Sáng 7/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ hạ cánh

Sân bay này có gì khác lạ?

Sáng 7/7, cộng đồng yêu hàng không tại Hà Nội bất ngờ chia sẻ hình ảnh một chiếc máy bay có ngoại hình nổi bật xuất hiện tại sân bay Nội Bài. Không mang diện mạo quen thuộc như phần lớn máy bay thương mại, thân chiếc phi cơ này được phủ hình các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, trong đó có Tom & Jerry, Looney Tunes và các siêu anh hùng DC.

Chiếc máy bay gây chú ý là Boeing 787-10 Dreamliner của Etihad Airways, mang số đăng ký A6-BMA. Trên dữ liệu Flightradar24, máy bay này được định danh là Boeing 787-10 Dreamliner, thuộc Etihad Airways, với màu sơn đặc biệt Warner Bros. World Livery. Đây cũng là lý do nhiều người yêu hàng không gọi vui chiếc máy bay này là “Tom and Jerry Dreamliner”.

Chiếc Dreamliner “Tom and Jerry” xuất hiện tại Nội Bài

Theo thông tin được cộng đồng hàng không chia sẻ, chiếc A6-BMA xuất hiện trên hành trình AUH-HAN, tức từ Abu Dhabi đến Hà Nội. Đây là chặng bay thuộc mạng bay của Etihad Airways giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Việt Nam.

Việc máy bay Etihad xuất hiện tại Nội Bài không phải là hoạt động bất thường. Từ ngày 2/11/2025, hãng hàng không quốc gia UAE đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Hà Nội và Abu Dhabi. Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đường bay này được khai thác 6 chuyến/tuần bằng máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner.

Lịch bay được công bố gồm các chuyến EY430 từ Abu Dhabi đến Hà Nội, EY431 từ Hà Nội đi Abu Dhabi; ngoài ra còn có EY432 từ Abu Dhabi đến Hà Nội và EY433 chiều ngược lại trong một số ngày khai thác. Theo ACV/Routes Online, chuyến EY432 khởi hành từ Abu Dhabi lúc 20h50 và đến Hà Nội lúc 5h55 sáng hôm sau; chuyến EY433 rời Hà Nội lúc 7h40 và đến Abu Dhabi lúc 12h15.

Điều khiến chiếc máy bay này trở thành tâm điểm không nằm ở hành trình, mà ở diện mạo khác biệt. Trên thân máy bay, thay vì chỉ có nhận diện thương hiệu Etihad quen thuộc, hành khách có thể nhìn thấy loạt nhân vật hoạt hình gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Vì sao Etihad sơn Tom & Jerry lên máy bay?

Theo Etihad Airways, chiếc Boeing 787-10 Dreamliner này là một phần trong hợp tác giữa hãng bay và Warner Bros. World Yas Island, Abu Dhabi. Hãng cho biết đây là máy bay đầu tiên trên thế giới mang thương hiệu Warner Bros. World, được công bố vào tháng 7/2024.

Thiết kế của chiếc máy bay được chia thành hai mảng. Một bên thân máy bay là các nhân vật hoạt hình kinh điển như Looney Tunes, Tom & Jerry; bên còn lại là các siêu anh hùng DC. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một chiếc máy bay “đẹp mắt”, mà còn đưa trải nghiệm công viên giải trí Warner Bros. World đến gần hành khách hơn ngay từ lúc di chuyển.

Etihad cũng cho biết trong khuôn khổ hợp tác này, trẻ em trên một số chuyến bay dài của hãng có thể nhận các bộ quà tặng theo chủ đề Warner Bros. World, trong khi tại sân bay Zayed International Airport ở Abu Dhabi có khu vực lounge dành cho trẻ em mang màu sắc của công viên giải trí này. Điều này cho thấy chiếc Dreamliner đặc biệt không đơn thuần là “trang trí”, mà là một phần của chiến dịch quảng bá du lịch, giải trí và điểm đến Abu Dhabi.

Với hành khách tại Việt Nam, nếu muốn có cơ hội trải nghiệm chiếc máy bay đặc biệt này, chặng dễ theo dõi nhất là các chuyến Etihad Airways giữa Hà Nội và Abu Dhabi, đặc biệt là các chuyến mang số hiệu EY431, EY432 hoặc EY433 tùy ngày khai thác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mua vé Etihad trên chặng Hà Nội - Abu Dhabi không đồng nghĩa chắc chắn được bay đúng chiếc A6-BMA. Trong ngành hàng không, hãng có thể thay đổi tàu bay theo kế hoạch khai thác, kỹ thuật hoặc điều phối đội bay.

Máy bay sơn hình hoạt hình có hiếm không?

Việc một hãng hàng không sơn máy bay theo hình hoạt hình, nhân vật nổi tiếng hoặc thiết kế khác lạ không phải là chuyện quá hiếm trên thế giới. Trong ngành hàng không, các thiết kế này thường được gọi là special livery - màu sơn đặc biệt, khác với nhận diện tiêu chuẩn của hãng.

Thông thường, các hãng chỉ áp dụng special livery cho một hoặc một vài máy bay trong đội bay. Mục đích là tạo điểm nhấn truyền thông, quảng bá thương hiệu, giới thiệu điểm đến, kỷ niệm sự kiện hoặc hợp tác với các thương hiệu giải trí. Một chiếc máy bay có ngoại hình khác biệt dễ được hành khách, người yêu hàng không và các nhiếp ảnh gia sân bay chú ý, từ đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Trên thế giới, nhiều hãng bay từng gây chú ý với các thiết kế tương tự. ANA của Nhật Bản gây chú ý với các thiết kế máy bay chủ đề Pokémon; EVA Air nổi tiếng với đội bay Hello Kitty/Sanrio; Qantas từng dùng màu sơn đặc biệt để kể câu chuyện văn hóa bản địa Australia; Emirates cũng nhiều lần sử dụng máy bay như một “tấm biển quảng bá bay” cho quốc gia, sự kiện hoặc thông điệp đặc biệt.