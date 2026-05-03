Tour miền Tây đắt khách dịp 30/4-1/5: Hàng trăm du thuyền tại Mỹ Tho- Vĩnh Long hoạt động hết công suất

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch vùng Đồng bằng sông cửu long, trong đó trục hành trình kết nối giữa Tiền Giang và Vĩnh Long trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng du thuyền Mỹ Tho đã trở nên vô cùng náo nhiệt khi dòng người từ khắp nơi đổ về, bao gồm cả du khách Việt Nam và các đoàn khách quốc tế.

Hình ảnh từng đoàn khách xếp hàng chờ lên tàu để bắt đầu chuyến khám phá sông nước đã minh chứng cho sức hấp dẫn đặc biệt của vùng đất chín rồng trong những ngày hội lớn của đất nước.

Tại khu vực Cù Lao Thới Sơn của Tiền Giang, dù hệ thống hạ tầng với 5 bến thuyền đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn có những thời điểm rơi vào tình trạng quá tải do lượng khách tăng đột biến.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, thông thường khách chỉ đông vào dịp cuối tuần, nhưng trong kỳ lễ này, đội ngũ hơn 300 chiếc thuyền đã được huy động tổng lực để đưa đón khách liên tục trên sông.

Một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất tại đây chính là việc du khách được thả mình vào không gian văn hóa truyền thống với những bản Đờn ca tài tử Nam Bộ mộc mạc, thưởng thức trà mật ong thơm lừng và cảm nhận nhịp sống chậm rãi qua những chuyến xe ngựa dọc theo đường làng xanh mát.

Bên cạnh đó, nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, tỏ ra thích thú khi được khoác lên mình những bộ áo bà ba, trang phục đặc trưng của người dân Nam Bộ, để hóa thân thành “người miền Tây chính hiệu” trong các hoạt động trải nghiệm.

Tại các điểm tham quan, du khách còn tham gia nhiều trò chơi dân gian như chèo xuồng ba lá qua những con rạch nhỏ, tát mương bắt cá, đi cầu khỉ hay thử thách giữ thăng bằng trên những chiếc cầu tre. Những hoạt động này không chỉ mang lại yếu tố giải trí mà còn giúp người tham gia hiểu rõ hơn về đời sống sinh hoạt gắn liền với sông nước của người dân địa phương.

Tiếp nối hành trình sang đến vùng đất Vĩnh Long, du khách tiếp tục được đắm mình vào không gian xứ dừa yên bình với những loại hình di chuyển độc đáo. Một điểm đặc biệt khiến nhiều người thích thú là khi di chuyển đến các khu du lịch, quý khách có thể lựa chọn đi bằng xe điện hiện đại hoặc trải nghiệm xe ngựa truyền thống chạy dọc theo những con đường làng rợp bóng cây.

Mô hình du lịch trải nghiệm tại đây càng trở nên hấp dẫn khi khách tham quan được xem trực tiếp quy trình sản xuất kẹo dừa từ khâu nấu mạch nha đến lúc đóng gói thủ công, đồng thời thưởng thức những quả dừa tươi ngọt lịm cùng các loại trái cây thơm ngọt như măng cụt, nhãn xuồng, xoài cát vừa hái ngay tại vườn.

Điểm nhấn kết thúc hành trình chính là mâm cơm dân dã hội tụ đầy đủ tinh hoa ẩm thực địa phương với những món đặc sản chi tiết như cá tai tượng chiên xù giòn rụm, lẩu mắm đậm đà ăn kèm rau nhút, rau đắng, gà vườn nướng đất sét và tôm càng xanh hấp nước dừa.

Trong bối cảnh các điểm đến đều đông đúc, việc duy trì chất lượng dịch vụ và giữ được nét niềm nở của người dân miền Tây đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên trù phú, phương thức di chuyển thú vị và hương vị ẩm thực đặc sắc đã giúp các tour du lịch Mỹ Tho - Vĩnh Long khẳng định vị thế chủ đạo trong lòng du khách mỗi dịp lễ về.