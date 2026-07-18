Ngôi nhà dài 250m có 780 người chung sống: Cứ có người cưới là lại nối dài thêm, đã tồn tại gần 100 năm

Không phải chung cư hay khu tập thể, đây là một ngôi nhà truyền thống của người Iban ở bang Sarawak (Malaysia). Điều đặc biệt là suốt gần 100 năm qua, hơn 780 người thuộc 53 hộ gia đình vẫn cùng sinh sống dưới một mái nhà và tiếp tục nối dài ngôi nhà mỗi khi có thành viên mới lập gia đình.

Travel vlogger Travip từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu du lịch. Anh thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm độc đáo trong các chuyến bay hay hành trình khám phá nhiều điểm đến trong và ngoài nước. Với lối kể chuyện chi tiết, gần gũi và giàu thông tin, các video của Travip luôn thu hút đông đảo người xem.

Travel vlogger Travip có lối kể chuyện chi tiết, gần gũi và giàu thông tin

Mới đây, nam vlogger tiếp tục khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hành trình khám phá một ngôi nhà đặc biệt ở bang Sarawak (Malaysia) - nơi có tới 53 hộ gia đình với hơn 780 người cùng chung sống dưới một mái nhà suốt nhiều thế hệ.

Anh vừa chia sẻ về hành trình thăm ngôi nhà đặc biệt ở bang Sarawak (Malaysia) - nơi có tới 53 hộ gia đình với hơn 780 người cùng chung sống

Trong video, Travip cho biết anh vừa đặt chân đến Bintulu, một thành phố thuộc bang Sarawak mà chính anh cũng lần đầu nghe đến tên. Từ đây, anh tiếp tục di chuyển hơn 40 km vào sâu trong rừng để ghé thăm nhà dài Raymond Plen của người Iban và tham gia lễ hội mùa màng Gawai - một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của cộng đồng này.

Điều khiến Travip bất ngờ đầu tiên là cách đặt tên của ngôi nhà. Theo đó, tên nhà dài sẽ được lấy theo tên của người đang giữ vị trí trưởng nhà. Vì hiện ông Raymond Plen là trưởng nhà nên ngôi nhà mang tên ông. Nếu sau này có người khác đảm nhiệm vai trò này, tên của nhà dài cũng sẽ được thay đổi tương ứng.

Không chỉ đặc biệt ở tên gọi, quy mô của công trình cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Nhà dài Raymond Plen có chiều dài khoảng 250 m, là nơi sinh sống của 53 hộ gia đình với hơn 780 cư dân. Cộng đồng đã định cư tại khu vực này gần 100 năm, trải qua 6 thế hệ. Công trình hiện nay được xây dựng lại sau khi ngôi nhà cũ bị hỏa hoạn thiêu rụi vào năm 1989.

Đây là nơi sinh sống của 53 hộ gia đình với hơn 780 cư dân

Theo chia sẻ của Travip, một nhà dài truyền thống của người Iban gồm ba khu vực chính. Tanjut là phần hiên hoặc lan can bên ngoài; Ruai là hành lang chung kéo dài xuyên suốt ngôi nhà, nơi diễn ra nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng; còn Bilik là không gian riêng của từng hộ gia đình, mỗi nhà có một cánh cửa mở trực tiếp ra hành lang.

Một nhà dài truyền thống của người Iban gồm ba khu vực chính

Ngày trước, người Iban thường dựng nhà dọc các con sông vì khi đó giao thông đường bộ chưa phát triển, việc đi lại chủ yếu dựa vào đường thủy. Cũng bởi vậy, nhà dài vừa là nơi sinh sống, vừa là trung tâm kết nối của cả cộng đồng.

Khoảng 99% cư dân tại đây là người Iban, số còn lại là người Hoa, người Mã Lai hoặc người nước ngoài kết hôn với người bản địa. Mỗi khi có một cặp vợ chồng mới ra ở riêng, ngôi nhà sẽ được nối dài thêm để tạo không gian sinh sống, miễn là vẫn còn quỹ đất. Vì vậy, một nhà dài có thể được xem như cả một ngôi làng thu nhỏ, nơi hàng trăm con người cùng chung sống gắn bó dưới một mái nhà.

Về đời sống tinh thần, khoảng 99% cư dân theo Công giáo, số ít còn lại theo Phật giáo hoặc Hồi giáo. Dù vậy, nhà dài không bắt buộc mọi người phải theo bất kỳ tôn giáo nào. Thay vào đó, cư dân đều phải tuân thủ những quy định chung rất nghiêm ngặt như đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và tuyệt đối không được gây gổ, đánh nhau trong khu nhà.

Khoảng 99% cư dân ở đây theo Công giáo, số ít còn lại theo Phật giáo hoặc Hồi giáo

Đáng chú ý, nhà dài Raymond Plen từng giành nhiều giải thưởng dành cho nhà dài đẹp ở cấp huyện và cấp bang. Nơi đây cũng từng đón tiếp hai đời Thủ tướng Malaysia cùng một đời Quốc vương Malaysia tới thăm.

Trong chuyến ghé thăm của Travip, người dân đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội Gawai và tiếp đón anh bằng những ly rượu gạo truyền thống. Không khí thân tình, ấm cúng cùng nét văn hóa cộng đồng độc đáo đã để lại nhiều ấn tượng với nam travel vlogger cũng như khán giả theo dõi hành trình.

Nguồn: Yêu Máy Bay