Cuối tháng 6, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh

Chiếc máy bay này có gì mà lại khác biệt?

Cuối tháng 6, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một chiếc máy bay của Vietnam Airlines gây chú ý với diện mạo khác lạ: thân trắng gần như toàn bộ, không mang đầy đủ màu sơn quen thuộc của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Với những người yêu hàng không, điểm đặc biệt hơn cả nằm ở số đăng bạ VN-A389 và dòng máy bay mà nó thuộc về: Airbus A320-200, hay còn được gọi là A320ceo – thế hệ A320 “cổ điển”.

Theo dữ liệu ảnh hàng không JetPhotos, máy bay mang số đăng bạ VN-A389 được ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào ngày 26/6/2026. Thông tin đi kèm cho biết đây là Airbus A320-232, số seri MSN 5407, thuộc Vietnam Airlines. Máy bay từng mang các đăng ký ES-SAG và 2-SSAG trước khi được Vietnam Airlines thuê khô và đăng ký lại thành VN-A389.

Việc một máy bay có thân trắng xuất hiện trong đội bay không phải chuyện hiếm trong ngành hàng không. Với các tàu bay thuê, chuyển giao giữa các hãng hoặc mới đưa vào khai thác, lớp sơn thương hiệu có thể chưa được hoàn thiện ngay. Tuy nhiên, trong trường hợp VN-A389, điều khiến cộng đồng yêu hàng không chú ý là đây không phải A320neo đời mới, mà là A320ceo/A320-200 – dòng máy bay từng rất quen thuộc trên các đường bay ngắn và trung bình.

Vì sao Vietnam Airlines đưa A320-200 trở lại?

Sự xuất hiện của VN-A389 diễn ra trong bối cảnh mùa du lịch hè bước vào cao điểm. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 26/6 đến giữa tháng 7/2026, Vietnam Airlines sẽ lần lượt tiếp nhận và đưa vào khai thác thêm 2 tàu bay Airbus, bổ sung gần 23.000 ghế mỗi tháng để phục vụ hành khách. Trong đó, ngày 26/6, hãng tiếp nhận một tàu bay Airbus A320 đầu tiên theo hợp đồng thuê 3 năm; tháng 7 tiếp tục bổ sung một Airbus A321.

Các tàu bay mới được đưa vào khai thác trên những đường bay có nhu cầu lớn trong mùa hè như Hà Nội – TP.HCM, cùng các chặng kết nối hai thành phố này với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nhiều điểm đến khác, theo Cục Hàng không Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa hành khách đi các chặng nội địa đông khách trong cao điểm hè có thể bắt gặp VN-A389, nhưng không thể chắc chắn chỉ dựa vào tên chặng. Việc phân bổ tàu bay thay đổi theo từng ngày, phụ thuộc kế hoạch khai thác, bảo dưỡng và điều phối đội bay.

Dữ liệu Flightradar24 cho thấy trong những ngày đầu khai thác, VN-A389 đã xuất hiện trên một số chuyến bay giữa TP.HCM – Hà Nội, Hà Nội – Đà Nẵng và Hà Nội – Quy Nhơn. Cụ thể, ngày 1/7/2026, máy bay này được ghi nhận bay các chuyến VN228 TP.HCM – Hà Nội, VN161 Hà Nội – Đà Nẵng, VN162 Đà Nẵng – Hà Nội, VN1625 Hà Nội – Quy Nhơn và VN1624 Quy Nhơn – Hà Nội.

A320ceo có gì đặc biệt?

Airbus A320ceo là dòng máy bay thân hẹp một lối đi, được thiết kế cho các đường bay ngắn và trung bình. Theo Airbus, A320 thường có cấu hình 140–170 ghế ở bố trí 2 hạng và tối đa 180 ghế; tầm bay khoảng 6.200 km nếu có Sharklets. Máy bay dài 37,57 m, sải cánh 35,8 m và cao 11,76 m.

So với A320neo, A320ceo là thế hệ trước, sử dụng cấu hình động cơ cũ hơn. Airbus cho biết A320neo có các cải tiến về động cơ và khí động học, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và phát thải CO2 trên mỗi ghế so với thế hệ trước.

Theo dữ liệu đội bay của Flightradar24, Vietnam Airlines hiện có 3 chiếc A320neo, trong khi VN-A389 được ghi nhận là Airbus A320-232. Đây là cơ sở để cộng đồng hàng không gọi VN-A389 là chiếc A320ceo/A320-200 hiếm hoi, thậm chí là duy nhất trong đội bay Vietnam Airlines hiện nay theo dữ liệu theo dõi hàng không này.

Nguồn dữ liệu chuyên ngành còn từng ghi nhận, Vietnam Airlines đã cho nghỉ chiếc A320-200 cuối cùng trong đội bay vào năm 2014. Vì vậy, nếu tính theo mốc này, sự xuất hiện của VN-A389 có thể xem là lần hiếm hoi dòng A320ceo quay lại đội bay Vietnam Airlines sau khoảng 12 năm.