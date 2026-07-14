Bánh dẻo 4 trứng giá gần 300.000 đồng/chiếc ngon cỡ nào mà gây sốt những ngày qua?

Mỗi chiếc nặng 350g, chứa 4 lòng đỏ trứng muối và có giá gần 300.000 đồng, chiếc bánh dẻo từng gây sốt mùa Trung thu 2025 nay tiếp tục trở lại, trở thành món bánh được săn lùng ngay từ đầu tháng 6 âm lịch.

Chưa năm nào không khí Trung thu lại đến sớm như năm nay. Mới chỉ bước sang đầu tháng 6 âm lịch nhưng từ những ngày cuối tháng 5, mạng xã hội đã rầm rộ nhắc đến một loại bánh Trung thu tưởng chừng rất quen thuộc: bánh dẻo nhân sen Huế 4 trứng muối.

Điều đáng nói, món bánh này không sở hữu lớp vỏ cầu kỳ, không có nhân "độc lạ", cũng chẳng được làm từ nguyên liệu hiếm. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nó lại trở thành chủ đề được bàn luận khắp các nền tảng. Từ những video bóc bánh, thưởng thức, bài review, chia sẻ trải nghiệm cho đến hàng loạt bài đăng bán của các đại lý, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh chiếc bánh dẻo 4 trứng. Càng nhiều người tò mò tìm mua, những cuộc tranh luận về món bánh này càng sôi nổi, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Thực tế, đây không phải lần đầu chiếc bánh này tạo nên sức hút. Từ mùa Trung thu năm 2025, nó đã nổi đình nổi đám đến mức được cư dân mạng đặt cho biệt danh "bánh dẻo thị phi". Sản phẩm gắn liền với một người bán hàng online nổi tiếng, và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ sự kết hợp giữa kích thước "khủng", cách thưởng thức khác lạ và mức giá gây nhiều tranh cãi.

Cận cảnh chiếc bánh dẻo nhân sen Huế 4 trứng muối gây bão năm 2025

Thoạt nhìn, chiếc bánh không khác nhiều so với bánh dẻo truyền thống. Điểm đặc biệt nằm ở phần nhân với 4 lòng đỏ trứng muối cùng nhân sen Huế, mỗi chiếc nặng khoảng 350g. Giá bán cũng khiến nhiều người bất ngờ khi lên tới khoảng 290.000 đồng/chiếc, tương đương 580.000 đồng/cặp.

Không chỉ gây chú ý bởi giá bán, chiếc bánh còn viral nhờ một cách ăn được nhiều người gọi là "không giống ai". Thay vì cắt thành từng miếng nhỏ để thưởng thức cùng trà như thông thường, nhiều người chia sẻ rằng bánh nên được cho vào ngăn mát tủ lạnh trước để lớp vỏ săn lại. Sau đó dùng tay hoặc vật có mặt phẳng cán dẹt chiếc bánh để phần nhân và trứng muối vỡ ra, dàn đều khắp mặt bánh rồi mới cắt thành từng miếng vuông nhỏ.

Chiếc bánh không khác nhiều so với bánh dẻo truyền thống nhưng có phần nhân với 4 lòng đỏ trứng muối cùng sen Huế, mỗi chiếc nặng khoảng 350g.

Nhờ cách làm này, miếng bánh nào cũng có đủ phần nhân sen và trứng muối, tạo cảm giác cân bằng hơn giữa vị ngọt, vị béo và vị mặn. Chính màn "cán dẹt rồi mới ăn" đã trở thành trào lưu trên mạng xã hội, khiến hàng loạt người dùng làm theo và góp phần đưa chiếc bánh trở thành hiện tượng mùa Trung thu.

Tuy nhiên, cũng từ sự nổi tiếng quá nhanh, chiếc bánh bắt đầu vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, từ đó gắn luôn với cái tên "bánh dẻo thị phi".

Người ăn phải "cán dẹt" chiếc bánh ra trước khi thưởng thức để vỏ và nhân được hoà quyện

Về hương vị, nhiều người đánh giá bánh mềm, dẻo, thơm mùi sen, phần trứng muối béo bùi và cách ăn mới lạ giúp trải nghiệm thú vị hơn. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng hương vị không quá khác biệt so với bánh dẻo truyền thống, thậm chí dễ gây ngấy nếu ăn nhiều.

Giá bán cũng là chủ đề gây tranh luận không kém. Với mức gần 300.000 đồng cho một chiếc bánh, nhiều người cho rằng sản phẩm khá đắt so với mặt bằng chung. Trong khi đó, những người ủng hộ nhận định mức giá này tương xứng với trọng lượng lớn, nhân nhiều trứng muối và nguyên liệu sen Huế.

Dù khen hay chê, chiếc bánh vẫn tạo ra hiệu ứng hiếm thấy đối với một món bánh Trung thu. Càng nhiều tranh luận, sức hút của sản phẩm càng lớn. Mùa Trung thu năm 2025, nhiều đại lý tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TP.HCM... liên tục thông báo hết hàng, không ít khách hàng chia sẻ phải chờ nhiều ngày hoặc "đặt mãi không được" mới mua được bánh.

Dù khen hay chê, chiếc bánh vẫn tạo ra hiệu ứng hiếm thấy đối với một món bánh Trung thu.

Từ hương vị, mức giá, kích thước cho đến cách thưởng thức, hầu như chi tiết nào của chiếc bánh cũng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Chính những luồng ý kiến trái chiều ấy lại vô tình giúp "bánh dẻo thị phi" trở thành một trong những hiện tượng ẩm thực nổi bật nhất mùa Trung thu năm 2025 và tiếp tục giữ sức nóng khi mùa Trung thu 2026 đang cận kề.