1 anh tài nhận cái kết đắng khi tin vào trào lưu săn hoa, vội khuyên mọi người một điều trước khi khởi hành

Không ít du khách từng mê mẩn những bức ảnh đồi hoa tím ở Bảo Lộc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của Will cho thấy, muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh này thì chọn đúng thời điểm còn quan trọng hơn cả xem review.

Bảo Lộc thời gian gần đây trở thành một trong những tọa độ "sống ảo" được đông đảo bạn trẻ săn đón nhờ vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, ít bị khai thác, khí hậu mát mẻ quanh năm. Đặc biệt, những hình ảnh về đồi hoa tím rực rỡ phủ khắp nông trường chè liên tục được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, khiến không ít người mê mẩn. Trong số đó có cả ca sĩ Will.

Hình ảnh đồi hoa sim tím lịm khiến Will phải cất công lên Bảo Lộc để xem

Tin vào những bài review, giọng ca Nơi Ta Chờ Em đã cất công lên tận Bảo Lộc với mong muốn tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh đồi hoa tím mộng mơ. Thế nhưng khi đến nơi, điều chào đón anh lại không phải sắc tím ngút ngàn như trên mạng mà chỉ là một màu xanh của cây cối. Nam ca sĩ không giấu được sự ngỡ ngàng, liên tục thốt lên: "Đồi hoa sim của tui đâu, tại sao? Đồi hoa sim của tui đâu trời ơi!"

Hình ảnh thực tế của đồi hoa sim khi nam ca sĩ tới

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Will hài hước chia sẻ kinh nghiệm với khán giả: "Tip cho những bạn đi ngắm hoa sim là nên kiếm người quen gọi điện thoại trước khi đến nha. Nói chung là cũng có đó nhưng do mưa hay sao nên hoa bị rụng á, chứ không phải do review đâu."

Anh khuyên mọi người nên gọi điện cho người quen để kiểm tra trước khi tới săn hoa

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận thích thú. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ đã đến hơi muộn nên lỡ mất thời điểm hoa nở đẹp nhất. Không ít người còn đăng lại những bức ảnh rực rỡ mình từng chụp tại đây để "trêu" Will. Trong khi đó, nhiều người khác lại bày tỏ sự đồng cảm vì cũng từng có trải nghiệm "tin review" nhưng thực tế không giống kỳ vọng.

Nhiều người cho rằng Will tới hơi muộn nên lỡ mất thời điểm hoa đẹp nhất

Thực tế, địa điểm được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ thời gian qua là đồi hoa mua tím tại đồi chè Tằng Vĩnh An, thuộc thôn 7, xã Lộc Quảng, TP. Bảo Lộc (nay là xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập). Tại đây có khoảng 500 cây hoa mua tím được trồng từ khoảng 10 năm trước dọc các tuyến đường nội bộ của nông trường nhằm tạo cảnh quan.

Khác với nhiều giống hoa mua phổ biến ở Việt Nam, giống hoa tại đồi chè Tằng Vĩnh An được nhập từ Úc, nổi bật với màu tím đậm, cánh hoa lớn và dày. Khi trưởng thành, cây cao khoảng 1-3 m, tán rộng nên rất thuận tiện để chụp ảnh. Giữa những đồi chè xanh mướt, sắc tím của hoa càng trở nên nổi bật, tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như "một góc trời châu Âu".

Mùa hoa mua tím Bảo Lộc nở rực rỡ trên đồi chè. Ảnh: Dân Bảo Lộc group

Theo người dân địa phương, hoa thường bắt đầu nở từ khoảng đầu tháng 1, đến đầu tháng 3 là thời điểm rực rỡ nhất và kéo dài khoảng một tháng tùy điều kiện thời tiết. Vì vậy, nếu đến không đúng mùa hoặc gặp mưa lớn khiến hoa rụng sớm, du khách rất dễ rơi vào cảnh giống như Will - háo hức đi săn "đồi hoa tím" nhưng cuối cùng chỉ thấy một màu xanh của nông trường chè.

Mùa hoa tím Bảo Lộc thu hút nhiều nàng thơ tới check in. Ảnh: Phúc Khánh

Bảo Lộc cách TP.HCM khoảng 200 km, mất khoảng 4,5-5 giờ di chuyển bằng đường bộ và cũng nằm trên cung đường kết nối với Đà Lạt. Chính vì vậy, nhiều du khách thường kết hợp tham quan thành phố ngàn hoa cùng đồi chè Tằng Vĩnh An để có một chuyến khám phá trọn vẹn. Nếu muốn "săn" đúng mùa hoa tím, nhiều người cũng khuyên nên liên hệ trước với người địa phương hoặc kiểm tra tình hình thực tế thay vì chỉ dựa vào những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.