chiếc bánh tráng mỏng, đều và không bị rách đòi hỏi nhiều kinh nghiệm đến thế nào.

Rời khu làm bánh tráng, hành trình tiếp tục đưa cả đoàn đến nơi làm cốm nổ. Tiếng nổ lách tách vang lên liên tục, từng hạt gạo trắng bung nở thơm lừng khiến không ít người thích thú đứng xem khá lâu. Không xa đó là khu làm kẹo dừa, nơi lúc nào cũng đông người vây quanh, tò mò quan sát từng mẻ kẹo được nấu, cán rồi cắt hoàn toàn bằng tay. Sau khi tham quan, du khách còn được mời nếm thử ngay khi kẹo vẫn còn nóng, vị béo của nước cốt dừa hòa cùng vị ngọt vừa phải khiến nhiều người vừa ăn vừa gật gù, rồi tiện tay mua thêm vài hộp mang về làm quà.

Ngoài những làng nghề truyền thống, khu du lịch còn bố trí một số điểm check in khá thú vị như khu chụp ảnh cùng trăn hay tổ ong mật. Dù có chút e dè, không ít bạn trẻ vẫn hào hứng xếp hàng để có được vài bức ảnh lưu niệm, tiếng cười nói xen lẫn những màn la hét vì sợ trăn khiến không khí lúc nào cũng rộn ràng.

Sau một vòng tham quan, điểm dừng chân tiếp theo là khu vực thưởng thức trái cây miệt vườn với những đĩa trái cây theo mùa được bày sẵn, từ nhãn, chôm chôm cho đến những loại quả đặc trưng của miền Tây tùy từng thời điểm trong năm. Đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của Nam Bộ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng được biểu diễn ngay trong khuôn viên vườn cây. Không cần sân khấu lớn hay hệ thống âm thanh hoành tráng, chỉ với vài nhạc cụ quen thuộc và những câu ca mộc mạc, buổi diễn vẫn giữ chân được phần lớn du khách ngồi nghe đến hết chương trình. Ngồi giữa không gian vườn cây xanh mát, vừa thưởng thức trái cây vừa nghe những giai điệu ấy vang lên, cả nhóm cảm nhận rõ nhịp sống dường như cũng chậm lại, khác hẳn cảm giác chật vật chờ đợi ở các bến thuyền trước đó.

Khép lại hành trình vẫn là trải nghiệm được mong chờ nhất, ngồi xuồng ba lá len lỏi qua những con rạch nhỏ phủ kín dừa nước. Sau quãng thời gian chờ đợi ở bến, cảm giác ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, chậm rãi lướt qua những tán dừa xanh rợp bóng khiến mọi sự sốt ruột dường như tan biến. Tiếng mái chèo khua nhẹ xuống mặt nước, những khoảng nắng len qua kẽ lá cùng không gian yên tĩnh của miền sông nước tạo nên một khung cảnh rất khác với sự nhộn nhịp bên ngoài khu du lịch. Có lẽ cũng chính khoảnh khắc ấy là điều khiến nhiều người sẵn sàng kiên nhẫn xếp hàng khá lâu chỉ để được trải nghiệm vài chục phút trên xuồng.

Ăn gì, chơi gì và cần lưu ý gì khi ghé Thới Sơn

Sau một buổi di chuyển liên tục, khám phá Thới Sơn sẽ chưa thật trọn vẹn nếu bỏ qua những món ăn đặc trưng của miền Tây. Bánh xèo tôm đồng là một trong những món được nhiều du khách lựa chọn, chiếc bánh vàng giòn, nhân đầy đặn với tôm đồng, ăn kèm rau sống và chấm nước mắm chua ngọt tạo nên hương vị rất đặc trưng. Bên cạnh đó, cá lóc nướng trui cũng là món ăn gắn liền với vùng sông nước, cá được nướng bằng rơm, giữ nguyên vị ngọt của thịt, khi ăn cuốn cùng bánh tráng, rau sống và chấm nước mắm sẽ cảm nhận rõ nét hương vị dân dã của miền Tây.

Nếu đi theo nhóm đông người, cá tai tượng chiên xù cũng là lựa chọn đáng thử, con cá được chiên vàng giòn, dựng đứng trên đĩa khá bắt mắt, thường ăn kèm bún, rau sống và bánh tráng. Ngoài ra, hủ tiếu Mỹ Tho, bánh giá hay cháo cá lóc rau đắng cũng là những món ăn quen thuộc mà du khách có thể dễ dàng tìm thấy trong khu vực.

Vì phần lớn thời gian sẽ di chuyển bằng ghe, xuồng hoặc đi bộ qua nhiều lối nhỏ, nên ưu tiên giày hoặc dép có độ bám tốt để thuận tiện khi di chuyển. Nếu đi vào mùa nắng, đừng quên chuẩn bị kem chống nắng, mũ và nước uống, còn vào mùa mưa, một chiếc áo mưa mỏng sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc mang ô. Một món đồ nhỏ nhưng rất cần thiết là túi chống nước cho điện thoại, bởi chỉ một chút bất cẩn khi chụp ảnh trên xuồng cũng có thể khiến chiếc điện thoại đi tắm dưới sông. Nếu có thể sắp xếp thời gian, nên tránh đi vào đúng cuối tuần hoặc đi thật sớm vào buổi sáng để không phải xếp hàng quá lâu ở bến xuồng.

Chiếc xuồng ba lá vốn chỉ là phương tiện mưu sinh quen thuộc của người dân miền Tây. Thế nhưng, qua những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh bình dị ấy lại vô tình trở thành lý do để nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến Thới Sơn. Chuyến trốn Sài Gòn ban đầu vì thế đã diễn ra theo một cách rất khác so với dự định, thay vì một điểm đến vắng vẻ, cả nhóm bắt gặp một Thới Sơn nhộn nhịp với dòng khách nối nhau suốt cả ngày. Nhưng sau tất cả, điều đọng lại nhiều nhất không phải là những hàng người chờ xuống xuồng hay sự đông đúc của một cuối tuần cao điểm, mà là cảm giác bình yên khi chiếc xuồng ba lá chầm chậm lướt qua những con rạch nhỏ, giữa màu xanh của dừa nước và nhịp sống chậm rãi vốn đã gắn bó với miền Tây từ bao đời nay. Chính sự mộc mạc ấy có lẽ vẫn sẽ là điều níu chân du khách, ngay cả khi nơi đây ngày càng trở nên nổi tiếng hơn.