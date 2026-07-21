Với không ít người miền Tây, những cụm từ như "sánh kẹo", "thơm cà phê", "hậu vị không chua" lại chẳng phải điều gì mới mẻ. Đó là cách họ vẫn hay tả ly cà phê mình uống mỗi sáng từ lâu rồi. Cơn sốt của Laura Coffee vô tình mở ra một câu chuyện thú vị hơn: gu uống cà phê hòa tan của người miền Tây.

"2 gói nấm linh chi và gói đông trùng hạ thảo... sánh kẹo, hậu vị không chua…”, chỉ trong thời gian ngắn, câu giới thiệu quen thuộc trong các video quảng bá Laura Coffee của ca sĩ Nhật Kim Anh đã trở thành một trong những "câu cửa miệng" được nhắc nhiều trên TikTok.

Người thì tò mò mua thử, người làm video bắt chước, người khác lại tranh luận xem liệu hương vị có đúng như lời quảng cáo.

Một thương hiệu viral, một thương hiệu âm thầm

Với không ít người miền Tây, những cụm từ như "sánh kẹo", "thơm cà phê", "hậu vị không chua" lại chẳng phải điều gì mới mẻ. Đó là cách họ vẫn hay tả ly cà phê mình uống mỗi sáng từ lâu rồi.

Cơn sốt của Laura Coffee vô tình mở ra một câu chuyện thú vị hơn: gu uống cà phê hòa tan của người miền Tây.

Nhật Kim Anh gắn liền với thương hiệu cà phê hòa tan do cô sáng lập.

Nếu Laura Coffee được biết đến nhờ hàng loạt video TikTok phủ sóng mạng xã hội, thì Good Morning của Trần Quang Việt Nam lại đi theo một con đường rất khác.

Không ồn ào, không dồn dập quảng cáo, cũng không xuất hiện quá nhiều trên livestream hay các clip bắt trend, Good Morning nhiều năm nay vẫn lặng lẽ nằm ở những nơi rất quen thuộc: quầy tạp hóa đầu hẻm, đại lý bán sỉ, cửa hàng nhỏ ở các tỉnh miền Tây, hay ngay trong căn bếp của nhiều gia đình.

"Thế lực ngầm" khẳng định gu cà phê hòa tan ở miền Tây chăng?

Không chọn cách quảng bá rầm rộ, Trần Quang vì thế cũng ít được nhắc đến trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ở nhiều tỉnh phía Nam, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, những gói cà phê Good Morning hay dòng cà phê hòa tan "Ngon" lại là hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây suốt nhiều năm.

Một bên nổi lên nhờ thuật toán TikTok. Một bên đi lên bằng hệ thống phân phối truyền thống.

Nhưng điều thú vị là cuối cùng, cả hai lại gặp nhau ở chỗ rất đơn giản: khẩu vị.

"Sánh kẹo", "thơm", "không chua" – cách người uống cà phê phổ thông nói về ly cà phê của mình

Trong thế giới cà phê specialty, người ta hay nói về độ acid, hương trái cây, floral hay chocolate. Nhưng với phân khúc cà phê hòa tan phổ thông, "ngôn ngữ" của người tiêu dùng lại khác.

Người miền Tây thường dùng ca/bình giữ nhiệt lớn để uống cà phê.

Một ly cà phê ngon, theo cách cảm nhận của họ, trước hết phải thơm mùi cà phê ngay khi vừa pha. Uống vào thấy đậm đà vừa phải, có độ sánh, vị béo và sau cùng là hậu vị dễ chịu, không quá chua. Những tiêu chí tưởng như rất đơn giản ấy lại chính là điều khiến nhiều người gắn bó với một thương hiệu suốt nhiều năm. Đó cũng là những yếu tố mà nhiều thương hiệu cà phê hòa tan hướng tới khi phát triển sản phẩm cho thị trường đại chúng.

"Sánh kẹo" thật ra không phải thuật ngữ chuyên môn. Đó chỉ là cách nói rất đời thường để tả một ly cà phê có độ đậm, có cảm giác dày miệng, uống vào thấy ngọt béo rõ hơn. Còn "hậu vị không chua" thì đơn giản là sau khi uống xong, miệng không còn đọng lại vị chua – điều mà nhiều người quen uống cà phê hòa tan thường không thích.

Ảnh: @ngô mỹ quyền.

Chất cà phê sánh kẹo khi pha cùng nước nóng.

Nói cách khác, câu quảng cáo của Laura Coffee dễ được nhớ đến cũng vì nó chạm đúng kiểu ngôn ngữ mà nhóm khách hàng phổ thông vẫn dùng hằng ngày. Không cầu kỳ, không kỹ thuật, nghe một lần là hiểu ngay.

Vì sao kiểu hương vị này lại dễ hợp với người miền Tây?

Không thể nói tất cả người miền Tây đều thích cùng một kiểu cà phê. Nhưng nếu nhìn vào thị trường phổ thông, có thể thấy nhiều doanh nghiệp từ lâu đã làm sản phẩm theo hướng thơm, ngọt, béo và ít chua khi bán ở khu vực phía Nam.

Điều này cũng khá dễ hiểu, vì nó phần nào phản ánh khẩu vị ẩm thực số đông của vùng đất này.

Từ món kho, món canh cho tới bánh trái, vị ngọt thường xuất hiện rất tự nhiên trong bữa ăn của nhiều gia đình miền Tây. Đến cà phê cũng vậy, không ít người đã quen với ly cà phê sữa đá có vị béo của sữa đặc, hương Robusta đậm và hậu vị dễ uống.

Với họ, một ly cà phê ngon trước hết phải "thơm mùi cà phê". Mở gói ra là nghe mùi, rót nước nóng vào là thấy mùi bốc lên ngay. Sau đó là vị ngọt vừa phải, độ sánh tạo cảm giác đậm đà, rồi cuối cùng là hậu vị ít chua để có thể uống mỗi ngày mà không thấy ngán.

Ảnh: @ngô mỹ quyền.

Kiểu hương vị này thực ra đã gắn bó với nhiều dòng cà phê hòa tan phổ thông từ lâu, từ những thương hiệu quen mặt cho tới các sản phẩm địa phương.

Nói vậy để thấy, Laura Coffee không phải là thương hiệu tạo ra gu uống "thơm – sánh – ít chua".

Điều thương hiệu này làm được là biến một kiểu hương vị vốn đã rất quen với nhiều người miền Tây thành một chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Câu nói "2 gói nấm linh chi và gói đông trùng hạ thảo, sánh kẹo, hậu vị không chua" không chỉ là cách bán một gói cà phê. Nó còn vô tình khiến nhiều người ở những nơi khác biết thêm rằng, có một bộ phận người Việt vẫn cảm nhận ly cà phê của mình theo cách rất riêng như vậy.

Trong khi đó, Good Morning vẫn đang đi tiếp con đường quen thuộc này: lặng lẽ nằm trên kệ hàng, ít xuất hiện trong các cuộc tranh luận trên mạng, nhưng vẫn là lựa chọn thân quen của nhiều người tiêu dùng.

Cà phê sữa thường được pha rất đậm, kết hợp cùng sữa đặc ngọt, béo.

Có lẽ điều thú vị nhất không nằm ở chuyện Laura Coffee hay Good Morning bán được bao nhiêu gói cà phê.

Mà là nhờ cơn sốt trên TikTok, một kiểu khẩu vị vốn quen thuộc với nhiều người miền Tây bỗng được cả nước chú ý.

Hóa ra, đằng sau những cụm từ đang viral như "sánh kẹo", "hậu vị không chua" không chỉ là một câu quảng cáo. Đó còn là cách nhiều người đã cảm nhận và nói về ly cà phê của mình suốt nhiều năm.

Laura Coffee khiến người ta tò mò vì những video phủ kín mạng xã hội. Còn Good Morning gợi nhớ về một kiểu hiện diện khác: lặng lẽ trên kệ tạp hóa, trong căn bếp của nhiều gia đình.

Một thương hiệu đưa gu uống ấy lên xu hướng. Một thương hiệu âm thầm đồng hành với gu uống ấy qua nhiều năm.