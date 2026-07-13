Cuối tháng 6, sân bay Pháp ghi nhận một máy lạ của Vietjet

Máy bay này của Vietjet có gì khác lạ?

Cuối tháng 6, cộng đồng yêu hàng không chú ý tới hình ảnh một chiếc máy bay mang màu sơn Vietjet xuất hiện tại sân bay Toulouse Blagnac, Pháp. Đây không phải dòng máy bay thân hẹp quen thuộc thường thấy trên nhiều đường bay nội địa, mà là một chiếc Airbus A330neo – máy bay thân rộng thế hệ mới, được kỳ vọng phục vụ các đường bay quốc tế dài hơn của hãng.

Theo dữ liệu từ JetPhotos, bức ảnh chụp ngày 26/6/2026 tại Toulouse Blagnac ghi nhận máy bay mang số đăng ký thử nghiệm F-WWKY, loại Airbus A330-941, số serial MSN 2150, thuộc Vietjet Air. Chú thích đi kèm cho biết đây là “Vietjet’s first A330neo”, tức chiếc A330neo đầu tiên của Vietjet. Trang theo dõi hàng không Aviation Flights cũng ghi nhận máy bay này liên quan tới đăng bạ VN-A821, xuất hiện tại Toulouse trong màu sơn hoàn chỉnh và đã lắp động cơ.

Với hành khách thông thường, điểm khác biệt dễ nhận ra nhất là kích thước. A330neo là máy bay thân rộng, có hai lối đi trong khoang, thường được sử dụng trên các đường bay trung và dài. Vì vậy, sự xuất hiện của chiếc máy bay này tại Pháp không chỉ là một khoảnh khắc thú vị với giới mê máy bay, mà còn gợi mở câu chuyện về kế hoạch mở rộng mạng bay xa của một hãng hàng không Việt Nam.

Chiếc máy bay được chú ý ở Toulouse có gì đặc biệt?

Toulouse là một trong những “đại bản doanh” quan trọng của Airbus tại Pháp, nơi nhiều máy bay mới được hoàn thiện, kiểm tra trước khi bàn giao cho các hãng hàng không. Bởi vậy, hình ảnh chiếc A330neo mang màu sơn Vietjet xuất hiện tại đây nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Điểm đáng chú ý là chiếc máy bay này thuộc dòng Airbus A330-900, còn được gọi là A330neo. Theo Airbus, tháng 5/2025, Vietjet đặt thêm 20 máy bay thân rộng A330-900, nâng tổng số đơn hàng chắc chắn của hãng với dòng A330neo lên 40 chiếc. Airbus cũng cho biết Vietjet khi đó đang vận hành đội bay toàn Airbus, gồm 115 máy bay A320 Family và 7 chiếc A330-300.

Điều này cho thấy A330neo không phải một bổ sung đơn lẻ, mà nằm trong kế hoạch mở rộng đội bay thân rộng của Vietjet. Trước đó, các máy bay A330-300 đã được hãng sử dụng cho một số đường bay quốc tế. Sự xuất hiện của A330neo, thế hệ mới hơn, được xem là bước tiếp theo trong chiến lược bay xa, đặc biệt ở các thị trường quốc tế cần máy bay có tầm hoạt động lớn hơn.

Tuy nhiên, với riêng VN-A821, hiện chưa có thông báo chính thức từ Vietjet hoặc Airbus về thời điểm bàn giao, ngày bay rời Pháp hay sân bay đầu tiên máy bay sẽ hạ cánh tại Việt Nam. Vì vậy, thông tin có thể khẳng định ở thời điểm này là: máy bay đã được ghi nhận xuất hiện tại Toulouse trong màu sơn Vietjet, còn lịch trình cụ thể vẫn cần chờ công bố chính thức.

A330neo có gì đáng chú ý với hành khách?

A330neo là thế hệ nâng cấp của dòng A330, trong đó “neo” là viết tắt của “new engine option”. Theo Airbus, A330-900 được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 7000, có tầm bay khoảng 7.200 hải lý, tương đương 13.300 km không dừng. Đây là thông số phù hợp cho các đường bay quốc tế dài, kết nối châu Á với Australia, châu Âu hoặc những thị trường xa hơn tùy cấu hình khai thác.

Rolls-Royce cũng xác nhận Vietjet đã đặt thêm 40 động cơ Trent 7000 cho 20 máy bay A330neo, nâng tổng số động cơ Trent 7000 mà hãng đặt lên 80 chiếc. Trent 7000 là dòng động cơ được phát triển riêng cho A330neo, góp phần cải thiện hiệu quả nhiên liệu và giảm tiếng ồn so với thế hệ trước.

Với hành khách, A330neo đáng chú ý không chỉ vì bay xa hơn. Dòng máy bay này sử dụng khoang Airspace của Airbus, với hộc hành lý lớn hơn, hệ thống chiếu sáng hiện đại, không gian cabin được thiết kế thoáng hơn và có thể trang bị hệ thống giải trí, kết nối trên chuyến bay. Tùy cấu hình của từng hãng, A330neo có thể phục vụ cả mô hình hàng không truyền thống lẫn hàng không giá rẻ đường dài.

Trên thế giới, nhiều hãng đã sử dụng A330neo cho mạng bay quốc tế như TAP Air Portugal, Delta Air Lines, Condor, Virgin Atlantic, ITA Airways, Cebu Pacific, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines hay Starlux Airlines. Điều này cho thấy A330neo là dòng máy bay được lựa chọn khá rộng rãi cho các đường bay trung – dài, nơi yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, tầm bay và trải nghiệm hành khách đều quan trọng.

Khi nào máy bay có thể về Việt Nam?

Câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là khi nào chiếc A330neo đầu tiên của Vietjet sẽ về Việt Nam và được khai thác trên đường bay nào. Theo Reuters tháng 4/2026, thành viên HĐQT Vietjet Philipp Rösler cho biết hãng dự kiến nhận chiếc A330neo đầu tiên trong năm 2026 để phục vụ kế hoạch mở rộng sang châu Âu. Các điểm đến tiềm năng được nhắc tới gồm CH Czech, Đức, Anh và Pháp, song thời điểm mở đường bay còn phụ thuộc vào việc bàn giao máy bay thân rộng.

Thông thường, sau khi máy bay hoàn thiện màu sơn và lắp động cơ, quá trình trước bàn giao còn bao gồm kiểm tra mặt đất, thử nghiệm hệ thống, bay kiểm tra và thủ tục nghiệm thu. Chỉ sau các bước này, máy bay mới được bàn giao cho hãng và thực hiện chuyến bay ferry về căn cứ khai thác.

Vì vậy, việc VN-A821 lộ diện tại sân bay Pháp có thể xem là một tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đồng nghĩa với việc máy bay đã chính thức gia nhập đội bay thương mại của Vietjet. Hành khách vẫn cần chờ thông tin từ hãng hoặc Airbus để biết thời điểm máy bay về nước, sân bay hạ cánh đầu tiên và đường bay cụ thể.