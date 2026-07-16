Nghe cái tên bánh gai, không ít du khách lần đầu tưởng tượng ra một thức bánh thô ráp, xù xì, thậm chí lởm chởm gai góc. Nhưng khi bóc lớp lá chuối khô bên ngoài, thứ hiện ra lại là một khối bột đen nhánh, dẻo mịn, thơm ngậy, hoàn toàn trái ngược với cái tên gợi liên tưởng sắc nhọn của nó.

Ẩn mình sau lớp lá chuối khô mộc mạc là những chiếc bánh đen nhánh, dẻo mịn, tỏa hương ngai ngái đặc trưng của lá gai hòa cùng vị ngọt bùi của đậu xanh, dừa nạo và mỡ phần béo ngậy. Từ bao đời nay, bánh gai đã trở thành thức quà gắn bó với mâm cỗ ngày Tết, lễ cưới hỏi hay những chuyến quà biếu của người Việt. Nhưng ít ai để ý rằng, cái tên nghe qua tưởng gợi sự sắc nhọn, gai góc ấy lại chẳng hề liên quan đến hình dáng hay kết cấu của bánh.

Vì sao gọi là bánh gai?

Để giải đáp nghịch lý giữa cái tên và hương vị của món bánh này, trước tiên cần quay về gốc rễ của cách người xưa đặt tên cho nó. Khác với bánh cuốn, bánh xèo được gọi theo cách chế biến, hay bánh da lợn, bánh tai heo được gọi theo hình dáng, bánh gai lại được đặt tên trực tiếp theo nguyên liệu tạo nên phần vỏ là lá của cây gai.

Cây gai hay còn gọi là cây trữ ma, vốn là loài cây quen thuộc ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Điều thú vị là loài cây này không hề có gai nhọn, thân và lá chỉ phủ một lớp lông tơ mịn. Xưa kia, người dân tước vỏ thân cây để lấy sợi dệt vải, dệt lưới đánh cá; còn lá gai, với mặt trên xanh thẫm, mặt dưới bàng bạc lông tơ, được người phụ nữ Việt khéo léo đưa vào bếp núc, trở thành linh hồn của chiếc bánh gai.

Câu hỏi tiếp theo là vì sao lá gai vốn xanh mướt mà bánh lại có màu đen huyền bí? Đó là cả một chuỗi công đoạn công phu lá gai tươi được tước gân, rửa sạch, luộc kỹ để khử vị chát, sau đó vắt kiệt nước và giã hoặc nghiền thật nhuyễn. Khi phần lá này được nhào cùng bột nếp cái hoa vàng và mật mía đun sôi, phản ứng giữa sắc tố thực vật và nhiệt độ khiến cả khối bột chuyển từ xanh xám sang đen bóng.

Không chỉ tạo màu, lá gai còn chứa các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên, kết hợp với đường từ mật mía giúp bánh giữ được độ dẻo thơm nhiều ngày ở nhiệt độ thường mà không cần bảo quản lạnh.

Phần nhân bên trong cũng là một sự đối lập đầy dụng ý, nếu lớp vỏ đen mang vị dẻo, mùi ngai ngái của cỏ cây, thì nhân bánh lại rực sắc vàng của đậu xanh, điểm xuyết trắng của dừa nạo, hạt sen, mứt bí, vừng rang, và không thể thiếu những viên mỡ phần ướp đường trong veo, giòn sật tạo nên vị béo ngậy đặc trưng khi hấp chín.