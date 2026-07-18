Vì sao mùa hè này, giới trẻ và các gia đình Việt chọn ở gần thay vì đi xa?

Khi một buổi tối cuối tuần đủ ngon và đủ đẹp cũng có thể trở thành một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.

Tháng Bảy, Sài Gòn hầm hập, Hà Nội oi bức, và trong những nhóm chat gia đình lẫn hội bạn thân, câu hỏi quen thuộc mỗi năm lại rôm rả trở lại: cuối tuần này đi đâu cho mát?

Với những gia đình có con nhỏ, “mát” phải đi kèm với “tiện”, một không gian đủ rộng rãi để cả nhà thoải mái và một thực đơn hợp khẩu vị của nhiều thế hệ ngồi cùng một bàn. Còn với hội bạn trẻ, mát lại mang một nghĩa khác: một góc thật đẹp để lưu vài tấm ảnh, một chút nhạc, một ly cocktail để nhâm nhi khi hoàng hôn buông xuống, đủ để xả hết một tuần làm việc căng thẳng.

Thú vị là, dù xuất phát từ hai nhu cầu tưởng chừng khác nhau, cả hai nhóm này đang ngày càng gặp nhau ở một điểm chung. Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa và dài ngày, nhiều người bắt đầu chuộng những buổi staycation ngắn, chỉ cần ghé một khách sạn có không gian ẩm thực đủ chất lượng để cả gia đình quây quần hoặc đủ chill để hội bạn tụ tập tới khuya. Cùng với đó, ẩm thực cũng dần thay thế cảnh đẹp hay những góc phải check-in để trở thành lý do chính khiến người ta chọn ghé qua một nơi nào đó, điều mà ngành du lịch vẫn gọi là food tourism. Khi hai xu hướng này cộng lại, một buổi tụ họp mùa hè không còn cần lên kế hoạch trước cả tháng nữa, mà có thể được quyết định chỉ trong vài ngày, miễn là tìm được đúng nơi chốn.

Khi bản đồ ẩm thực gặp bản đồ du lịch

Một minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển này có thể thấy tại chuỗi khách sạn IHG Hotels & Resorts, nơi vừa khởi động lại chương trình thường niên "Sizzling Summer Fest", kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô, hơn 50 nhà hàng và quầy bar trải dài trên 15 khách sạn khắp Việt Nam, mà còn ở cách mỗi điểm đến trong danh sách phục vụ một kiểu tụ tập rất riêng.

INK 360 trên tầng 19 của InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort là một cái tên đáng để ý. Không gian rooftop nơi đây lấy cảm hứng từ sinh vật biển huyền thoại Kraken, do chính nhà thiết kế Ashley Sutton thực hiện, là bối cảnh lý tưởng để nhâm nhi những ly cocktail sáng tạo từ nguyên liệu địa phương trong lúc mặt trời khuất dần sau mặt biển. Roku Star Bar trên tầng 10 của InterContinental Hạ Long cũng mang đến một trải nghiệm tương tự, cho những ai muốn lưu lại vài khoảnh khắc đẹp giữa khung cảnh vịnh Hạ Long lúc lên đèn.

InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort

Roku Star Bar trên tầng 10 của InterContinental Hạ Long

Flamingo Restaurant & Bar tại voco Quảng Bình Resort là một cái tên phù hợp, nhờ không gian mở, sân hiên hướng ra hồ bơi và khu bếp mở nơi các bé có thể tò mò dõi theo từng công đoạn đầu bếp chế biến món ăn. Pool Bar tại voco Scenia Bay Nha Trang mang đến một lựa chọn nhẹ nhàng không kém, với gió biển mát lành, những ly nước ép tươi, vài món ăn nhẹ và tầm nhìn toàn cảnh đại dương từ tầng 5, đủ dịu dàng để cả nhà cùng thư thái từ chiều đến tối.

Flamingo Restaurant & Bar tại voco Quảng Bình Resort

Pool Bar tại voco Scenia Bay Nha Trang

Với một ngày kỷ niệm hay một buổi họp mặt gia đình lớn, Stellar Teppanyaki trên tầng 62 của InterContinental Hanoi Landmark 72 mang đến màn trình diễn ẩm thực Nhật Bản sống động ngay trên bàn sắt nóng, cùng những nguyên liệu cao cấp như bò Wagyu A4 hay hải sản tươi sống. Trong khi đó, nhà hàng Roku tại Hạ Long, dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Andy Huỳnh, người có 15 năm gắn bó với thương hiệu Nobu danh tiếng, cũng là một lựa chọn cho một bữa tối khó quên hơn thường lệ.

Stellar Teppanyaki

Tầng 62 của InterContinental Hanoi Landmark 72

Nhà hàng Roku tại Hạ Long

Không chỉ giới hạn ở Việt Nam

Với những gia đình hay hội bạn có kế hoạch đi xa hơn trong mùa hè này, những trải nghiệm tương tự cũng có mặt ở nhiều điểm đến quen thuộc trong khu vực: hương vị Ý chuẩn gốc tại Ms. Jigger thuộc Kimpton Maa Lai Bangkok, một bữa tối trên rooftop tại Char thuộc Hotel Indigo Bangkok Wireless Road, phong vị mộc mạc của Thái Lan cùng những chiếc pizza nướng củi tại The Collective thuộc Holiday Inn Pattaya, hay sự giao thoa giữa ẩm thực quốc tế và đường phố Hàn Quốc tại 52 Market Place thuộc voco Seoul Myeongdong.

Rooftop tại Char thuộc Hotel Indigo Bangkok Wireless Road

Pizza nướng củi tại The Collective

Holiday Inn Pattaya

52 Market Place thuộc voco Seoul Myeongdong

Một chi tiết nhỏ nhưng đáng để những ai thường xuyên di chuyển lưu ý: trong suốt thời gian diễn ra chương trình, hội viên IHG One Rewards sẽ được nhân đôi điểm thưởng mỗi khi dùng bữa tại các địa điểm nói trên, coi như một phần thưởng thêm cho những buổi tụ họp vốn dĩ đã rất đáng để mong chờ.

Suy cho cùng, một buổi tối cuối tuần không cần quá cầu kỳ để trở thành một kỷ niệm đẹp. Đôi khi, điều cần thiết chỉ là đúng nơi chốn, đúng món ăn và đúng những người đồng hành, những thứ mà cả giới trẻ lẫn các gia đình Việt đang ngày càng biết cách tìm kiếm cho riêng mình, ngay trong chính mùa hè này.