Từng gắn với hình ảnh sông nước hiền hòa, bến tàu du lịch Mỹ Tho những tháng gần đây lại liên tục rơi vào cảnh đông kín người. Không chỉ du khách TP. HCM, lượng khách từ nhiều nơi cũng đổ về để trải nghiệm xuồng ba lá giữa rừng dừa nước - hoạt động bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và kéo theo cơn sốt

Một đoạn clip ghi lại trên những ngày gần đây khiến không ít người xem phải bất ngờ khi máy quay lia một vòng bến tàu du lịch Mỹ Tho (Đồng Tháp), từ khu vực sảnh chờ bên trong cho đến tận lối ra phía ngoài cổng, đâu đâu cũng là người và người, chen kín không còn chỗ trống. Dòng người xếp hàng dài chờ lên tàu, tiếng gọi nhau í ới, tiếng loa hướng dẫn viên vang khắp bến, khung cảnh gợi liên tưởng đến một bến xe vào cao điểm lễ Tết hơn là một bến tàu du lịch sông nước vốn dĩ yên ả.

Ảnh: HDV Gia Hân

Ảnh: HDV Gia Hân

Từ sớm, bến tàu du lịch Mỹ Tho đã tấp nập tiếng gọi nhau í ới, tiếng hướng dẫn viên vẫy cờ hiệu, tiếng du khách í ới order cà phê để kịp giờ khởi hành. Ô tô từ Sài Gòn đổ về nối đuôi nhau đông đến mức nhiều người đùa rằng ra bến thuyền Mỹ Tho vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật cũng giống như dạo một vòng quận 1 hay quận 7. Không phải ngẫu nhiên mà bến thuyền vốn quen thuộc với dân miền Tây suốt mấy chục năm nay bỗng dưng trở thành điểm hẹn đông đúc bậc nhất của người Sài Gòn.

Vì sao bến thuyền Mỹ Tho bỗng dưng đông bất ngờ?

Tại bến tàu Mỹ Tho hiện có hàng chục tuyến tour trải nghiệm miền Tây khác nhau, nhưng nổi bật và được săn đón nhất trong vài tháng gần đây chính là Tour miền Tây 1 ngày Mỹ Tho- Vĩnh Long- Cù Lao Thới Sơn. Sức hút của hành trình này bắt nguồn từ một làn sóng lan truyền hoàn toàn bất ngờ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những ngày cuối tháng 6, hàng loạt bộ ảnh chụp trên xuồng ba lá giữa các con rạch rợp bóng dừa nước ở miền Tây Việt Nam bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin. Trong ảnh, những cô gái mặc trang phục giản dị, đội nón lá, ngồi trên chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa khung cảnh xanh mướt, tạo nên những khung hình rất đỗi thơ mộng. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem và được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người Trung Quốc bày tỏ mong muốn sang Việt Nam chỉ để được ngồi xuồng ba lá và chụp những bức ảnh tương tự.

Điểm đến chính của cơn sốt này là cù lao Thới Sơn hay còn gọi là cồn Lân, cồn lớn nhất trong bốn cồn Long, Lân, Quy, Phụng nằm giữa sông Tiền, nơi các tour xuất phát từ Cảng du thuyền Mỹ Tho vẫn đưa khách ghé thăm suốt từ thập niên 1990. Thế nhưng chưa bao giờ nơi đây rơi vào cảnh quá tải như hiện tại.

Chỉ trong khoảng ba tháng gần đây, lượng khách đến cồn Thới Sơn tăng đột biến, kéo theo tình trạng xuồng ba lá xếp hàng nối đuôi nhau chật kín trên rạch Bà Ngoạn, khiến nhiều người ví von hài hước rằng “ở thành phố thì kẹt xe, còn về miền Tây thì kẹt xuồng”. Một hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết hiệu ứng lan truyền đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mỗi ngày phải dẫn 2-3 đoàn khách, tương đương khoảng 50 lượt người, cao hơn hẳn so với trước đây.

Vào giữa tháng 7, khung cảnh còn nóng hơn nữa khi có thời điểm du khách phải chờ đến hai tiếng đồng hồ mới đến lượt xuống xuồng. Vào khung giờ cao điểm buổi trưa, các cầu bến gần như tắc cứng, những chiếc xuồng ba lá san sát nhau, trên đó là hình ảnh quen thuộc của các nàng thơ diện áo bà ba, quấn khăn rằn tạo dáng chụp ảnh.

Không chỉ khách trong nước, nhiều du khách quay lại miền Tây sau nhiều năm vắng bóng chỉ vì tò mò muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh đang gây sốt trên mạng xã hội. Lượng đặt tour hiện đã kín lịch kéo dài đến hết tháng 8, khiến không ít gia đình, nhóm bạn phải đặt chỗ trước cả tuần mới có suất.

Một ngày trọn vẹn sông nước: Hành trình tour Mỹ Tho - Bến Tre - Thới Sơn

Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc lên xuồng ba lá tạo dáng chụp ảnh, tour miền Tây 1 ngày hiện đang được nhiều đơn vị lữ hành tổ chức còn xen kẽ khá nhiều hoạt động trải nghiệm khác, kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối. Xe đón khách tại một hoặc hai điểm hẹn cố định ở trung tâm TP.HCM từ khoảng 6h30 - 7h15 sáng, sau đó khởi hành thẳng về hướng Mỹ Tho, ghé qua chùa Vĩnh Tràng trên đường đi trước khi ra bến tàu.

Khoảng 9h sáng, đoàn có mặt tại bến tàu để lên thuyền lớn, bắt đầu hành trình dạo quanh bốn cồn Long - Lân - Quy - Phụng giữa sông Tiền. Trên đường đi, du khách còn được tìm hiểu cách người dân địa phương nuôi cá bè ngay trên sông, một nét sinh hoạt khá lạ lẫm với người thành phố. Đây cũng là lúc đoàn được trải nghiệm chèo xuồng ba lá len lỏi trong các con rạch rợp bóng dừa nước, ghé một trại nuôi ong mật để nhâm nhi tách trà mật ong chanh nóng hổi.

Rời cù lao, thuyền tiếp tục đưa khách sang Vĩnh Long (Bến Tre cũ), nơi có phần trải nghiệm được xem là đặc sắc và náo nhiệt nhất chuyến đi, đoàn được khoác lên mình bộ áo bà ba, quấn khăn rằn, theo chân chủ vườn ra ao be bờ, tát mương và tự tay bắt cá - trò chơi dân dã gắn liền với tuổi thơ của không ít người miền Tây. Xen giữa đó là loạt trò chơi nước như đi dây qua sông, kéo co trên cầu, đạp xe thăng bằng hay chơi zipline, cùng hoạt động ngồi xe ngựa dạo quanh đường làng, ghé thăm làng nghề làm bánh tráng và tự tay hái, thưởng thức trái cây ngay tại vườn.

Ảnh: báo Phụ Nữ

Mỗi khách còn được mời một trái dừa ba nhát, đặc sản trứ danh của xứ Dừa. Đến trưa, cả đoàn dùng bữa tại nhà hàng ven sông với những món ăn được chế biến ngay từ mẻ cá vừa bắt được, rồi lên xe trở về TP.HCM vào khoảng 17h, khép lại một ngày rong ruổi sông nước. Mức giá cho hành trình này hiện dao động quanh mốc 399.000 đồng/người, khởi hành mỗi ngày trong tuần.

Đến Mỹ Tho, chơi gì thêm?

Ngoài hành trình xuồng ba lá đang gây sốt, tỉnh Tiền Giang còn có không ít điểm dừng chân đáng để dành thêm thời gian khám phá nếu du khách muốn kéo dài chuyến đi hoặc quay lại vào một dịp khác. Cách trung tâm Mỹ Tho chưa đến 10km, trại rắn Đồng Tâm là điểm đến khá lạ so với hình dung quen thuộc về miền Tây sông nước - nơi được xem là một trong những trại rắn lớn nhất Việt Nam, nuôi dưỡng hàng trăm loài rắn từ thường đến quý hiếm, có cả bảo tàng rắn và vườn dược liệu để du khách tìm hiểu.

Về phía Cái Bè là khu chợ nổi Cái Bè, nơi du khách có thể ngồi xuồng len lỏi giữa những ghe thuyền chất đầy trái cây, tận mắt chứng kiến nhịp sống mua bán trên sông đặc trưng của miền Tây. Với những ai muốn tìm không khí yên tĩnh hơn, các cồn Long, Lân, Quy, Phụng nằm giữa sông Tiền cũng là lựa chọn lý tưởng để đạp xe dạo quanh vườn cây ăn trái, ghé các cơ sở làm kẹo dừa, hủ tiếu thủ công hay đơn giản là ngồi nghe một khúc đờn ca tài tử giữa miệt vườn.

Xa hơn một chút, cách Mỹ Tho khoảng 50km, biển Tân Thành (còn gọi là biển Gò Công) lại mang đến một trải nghiệm biển khác lạ với dải cát đen trải dài hiếm có, nơi du khách có thể tự tay cào nghêu, thưởng thức hải sản tươi ngay tại bãi hay đơn giản là dạo bước trên cây cầu tàu dài hơn 300m để ngắm bình minh, hoàng hôn buông trên mặt biển. Với những ai muốn tìm không khí yên tĩnh hơn, các cồn Long, Lân, Quy, Phụng nằm giữa sông Tiền cũng là lựa chọn lý tưởng để đạp xe dạo quanh vườn cây ăn trái, ghé các cơ sở làm kẹo dừa, hủ tiếu thủ công hay đơn giản là ngồi nghe một khúc đờn ca tài tử giữa miệt vườn.

Đến Mỹ Tho, đừng quên ăn gì

Ẩm thực Mỹ Tho cũng là một phần không thể bỏ qua trong chuyến đi. Nhắc đến Mỹ Tho, trước hết phải kể đến hủ tiếu Mỹ Tho, món ăn trứ danh được biến tấu từ ẩm thực người Hoa, với sợi hủ tiếu làm từ gạo địa phương, dai và trong đặc trưng, ăn kèm nước lèo ngọt thanh ninh từ xương, tôm khô và mực.

Bên cạnh đó, bún gỏi già với nước lèo chua ngọt hài hòa từ me, tương hột và đậu phộng rang cũng là món đáng thử với những ai muốn đổi vị.

Vào buổi chiều, du khách có thể tìm đến các quán vỉa hè trong trung tâm thành phố để thưởng thức món chuối quết dừa dân dã, hay ghé những quán hải sản ven Quốc lộ 50 để nếm thử món sam biển, đặc sản không phải nơi nào cũng có. Với những ai thích món nước, cháo cá lóc rau đắng cũng là gợi ý ấm bụng, thích hợp cho một ngày rong ruổi sông nước.