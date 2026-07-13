Cư dân mạng xứ Trung "phát cuồng" vì món ăn vặt Việt Nam: Nhìn như tờ giấy mà ăn dính không lối thoát!

Kẻ khen ngon, người kêu "mỏi hàm" vì quá dai!

Trong thời đại số, ẩm thực không còn biên giới. Những món ăn vặt dân dã, lạ mắt từ Việt Nam liên tục "đổ bộ" và tạo nên những cơn sốt bất ngờ tại thị trường tỷ dân Trung Quốc. Một trong những cái tên đang khiến cộng đồng mạng xứ Trung "phát cuồng" gần đây chính là "bánh tráng sữa" (hay còn gọi là bánh phồng sữa). Từ những lời khen ngợi hết lời đến những trải nghiệm dở khóc dở cười vì độ dai... "hủy diệt", món ăn này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng video ngắn.

Món ăn "biến hình" từ những tờ giấy

Lần đầu tiên tiếp xúc với bánh phồng sữa, đa số người dùng Trung Quốc đều cảm thấy vô cùng bối rối. Với kết cấu mỏng, phẳng và dẻo dai, nhiều người ví chúng như những "tấm nhựa" hay "những tờ giấy" đầy màu sắc. Chính diện mạo độc đáo này đã kích thích trí tò mò, thôi thúc người dùng phải mua bằng được để trải nghiệm.

Khi mở túi, mùi thơm nồng nàn của nước cốt dừa, sầu riêng hay lá dứa tỏa ra ngay lập tức, tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng. Đối với người Việt, đây là món quà vặt quen thuộc gắn liền với tuổi thơ ở các vùng quê như Bến Tre, Tiền Giang. Nhưng đối với giới trẻ Trung Quốc, đây là một "phát kiến" ẩm thực đầy mới lạ.

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia thành hai phe rõ rệt sau khi thử món này. Một bên là những "tín đồ" ngọt, những người yêu thích hương vị béo ngậy của cốt dừa kết hợp với độ dai dai, dẻo dẻo đặc trưng của bánh tráng. Họ coi đây là món ăn vặt "giải tỏa căng thẳng" hoàn hảo khi vừa xem phim vừa xé từng miếng bánh nhỏ để nhấm nháp. Đặc biệt, cách thưởng thức sáng tạo như rắc thêm dừa nạo và đậu phộng rồi cuốn lại như kiểu "bánh tráng cuốn" đã nâng tầm món ăn này thành một trải nghiệm đầy thú vị.

Ngược lại, phe "phản đối" lại gặp khó khăn bởi chính độ dẻo dai trứ danh của bánh phồng sữa. Với những người vốn quen với các loại kẹo mềm hay snack giòn tan, việc nhai món bánh phồng sữa được ví như một "cuộc tập thể dục cho cơ hàm". Câu nói "Nhai mỏi cả răng" đã trở thành cụm từ gắn liền với trải nghiệm của nhóm người dùng này. Họ cho rằng, dù hương vị rất đặc trưng và thơm ngon, nhưng kết cấu của nó đòi hỏi người ăn phải có một sự kiên nhẫn nhất định.

Sự lan tỏa của văn hóa ẩm thực Việt

Tại sao một món ăn giản dị như bánh phồng sữa lại có thể chinh phục được những người dùng khó tính tại thị trường Trung Quốc? Câu trả lời nằm ở sự chân thực và mới lạ. Trong bối cảnh các loại thực phẩm công nghiệp đã quá quen thuộc, những món ăn thủ công, mang đậm hương vị tự nhiên của Việt Nam đem đến một luồng gió mới.

Sự thành công của bánh phồng sữa trên mạng xã hội không chỉ đơn thuần là việc kinh doanh một sản phẩm, mà còn là sự lan tỏa của văn hóa ẩm thực địa phương. Mỗi clip quay cảnh xé bánh, cuốn bánh hay chia sẻ cảm xúc về độ dẻo dai của món ăn đều là những tư liệu quảng bá vô hình nhưng cực kỳ hiệu quả cho đặc sản Việt Nam.

Nếu bạn muốn thử trải nghiệm món ăn này theo đúng phong cách "cư dân mạng xứ Trung", hãy chuẩn bị một chút dừa nạo, đậu phộng rang và một bộ phim thật hay. Việc biến tấu cách ăn không chỉ giúp giảm bớt độ dai của bánh mà còn làm tăng hương vị béo ngậy. Tuy nhiên, nếu bạn là người có vấn đề về răng miệng hoặc không thích những món ăn đòi hỏi thời gian nhai lâu, hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định "chốt đơn".

Dù có gây tranh cãi về mặt kết cấu, nhưng không thể phủ nhận bánh phồng sữa/bánh phồng sữa đã và đang tạo nên một dấu ấn đậm nét trong lòng giới trẻ Trung Quốc. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức sống bền bỉ và khả năng chinh phục thị trường quốc tế của các đặc sản thuần Việt. Trong tương lai, tin rằng sẽ còn nhiều món ngon khác từ Việt Nam tiếp tục "làm mưa làm gió" trên bản đồ ẩm thực thế giới.