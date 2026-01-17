Những bữa cơm nhà của Tóc Tiên

Nhắc đến Tóc Tiên, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh một nữ ca sĩ cá tính, hiện đại, luôn làm mới mình trên sân khấu. Thế nhưng, phía sau ánh đèn rực rỡ ấy lại là một Tóc Tiên rất khác - dịu dàng, đảm đang và đặc biệt có niềm đam mê không nhỏ với căn bếp. Dù thời gian gần đây cô không còn chia sẻ quá nhiều về chuyện nấu nướng, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh Tóc Tiên gắn liền với những bữa cơm nhà chỉn chu, đầy đặn vẫn là ký ức đẹp trong lòng nhiều người hâm mộ.

Từng có một giai đoạn, trên Instagram cá nhân của Tóc Tiên xuất hiện hẳn một highlight mang tên "Tiên's recipes". Đây được xem như một "góc bếp" thu nhỏ, nơi nữ ca sĩ lưu giữ lại hàng loạt khoảnh khắc nấu ăn đời thường: từ những bữa trưa giản dị, bữa tối ấm cúng cho đến những món ăn được chăm chút kỹ lưỡng cả về hương vị lẫn hình thức. Chỉ cần lướt qua loạt story ấy cũng đủ hiểu, Tóc Tiên không nấu ăn cho có, mà thật sự dành nhiều tâm huyết cho từng bữa cơm.

(Nguồn: Instagram nhân vật)

Điều khiến nhiều người ấn tượng là mâm cơm nhà của Tóc Tiên luôn phong phú và đa dạng. Có những ngày, căn bếp của cô mang đậm hơi thở châu Âu được trình bày gọn gàng, đẹp mắt chẳng kém gì trong nhà hàng. Nhưng cũng có lúc, Tóc Tiên lại quay về với những món ăn rất Việt Nam, rất "nhà". Từ phở bò nóng hổi, bún riêu đậm đà, bún mọc thanh nhẹ cho đến gỏi cuốn, bánh mì xíu mại - toàn những món quen thuộc nhưng không hề dễ nấu nếu muốn đúng vị.

Không chỉ dừng lại ở việc nấu cho mình, Tóc Tiên còn thường xuyên chia sẻ công thức, bí quyết chế biến trên story Instagram. Cách cô hướng dẫn cũng rất gần gũi, không cầu kỳ thuật ngữ, không quá phô trương, đúng kiểu "ai cũng có thể thử làm ở nhà". Chính sự mộc mạc ấy khiến nhiều fan cảm thấy Tóc Tiên không chỉ là một ngôi sao, mà còn giống như một người chị, người bạn chia sẻ những điều rất đời thường.

(Nguồn: Instagram nhân vật)

(Nguồn: Instagram nhân vật)

(Nguồn: Instagram nhân vật)

Bên cạnh những bữa cơm truyền thống, Tóc Tiên cũng đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống lành mạnh. Các món detox, healthy, nước ép rau củ, salad, thực đơn cân bằng dinh dưỡng xuất hiện khá thường xuyên trong căn bếp của cô. Điều này phần nào phản ánh lối sống kỷ luật, chăm sóc bản thân nghiêm túc của nữ ca sĩ - không chỉ trên sân khấu mà cả trong sinh hoạt hằng ngày.

(Nguồn: Instagram nhân vật)

Dù hiện tại, Tóc Tiên không còn cập nhật đều đặn những mâm cơm nhà như trước, nhưng mỗi khi nhắc lại, cư dân mạng vẫn dành cho cô sự yêu mến đặc biệt. Có lẽ, chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã góp phần tạo nên một Tóc Tiên trọn vẹn hơn trong mắt công chúng: một nghệ sĩ tài năng, cá tính, nhưng cũng rất ấm áp và biết cách tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé như một bữa cơm nhà do chính tay mình chuẩn bị.