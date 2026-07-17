Bỏ chạy xe ôm công nghệ, chủ quán trà sữa 10 năm nổi tiếng vì... nghỉ bán liên tục, khách nói "phải có căn mới mua được"

Mỗi lần đóng cửa, quán lại nghĩ ra một lý do khiến khách chỉ biết bật cười. Từ những dòng thông báo dí dỏm đến câu chuyện "hùa khách chửi chính quán mình", anh chủ đã biến việc nghỉ bán thành "đặc sản", giúp quán được lan truyền khắp mạng xã hội.

"Sáng lỡ ngủ quên nên đành nghỉ luôn! Mai quán bán lại bình thường ạ!"; "Khách ơi hè đến rồi. Nghỉ bán đi chơi thôi. Nào về bán lại thông báo sau nhe. Mãi yêu!"; "Quán vẫn còn mệt xin phép nghỉ thêm. Qua tuần sau nhé sẽ bán lại ạ. Mãi yêu quý khách"; "Bạn nghỉ hè, tui cũng vậy. Thời gian: từ 1 tuần nhen"; "Lễ bắt đắt quá xá nên mệt rồi, quán nghỉ tới thứ 3 bán lại ạ"; "Hết sức để cày nên quán nghỉ nhiều ngày"; hay "Mùng nào bán lại, còn ngại chưa nói"... là những dòng thông báo nghỉ bán được dán trước cửa một quán nước ở TP.HCM khiến nhiều người đọc không khỏi bật cười.

Muôn kiểu thông báo nghỉ của quán nước Tỷ khiến dân mạng "bó tay"

Không chỉ vậy, mạng xã hội còn liên tục chia sẻ thêm nhiều "thông báo nghỉ phép" theo phong cách hài hước của quán như: "Hôm qua bị hổ vồ giờ chưa tỉnh. Xin phép nghỉ bán hôm nay. Mai bán bình thường ạ!"; "Quán lại nghỉ. Lý do: Mệt quá đi du lịch cho khỏe. Thời gian từ 10 ngày. Mãi yêu quý khách!"; hay "Quán nghỉ hè đi chơi tò tí te. Sẽ bán lại vào tháng 8 ạ!"...

7749 kiểu "thông báo nghỉ phép" theo phong cách hài hước của quán

Mới đây, anh chủ quán tiếp tục khiến cư dân mạng phì cười khi đăng tải một câu chuyện "dở khóc dở cười" trên trang cá nhân:

"Nãy đi chợ về, đang lúi húi bấm điện thoại chưa mở cửa thì có chị khách ghé qua, chỉ thấy quán nghỉ nữa, chỉ la um sùm, chỉ còn rủ mình chửi chung. Lúc đó mình nhận ra chỉ thiệt không biết mình là ai của cái quán này. Rồi mình cũng hùa với chỉ chửi cái quán này, chửi luôn chủ quán buôn bán kỳ cục. Cái rồi chỉ rồ xe chạy đi, đợi chỉ quẹo hẳn ra Đặng Văn Bi thì mình mới dám mở cửa vô nhà."

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 6.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người hài hước để lại những phản ứng như: "Cảnh này thật quen thuộc, không buồn nói luôn", "Ủa quán nước mà nghỉ hè là sao anh?", "Anh làm một tuần, nghỉ một tuần à?", hay "Có căn lắm mới mua được nước của anh Tỷ".

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước sự duyên dáng, vui tính của anh chủ quán. Bên cạnh đó, không ít người cũng tò mò liệu những lý do nghỉ bán có thật hay chỉ là cách "làm content", đồng thời thắc mắc việc thường xuyên đóng cửa như vậy có ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay không.

Quán nước đang gây sốt trên mạng xã hội là quán nước Tỷ, nằm tại phường Thủ Đức (phường Bình Thọ cũ, TP.HCM). Chủ quán là anh Đặng Thanh Nhàn (32 tuổi), người cho biết rất vui khi quán nhận được nhiều sự yêu mến của thực khách và cộng đồng mạng trong thời gian qua.

Quán nước của anh Nhàn nhận được nhiều tình cảm từ các bạn học sinh, sinh viên

Theo báo Thanh Niên, anh Nhàn từng chia sẻ rằng những bảng thông báo nghỉ bán hài hước này là ý tưởng do anh sáng tạo suốt nhiều năm. Mọi chuyện bắt đầu từ tấm bảng đầu tiên với nội dung: "Mừng Chúa Giáng sinh, quán tưng bừng nghỉ bán!", bất ngờ được nhiều người yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

"Hầu hết những lý do nghỉ bán mà quán nêu đều dựa trên hoàn cảnh thực tế của quán. Vì nhiều lý do, có thời điểm quán sẽ nghỉ bán vài ngày. Mình viết những thông báo mang tính dễ thương, hài hước mong truyền đi cảm xúc tích cực, hy vọng những vị khách đến quán ủng hộ thấy quán tạm đóng cửa nhưng đọc những dòng thông báo cũng sẽ trở nên không quá khó chịu, cảm thông cho quán", anh Nhàn chia sẻ.

Thông báo nghỉ bán còn được chủ quán đăng nhiều hơn cả những hình ảnh quảng cáo sản phẩm

Thực tế, những tấm bảng thông báo tưởng chừng chỉ để "mua vui" lại trở thành điểm nhấn giúp nhiều người biết đến quán hơn. Theo anh Nhàn, sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, lượng khách của quán cũng tăng lên đáng kể.

Quán nước Tỷ được anh Nhàn khởi nghiệp từ năm 2016. Những ngày đầu, đây chỉ là một xe nước nhỏ, còn anh vẫn phải chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh. Nhờ được khách hàng ủng hộ, khoảng hai năm sau anh quyết định tập trung phát triển việc kinh doanh, mở cửa hàng khang trang như hiện nay.

Menu của quán đa dạng các món hồng trà, lục trà

Quán được nhiều thực khách yêu thích với các món trà đào dầm, trà sữa đào cùng nhiều loại trà trái cây khác. Giá bán dao động khoảng 20.000 đồng mỗi ly, phù hợp với học sinh, sinh viên. Để duy trì hoạt động gần 10 năm, vượt qua cả giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19, anh Nhàn cho biết bí quyết nằm ở việc luôn giữ ổn định chất lượng và hương vị đồ uống.

Bên cạnh việc bán nước, anh cũng thường xuyên đăng tải những nội dung hài hước trên fanpage của quán và nhận được sự hưởng ứng từ nhiều khách quen.

Trên Google Reviews, quán cũng nhận được nhiều đánh giá thú vị. Một khách hàng chia sẻ: "Tình cờ ghé ngang thấy quán đông nên mua thử. Mình gọi trà Lucky Tea, ít ngọt nhưng vẫn thấy hơi ngọt. Nước tạm ổn khoảng 7/10. Quán mở cửa khá hên xui, đi mấy lần mới mua được. Chủ nhật nghỉ."

Một người khác nhận xét: "Biết sao Tỷ nổi tiếng rồi đó. Ổng thao tác nhanh gọn, giá cả phải chăng. Ly truyền thống có free trân châu hoặc pudding chỉ 20.000 đồng mà đầy ắp. Trà đậm vừa phải, không quá nhiều bột béo."

Có khách còn hài hước bình luận: "Trà sữa vị ngon, đậm trà, tối uống là mất ngủ luôn. Học sinh khu vực Thủ Đức là khách mối ở đây. Chỉ bán mang đi, mở cửa hên xui, Chủ nhật nghỉ."

Hay như một đánh giá khác: "Trà sữa có căn lắm mới uống được ở Thủ Đức. Nói vậy chứ trà sữa ngon, content trên fanpage cũng vui. Oolong lài trân châu đen vừa rẻ vừa chất lượng."