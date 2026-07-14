3 tọa độ lý tưởng giúp tín đồ xê dịch bắt nhịp không khí ngày Quốc khánh Singapore

Singapore là Đảo quốc nổi bật với nhịp sống hiện đại, bản sắc đa văn hóa và những công trình biểu tượng bên vịnh Marina Bay. Đến với đất nước trong dịp Quốc khánh 9/8, du khách càng có thể cảm nhận rõ hơn tinh thần của Đảo quốc qua các hoạt động lễ hội, những khu phố di sản và các góc nhìn toàn cảnh từ trên cao.

Cứ đến dịp Quốc khánh 9/8 hằng năm, Singapore lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với những màn diễu hành hoành tráng và pháo hoa rực rỡ tại khu Marina Bay. Đánh dấu cột mốc 61 năm độc lập, sự kiện Ngày Quốc khánh Singapore lần thứ 61 (SG61) năm nay tiếp tục hòa chung không khí tự hào, lan tỏa tinh thần hân hoan khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Nếu bạn thuộc hệ mê dịch chuyển và đang tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ, hãy thử làm mới lịch trình khám phá Singapore. Ba tọa độ dưới đây hứa hẹn sẽ mang lại những góc nhìn đầy khác biệt, giúp bạn tận hưởng tinh thần SG61 theo cách của riêng mình.

Singapore Flyer: Bắt trọn không khí lễ hội SG61 từ đường chân trời Marina Bay

Nằm bên vịnh Marina Bay, Singapore Flyer là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật của Đảo quốc Sư tử, mang đến góc nhìn toàn cảnh ấn tượng từ độ cao 165 mét. Trong hành trình khoảng 30 phút giữa tầng cao, du khách có thể thư thả ngắm nhìn đường chân trời tuyệt đẹp, khu Marina Bay, Gardens by the Bay cùng những công trình biểu tượng của Singapore từ một tọa độ đầy ngoạn mục.

Khi bạn ghé thăm Singapore Flyer đúng dịp lễ 9/8, vòng quay khổng lồ này sẽ trở thành điểm dừng chân hoàn hảo để bắt trọn những khoảnh khắc ấn tượng nhất. Từ đài quan sát trên cao, du khách có thể say sưa ngắm nhìn Marina Bay Sands hay Merlion Park đang rực rỡ trong sắc đỏ trắng đặc trưng.

Giữa mùa lễ hội SG61, Singapore Flyer mang đến góc nhìn ngoạn mục về vịnh Marina Bay và Đảo quốc Sư tử. (Nguồn ảnh: Tripadvisor)

Với những tâm hồn yêu thích sự lãng mạn, gói Premium Champagne Experience Singapore Flyer sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Trong không gian cabin riêng biệt chỉ có hai người, bạn có thể thong thả thưởng thức champagne và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp kiêu sa của Singapore về đêm, hứa hẹn sẽ là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Singapore Sidecars: Rong ruổi qua từng con phố để cảm nhận hơi thở lễ hội

Trong khi Singapore Flyer mang đến góc nhìn từ trên cao thì Singapore Sidecars sẽ đưa du khách len lỏi vào những ngóc ngách của thành phố trên chiếc Vespa gắn thuyền phụ ba bánh (sidecar) đậm chất vintage. Với hoạt động này, du khách sẽ được chu du qua các khu phố đặc trưng của Singapore, nơi mỗi điểm dừng đều gắn với một câu chuyện văn hóa riêng. Trong không khí hân hoan của ngày 9/8, các con phố càng thêm phần nhộn nhịp khi phủ khắp lá cờ đỏ trắng. Hành trình này hứa hẹn sẽ là cơ hội để du khách cảm nhận rõ hơn nhịp sống địa phương, từ kiến trúc, ẩm thực đến những lát cắt đời thường của Đảo quốc Sư tử trong ngày đại lễ.

Bên cạnh đó, điểm thú vị của Singapore Sidecars còn nằm ở cảm giác gần gũi, chân thật. Theo đó, xe sẽ đưa bạn lướt qua những bức tranh bích họa rực rỡ tại Kampong Gelam, chiêm ngưỡng kiến trúc Peranakan đặc trưng với các dãy nhà phố (shophouse) đầy màu sắc ở khu Katong Joo Chiat, hay dạo quanh những công trình thuộc địa uy nghi tại Civic District. Đặc biệt, đi cùng với du khách còn là người tài xế am hiểu từng góc phố, sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch kể cho bạn nghe những câu chuyện phía sau các bức tường, mái ngói hay con hẻm nhỏ.

Từ chiếc sidecar đậm chất vintage, du khách có thể cảm nhận một Singapore đa sắc hơn, nơi tinh thần lễ hội hòa vào đời sống bản địa. (Nguồn ảnh: Tripadvisor)

Night Speedboat Tour: Ngắm pháo hoa từ mặt nước Marina Bay

Mang đến một luồng gió hoàn toàn mới mẻ cho lịch trình khám phá, Night Speedboat Tour mở ra không gian thưởng ngoạn khoáng đạt ngay trên mặt nước. Khởi hành từ bến cảng Sentosa Cove, hành trình 60 phút trên chiếc cano hiện đại sẽ đưa bạn lướt qua những dải sóng vùng biển phía Nam, ngắm nhìn khu vực Keppel Bay sang trọng trước khi tiến vào vùng vịnh Marina Bay rực rỡ.

Khi màn đêm buông xuống, khung cảnh thành phố nhìn từ ngoài khơi trở nên rực rỡ, huyền ảo và cuốn hút hơn bao giờ hết. Đặc biệt vào đúng thời khắc kỷ niệm Quốc khánh, bầu trời vịnh Marina Bay sẽ trở nên rực rỡ với những màn pháo hoa ngoạn mục. Giữa làn gió biển mát lành, khoảnh khắc đứng trên boong tàu ngắm pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước sẽ trở thành một dấu ấn khó quên trong chuyến đi Singapore dịp SG61.

Từ mặt nước, Singapore hiện lên với một vẻ đẹp lộng lẫy, khoáng đạt và rực rỡ hơn trong sắc lễ hội SG61. (Nguồn ảnh: Magnific)

Hành trình với Night Speedboat Tour càng thêm phần thi vị khi du khách được thong thả thưởng thức đồ uống mát lạnh ngay trên tàu, lưu giữ lại một kỷ niệm SG61 đáng nhớ với phong cách hiện đại, tinh tế.

Tạm gác lại những lịch trình mua sắm hay dạo bước ngắm cảnh đã quá đỗi thân quen, Ngày Quốc khánh Singapore sắp tới đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn "F5" trải nghiệm tại Đảo quốc Sư tử. Vẫn là Marina Bay hay những khu phố văn hóa, nhưng khi được cảm nhận từ độ cao 165 mét, qua những cuộc dạo quanh thành phố hay trên boong tàu lướt sóng giữa biển đêm trong thời khắc cả nước bước vào đại lễ, Singapore bỗng chốc trở nên mới mẻ và ngoạn mục hơn bao giờ hết. Đừng ngại thử một góc nhìn khác, vì đôi khi, những kỷ niệm rực rỡ nhất lại bắt đầu từ việc ta dám bước ra khỏi những hành trình quen thuộc.