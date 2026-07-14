Tóc Tiên "tắc tiếng" vì bánh tóc tiên, biểu cảm sượng trân vì vật thể lạ kẹt lại

Trong lúc trào lưu bánh kem tóc tiên đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội thì video trải nghiệm ẩm thực trên kênh YouTube Misthy TV bỗng trở thành tâm điểm vì người thử món bánh này chính là ca sĩ Tóc Tiên.

Xuất phát từ Thái Lan trước khi lan rộng sang Việt Nam, trào lưu bánh kem rong tóc tiên cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi nhiều bạn trẻ tiếp tục tìm mua để ghi lại những khoảnh khắc trải nghiệm đầy thú vị của riêng mình. Nhìn từ xa, chiếc bánh trông như vừa bị ai đó bỏ một búi tóc đen xù lên lớp kem trắng mịn, và chính sự tương phản ấy đã biến món ăn này thành chủ đề không thể lướt qua trên mạng xã hội suốt những ngày đầu tháng 7.

Giữa lúc trào lưu đang ở đỉnh điểm, một video trải nghiệm ẩm thực trên kênh YouTube Misthy TV bỗng trở thành tâm điểm, đơn giản vì người thử món bánh lần này lại chính là ca sĩ Tóc Tiên, một sự trùng hợp tên gọi khiến cả người xem lẫn người trong cuộc đều thấy thú vị.

Cái tên trùng hợp và trải nghiệm không dễ chịu chút nào

Trong video, Misthy cùng nhóm bạn gồm Tóc Tiên, Hứa Kim Tuyền và Cara đã thử qua nhiều món ăn viral, nhưng chiếc bánh kem phủ tóc tiên vẫn là cái tên khiến cả nhóm chú ý nhiều nhất, không hẳn vì hương vị mà vì sự trùng hợp giữa món ăn và người thưởng thức. Ngay từ khi nhìn thấy chiếc bánh, phản ứng đầu tiên của ca sĩ Tóc Tiên đã là sự dè chừng, khi cô nhận xét phần topping có kết cấu không giống thứ gì đó nên ăn, bởi nó có xu hướng bết dính hơn là tan chảy trong miệng. Dù vậy, đúng tinh thần của một video trải nghiệm ẩm thực, cô vẫn quyết định cắn thử một miếng lớn.

Ngay khi rong tóc tiên chạm vào răng, nữ ca sĩ lập tức cảm nhận được độ dính đặc trưng của loại rong này mắc lại trong kẽ răng, khiến biểu cảm của cô thay đổi tức thì. Giọng nói bị lạc đi vì cảm giác khó chịu, đến mức chính cô cũng tự trêu rằng bản thân vốn đã không thiếu thị phi, nay lại còn bị ảnh hưởng thêm hình tượng vì một chiếc bánh kem. Điều khiến cô ngán ngẩm nhất không phải vị ngọt của kem, mà là dư vị sau cùng, khi phần kem đã tan hết trong miệng nhưng những sợi rong đen vẫn kiên trì bám lại, tạo cảm giác vướng víu mà cô gọi đó là điều đáng sợ nhất trong cả trải nghiệm.





Về phần Misthy cũng không giấu được sự ái ngại tương tự khi tận mắt chứng kiến độ dính của món ăn, và phần lớn thời gian của video hóa ra lại dành để quan sát, bình luận phản ứng của bạn bè nhiều hơn là thực sự thưởng thức trọn vẹn chiếc bánh.

Phía sau lớp "tóc rối" ấy là một trào lưu chưa có dấu hiệu dừng lại

Đằng sau lớp topping trông như một búi tóc rối ấy, thực chất chỉ là một loại rong nước ngọt khá quen thuộc trong ẩm thực Đông Nam Á, được khai thác và sử dụng phổ biến tại Việt Nam, Thái Lan, Philippines hay Indonesia. Khi còn khô, những sợi rong này cứng và giòn, nhưng chỉ sau khoảng 15 đến 30 phút ngâm nước, chúng sẽ nở mềm, dai nhẹ và mang hình dáng giống tóc người đến mức khó phân biệt, cũng chính từ đặc điểm này mà cái tên "tóc tiên" ra đời. Điều thú vị là bản thân loại rong này gần như không có mùi, cũng không có vị rõ rệt, nghĩa là toàn bộ hiệu ứng gây chú ý mà nó mang lại chủ yếu đến từ thị giác và kết cấu chứ không phải từ hương vị, đúng như những gì Tóc Tiên và Misthy đã trải qua.

Ý tưởng ban đầu được cho là bắt nguồn từ những chiếc bánh sừng bò phủ rong tóc tiên ở Thái Lan, mang theo một chút thông điệp sức khỏe, ăn ngọt mà vẫn có cảm giác thanh mát, bổ sung thêm chất xơ. Khi du nhập vào Việt Nam, các tiệm bánh đã nâng cấp ý tưởng này lên một bậc, phủ kín rong tóc tiên lên cả những chiếc bánh kem sinh nhật cỡ lớn, khiến hiệu ứng thị giác trở nên mạnh hơn hẳn. Sức hút của trào lưu vì vậy gần như không nằm ở hương vị mà nằm trọn ở cảm giác đánh lừa thị giác đó, và đây cũng không phải lần đầu mạng xã hội Việt Nam phát sốt vì một món ăn kỳ lạ, khi trước đó trà sữa hành lá hay gỏi gà măng cụt cũng từng gây xôn xao theo cách tương tự.

Nhiều người từng thử qua món bánh này có chung nhận xét rằng phần bánh bông lan và kem bên trong không khác gì một chiếc bánh sinh nhật thông thường, điểm khác biệt duy nhất, và cũng là điểm gây tranh cãi nhiều nhất, nằm trọn ở lớp rong phủ bên trên. Cộng đồng mạng vì thế cũng chia thành hai phía rõ rệt, một bên thấy đây là ý tưởng sáng tạo đáng thử, bên còn lại thừa nhận chỉ nhìn thôi đã đủ mất cảm giác thèm ăn. Cũng cần lưu ý rằng sợi rong sau khi ngâm nước vẫn khá dài và dai, một số ngườ từng bị ho hoặc vướng nhẹ ở cổ họng khi ăn, nên cần cẩn thận hơn với trẻ nhỏ.

Về mặt dinh dưỡng, rong tóc tiên không hề đơn thuần chỉ mang giá trị thị giác như vẻ ngoài của nó thể hiện. Loại rong này chứa chất xơ hòa tan cùng nhiều khoáng chất như iod, canxi, magie, kali và một số hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe nói chung. Tuy vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên dùng với lượng vừa phải, đặc biệt lưu ý với những người mắc bệnh tuyến giáp hoặc cần kiểm soát lượng iod nạp vào cơ thể, đồng thời cần ngâm và rửa kỹ nguyên liệu trước khi chế biến để loại bỏ cát và tạp chất còn bám trên sợi rong.

Hiện loại bánh này chưa được bán đại trà mà chủ yếu theo đơn đặt hàng riêng, với mức giá dao động khoảng 200.000 đến 450.000 đồng mỗi chiếc tùy kích cỡ. Nhiều người chọn cách tiết kiệm hơn là mua một chiếc bánh kem trắng thông thường rồi tự đặt riêng rong tóc tiên khô về trang trí, loại nguyên liệu này hiện được bán khá phổ biến ở các cửa hàng thực phẩm khô và trên sàn thương mại điện tử với giá chỉ khoảng 25.000 đến 50.000 đồng cho gói 50 gram.