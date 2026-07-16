Review chiếc bánh “tóc rối” đang gây ám ảnh: Nhìn nổi da gà, ăn rồi mới hiểu sao ai cũng tẩy chay!

Nhìn từ xa cứ ngỡ ai đó úp nguyên một búi tóc lên bánh kem, nhưng món bánh đang gây sốt mạng xã hội này lại khiến hàng loạt TikToker đổ xô mua thử. Team Có Như Lời Đồn cũng không đứng ngoài cuộc và quyết định review chiếc bánh "tóc rối" đang viral để xem liệu hương vị có đủ sức "cứu" ngoại hình gây ám ảnh.

Những ngày gần đây, một trào lưu ẩm thực mới đang khiến mạng xã hội Việt Nam "dậy sóng": bánh kem phủ kín bằng những sợi đen dài, rối bời như một búi tóc thật. Không còn những lớp trái cây tươi, chocolate hay kem tươi được trang trí đẹp mắt như thường thấy, chiếc bánh này khiến không ít người giật mình ngay từ cái nhìn đầu tiên vì ngoại hình có phần... đáng sợ.

Chỉ sau vài ngày xuất hiện trên TikTok và Facebook, "bánh kem tóc tiên" nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả. Hàng loạt nhà sáng tạo nội dung như Ninh Anh Bùi, Việt Phương Thoa, Ngô Đức Duy, Hoàng Anh Panda... đều đặt mua để trải nghiệm và ghi lại phản ứng của người thân, bạn bè khi lần đầu nhìn thấy chiếc bánh "đầy tóc". Chính hiệu ứng đánh lừa thị giác này đã giúp nhiều video thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem.

Chiếc bánh khiến mạng xã hội Việt Nam "dậy sóng" những ngày qua

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng để lại hàng loạt phản ứng hài hước như: "Không sợ hàng giả, chỉ sợ hàng thật" , "Nhìn sang chấn tâm lý thật chứ" , "Nhìn sợ không dám ăn luôn" , hay "Lỡ lẫn vài sợi tóc thật chắc cũng không biết" .

Bên cạnh sự tò mò, chiếc bánh cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số người thích thú vì ý tưởng sáng tạo, độc lạ và sẵn sàng thử ngay lớp "tóc" trên mặt bánh. Ngược lại, không ít người cho biết chỉ cần nhìn phần topping đã thấy mất cảm giác ngon miệng vì quá giống tóc người.

Team Có Như Lời Đồn thử ngay chiếc bánh đang viral

Để kiểm chứng xem món bánh này có gì đặc biệt mà khiến dân mạng phát sốt, team Có Như Lời Đồn cũng nhanh chóng đặt mua một chiếc bánh kem tóc tiên để trải nghiệm.

Video: Cận cảnh chiếc bánh kem tóc tiên đang khiến dân tình ám ảnh





Chiếc bánh do team Có Như Lời Đồn đặt mua

Theo khảo sát, giá bán trên thị trường dao động khoảng 150.000-250.000 đồng đối với bánh dành cho 2-3 người ăn. Các mẫu nhỏ hơn có giá khoảng 100.000-150.000 đồng. Để thuận tiện cho việc trải nghiệm, chúng mình đã đặt trước tại một tiệm bánh ở Hà Nội sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Sự tương phản giữa màu đen của rong và màu trắng của kem tạo nên ngoại hình gây ám ảnh cho chiếc bánh

Đúng như những hình ảnh lan truyền trên mạng, ngoại hình chiếc bánh ngoài đời thực còn "khó đỡ" hơn tưởng tượng. Toàn bộ chiếc bánh gần như chỉ được phủ một lớp kem trắng đơn giản, bên trên là vô số sợi rong tóc tiên màu đen phủ kín, không có thêm bất kỳ chi tiết trang trí nào khác.

Thoạt nhìn, phần topping trông giống hệt một búi tóc đen xoăn đặt trên bánh kem, tạo cảm giác khá rùng rợn và hoàn toàn không gợi sự hấp dẫn như những chiếc bánh sinh nhật thông thường.

Ngoại hình là một rào cản khiến nhiều người không dám thử món này

Phần "tóc" trên bánh gây sốc về ngoại hình hơn là hương vị

Tuy có ngoại hình khiến nhiều người e ngại, lớp "tóc" phủ trên bánh thực chất là rong tóc tiên, một loại rong nước ngọt vốn khá quen thuộc trong nhiều món ăn thanh mát ở một số quốc gia châu Á.

Khi kết hợp với kem và cốt bánh bông lan, loại rong này tạo nên hiệu ứng thị giác cực mạnh, khiến không ít người phải lấy hết can đảm mới dám nếm thử. Team Có Như Lời Đồn cũng không ngoại lệ.

Đến lúc chia bánh mới thấy lớp rong tóc tiên đúng là "khắc tinh" của dao cắt bánh. Những sợi rong dai quấn chặt vào lưỡi dao, kéo cả lớp kem đi theo mỗi lần cắt. Chỉ vài nhát dao, chiếc bánh đã méo mó, nham nhở, phần "tóc" vương khắp mặt bánh lẫn dao cắt, khiến tổng thể trông còn kém hấp dẫn hơn lúc mới mở hộp. Đây cũng là một điểm trừ khá lớn nếu muốn dùng chiếc bánh này trong những bữa tiệc sinh nhật hoặc chụp ảnh "sống ảo".

Cắt bánh là một thử thách khó không kém vì rong dính chặt vào dao, tạo nên sự nham nhở, kém hấp dẫn

Theo cảm nhận của chúng mình, phần bánh bên trong gần như không khác bánh kem thông thường. Cốt bánh bông lan mềm, kem ngọt vừa phải. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở lớp rong tóc tiên phủ phía trên.

Khó khăn lắm chúng mình mới cắt được một miếng bánh

Rong có kết cấu hơi dai, hơi cứng, khi ăn tạo cảm giác lợn cợn và khá vướng trong miệng. Nếu ăn riêng sẽ hơi khó nuốt, nhưng khi trộn cùng lớp kem thì mềm hơn đáng kể. Đặc biệt, rong gần như không có mùi cũng không có vị, nên hương vị tổng thể của chiếc bánh hầu như không thay đổi, vẫn chỉ là vị bánh kem quen thuộc.

Bánh kem mềm, không có gì đặc biệt, còn rong thì hơi khô và cứng

Sau khi nhắm mắt nhắm mũi ăn vài miếng thử nghiệm, cả nhóm quyết định... gạt toàn bộ lớp rong sang một bên để ăn phần bánh còn lại cho dễ dàng hơn, vừa ăn vừa uống nước để đỡ bị vướng ở cổ họng, vừa khiến chiếc bánh trông bớt "ám ảnh".

Rong tóc tiên cũng không có mùi hay vị gì đặc biệt

Với team Có Như Lời Đồn, đây là trải nghiệm thú vị để biết vì sao món bánh này lại trở thành xu hướng. Tuy nhiên, nếu bỏ tiền mua lần thứ hai thì câu trả lời chắc chắn là không. Bởi ngoài phần ngoại hình gây sốc, hương vị của chiếc bánh gần như không có điểm khác biệt so với bánh kem thông thường.

Ngoài phần ngoại hình gây sốc, hương vị của chiếc bánh gần như không có điểm khác biệt so với bánh kem thông thường.

Có lẽ chính sự đối lập giữa vẻ ngoài "không thể ăn nổi" nhưng thực chất lại hoàn toàn bình thường đã biến chiếc bánh này thành nội dung giải trí được nhiều người săn đón. Người xem càng thấy "nhợn", càng tò mò muốn biết người khác sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy và nếm thử.

Được biết, trào lưu bánh kem rong tóc tiên xuất phát từ Thái Lan trước khi lan sang Việt Nam. Hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn tiếp tục tìm mua để quay video trải nghiệm, giúp chiếc bánh độc lạ này trở thành chủ đề mới trên các nền tảng mạng xã hội.

Trào lưu bánh kem rong tóc tiên xuất phát từ Thái Lan trước khi lan sang Việt Nam

Rong tóc tiên: Nhìn như tóc rối nhưng lại là thực phẩm giàu dinh dưỡng

Rong tóc tiên là tên gọi phổ biến của một số loại rong có dạng sợi nhỏ, dài, màu nâu đen hoặc đen bóng. Khi còn khô, rong khá cứng và giòn, nhưng chỉ sau khoảng 15-30 phút ngâm nước, các sợi sẽ nở mềm, dai nhẹ và có hình dáng rất giống tóc người, cũng vì vậy mà có tên gọi "tóc tiên".

Loại rong này được khai thác hoặc nuôi trồng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Từ lâu, đây đã là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, món canh và món tráng miệng.

Bản thân rong gần như không có mùi tanh, vị rất nhạt nên dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau. Giá trị của rong nằm chủ yếu ở kết cấu dai giòn đặc trưng hơn là hương vị. Trong trào lưu bánh kem "tóc rối", rong tóc tiên chủ yếu đóng vai trò tạo hiệu ứng thị giác. Khi ăn cùng lớp kem béo ngậy, vị của rong gần như không ảnh hưởng đến hương vị chung của chiếc bánh.

Từ lâu, đây đã là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, món canh và món tráng miệng. Ảnh: Sưu tầm

Không chỉ gây tò mò bởi ngoại hình, rong tóc tiên còn được xem là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Rong chứa nhiều chất xơ hòa tan cùng các khoáng chất như iod, canxi, magie, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ bổ sung khoáng chất và góp phần tăng cường sức khỏe.

Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng còn phụ thuộc vào từng loại rong cũng như cách chế biến. Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng với lượng vừa phải, đặc biệt với những người mắc bệnh tuyến giáp hoặc cần kiểm soát lượng iod trong khẩu phần ăn. Trước khi chế biến, rong cũng cần được ngâm và rửa kỹ để loại bỏ cát, muối và các tạp chất còn bám trên sợi rong.

Rong tóc tiên còn được xem là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Ảnh: Sưu tầm

Không chỉ làm bánh kem, rong tóc tiên còn có nhiều cách chế biến hấp dẫn hơn

Nếu như việc phủ rong tóc tiên lên bánh kem tạo cảm giác hơi "rùng rợn", thì trên thực tế, loại rong này lại có thể chế biến thành nhiều món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Súp rong tóc tiên thịt viên là món ăn khá phổ biến. Thịt xay được vo viên rồi nấu cùng rau củ và rong tóc tiên. Cuối cùng thêm trứng đánh tan để tạo sợi, hòa chút bột năng giúp nước súp sánh nhẹ và nhỏ vài giọt dầu mè để tăng hương thơm. Món ăn có vị ngọt thanh, rất thích hợp dùng nóng.

Chả cá rong tóc tiên cũng là cách kết hợp thú vị. Rong được trộn cùng chả cá basa, thịt xay, lòng trắng trứng, hành lá và gia vị, sau đó ép thành từng miếng rồi chiên vàng. Thành phẩm có lớp vỏ giòn nhẹ, bên trong dai thơm và giàu dinh dưỡng.

Các món súp từ rong tóc tiên. Ảnh: Sưu tầm

Ngoài ra, gỏi rong tóc tiên tôm thịt là món khai vị thanh mát được nhiều người yêu thích. Rong được trộn cùng tôm luộc, thịt ba chỉ, cà rốt, dưa leo, rau thơm rồi rưới nước mắm chua ngọt, tạo nên món ăn cân bằng giữa vị giòn, ngọt và chua dịu.

Canh rong tóc tiên cũng khá phổ biến. Rong thường được nấu với tôm, cua, mực hoặc thịt bằm, đôi khi kết hợp thêm nấm, gừng hoặc trứng cút để tăng hương vị. Khi chín, rong vẫn giữ được độ dai giòn nhẹ, giúp món canh thêm hấp dẫn.

Với những người ăn chay hoặc muốn bổ sung nhiều chất xơ, rong tóc tiên xào nấm và rau củ là lựa chọn phù hợp. Chỉ cần xào rong cùng nấm, cà rốt, bắp non, ớt chuông và các loại rau xanh, nêm nước tương, dầu mè và tiêu là đã có một món ăn thơm ngon, ít chất béo và giàu dinh dưỡng.