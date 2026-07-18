Đi xem World Cup ở quán nhậu Việt Nam, khách Tây sửng sốt vì một chi tiết lạ trên sóng truyền hình trực tiếp

Không phải món ăn hay bầu không khí náo nhiệt, điều khiến một vị khách nước ngoài nhớ nhất khi xem World Cup ở TP.HCM lại là màn hóa trang của các bình luận viên VTV.

Không chỉ là mùa hè của những trận cầu đỉnh cao, FIFA World Cup 2026 còn biến nhiều quán cà phê, quán nhậu và nhà hàng tại Việt Nam thành những "khán đài thu nhỏ". Bởi người Việt vốn nổi tiếng cuồng bóng đá, nên trong những ngày diễn ra giải đấu, không khó để bắt gặp cảnh hàng chục, thậm chí hàng trăm người cùng dõi theo từng pha bóng trên màn hình lớn, hò reo mỗi khi có bàn thắng hay tranh luận sôi nổi sau mỗi tình huống.

Mới đây, một du khách nước ngoài khi ghé TP.HCM đã có trải nghiệm khiến anh không khỏi bất ngờ. Điều gây ấn tượng với vị khách này không phải món ăn hay bầu không khí đông vui của quán nhậu, mà lại là chương trình bình luận FIFA World Cup 2026 trên VTV3 đang được phát trên màn hình.

Khách Tây ấn tượng với chương trình bình luận FIFA World Cup 2026 trên VTV3. Nguồn: M2K

Trong đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, các biên tập viên xuất hiện trong phần bình luận trước trận đấu giữa Argentina và Ai Cập với hóa trang thành một Pharaoh Ai Cập. Màn xuất hiện đầy hài hước này khiến vị khách Tây không giấu được sự thích thú. Anh viết kèm dòng chú thích: “Cái này chắc ở phương Tây sẽ không bao giờ được phép ”.

Bên dưới bài đăng, không ít người Việt bày tỏ sự tò mò, thắc mắc vì sao việc hóa trang như vậy lại được cho là khó xuất hiện trên các chương trình truyền hình phương Tây. Trả lời câu hỏi này, chủ nhân bài đăng chỉ giải thích ngắn gọn: "Not appropriate, apparently" (Có vẻ như bị xem là không phù hợp).

Nhiều người cũng cho rằng tại một số nước phương Tây, các đài truyền hình thường rất thận trọng với việc hóa trang mô phỏng trang phục, biểu tượng hay hình ảnh gắn với văn hóa, dân tộc hoặc tôn giáo của quốc gia khác. Điều này nhằm tránh nguy cơ bị cho là rập khuôn hình ảnh (stereotype), chiếm dụng văn hóa (cultural appropriation) hoặc vô tình tạo ra những cách thể hiện thiếu nhạy cảm.

Nguồn: M2K

Video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận từ cư dân mạng nhiều quốc gia. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Việt Nam lại để lại những bình luận hài hước, cho rằng đây chính là nét đặc trưng khiến các chương trình bình luận bóng đá trong nước trở nên gần gũi và khác biệt:

"Chào mừng đã đến với đất nước nơi bạn nhìn thấy ở đâu cũng có niềm vui mỗi ngày."

"Chúng tôi còn cosplay cả Messi nữa cơ." (đính kèm hình bình luận viên đeo mặt nạ Messi)

"Đây là cách chúng tôi hòa chung không khí bóng đá cùng các quốc gia tham dự World Cup."

"Cảm ơn vì sự ấn tượng của bạn. Chúng tôi chỉ muốn mang niềm vui đến cho khán giả, và cả những câu chuyện văn hóa phía sau nữa."

"Đợt đá với Mexico cũng cosplay mà."

"Nhìn outfit của bình luận viên là biết ngay hôm nay đội nào thi đấu."

BTV hoá trang thành cầu thủ Messi không thể "giả trân" hơn khiến khán giả Việt phì cười

Thực tế, việc hóa trang đã trở thành một "đặc sản" quen thuộc của chương trình bình luận World Cup trên VTV trong nhiều mùa giải gần đây. Trước mỗi trận đấu, các biên tập viên và bình luận viên thường xuất hiện với trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa hoặc biểu tượng đặc trưng của hai đội tuyển, kết hợp cùng những tiểu phẩm ngắn, màn tung hứng hài hước để khuấy động không khí trước giờ bóng lăn.

Không dừng lại ở việc mặc trang phục cho vui, nhiều màn hóa trang còn được đầu tư với phụ kiện, đạo cụ và bối cảnh phù hợp, giúp khán giả vừa giải trí vừa có thêm những thông tin thú vị về lịch sử, văn hóa của quốc gia đang thi đấu. Sau phần mở màn sôi động, các bình luận viên vẫn nhanh chóng trở lại với chuyên môn khi phân tích lực lượng, chiến thuật, phong độ và những điểm đáng chú ý của trận đấu một cách chi tiết, dễ hiểu và hấp dẫn.

Nhiều màn hóa trang còn được đầu tư với phụ kiện, đạo cụ và bối cảnh phù hợp

Ở mỗi cặp đấu, ekip lại lựa chọn một chủ đề hóa trang khác nhau. Chẳng hạn, trận Tây Ban Nha - Áo, bình luận viên xuất hiện trong trang phục võ sĩ đấu bò đặc trưng của Tây Ban Nha; đến trận Mexico - Ecuador lại hóa thân thành võ sĩ lucha libre với chiếc mặt nạ nổi tiếng của Mexico. Trận Argentina - Ai Cập gây chú ý với tạo hình Pharaoh, trong khi những trận đấu khác cũng liên tục mang đến những ý tưởng mới, tạo nên màu sắc riêng cho chương trình bình luận.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố chuyên môn và tính giải trí này đã giúp các chương trình đồng hành World Cup của VTV trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với nhiều khán giả Việt mỗi mùa bóng đá, đồng thời cũng vô tình tạo nên một "cú sốc văn hóa" thú vị đối với không ít du khách nước ngoài khi lần đầu chứng kiến.