48 giờ khám phá Vũng Tàu với lịch trình "ăn chơi" trọn vẹn

Vũng Tàu là tọa độ vui chơi cuối tuần lý tưởng với đa dạng trải nghiệm, từ những khoảnh khắc bình minh trên bãi biển, các điểm check-in mới, cho tới công viên nước sôi động và những bữa tiệc đêm rực rỡ bên pháo hoa.

Ngày 1: Giải nhiệt và tiệc tùng

Trưa: "Ăn sập" Vũng Tàu

Buổi sáng di chuyển từ TP.HCM, bạn sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng để đến với phố biển Vũng Tàu. Việc đầu tiên bạn nên làm là nạp đầy năng lượng để sẵn sàng khám phá tất tần tật vẻ đẹp của phố biển. Bạn có thể ghé các nhà hàng quen thuộc như Gành Hào hay Quán Tre để thưởng thức ghẹ hấp, tôm nướng, mực nướng hoặc nồi lẩu cá đuối nóng hổi – món ăn gần như đã trở thành "đặc sản phải thử" mỗi lần ghé Vũng Tàu.

Nếu muốn ăn chơi, bánh khọt là lựa chọn không thể bỏ qua. Những địa chỉ lâu năm như Bánh khọt Gốc Vú Sữa hay Bánh khọt Cô Ba luôn tấp nập thực khách nhờ lớp bánh giòn rụm, nhân tôm tươi và đĩa rau sống đầy đặn. Tráng miệng bằng bánh bông lan trứng muối gốc cột điện hoặc ghé một quán xiên nướng ven biển trước khi lên đường là vừa đủ cho một buổi trưa đậm hương vị Vũng Tàu.

Chiều: Giải nhiệt tại công viên nước hot nhất mùa hè

Cái nóng của buổi xế chiều sẽ bị thổi bay hoàn toàn khi bạn bước chân vào Sun World Vung Tau. Dù mới ra mắt tại Vũng Tàu từ đầu năm 2026, Sun World Vung Tau đã trở thành toạ độ vui chơi hot bậc nhất tại đây với hơn 100 làn trượt cùng hàng loạt trò chơi đẳng cấp.

Công viên nước Vũng Tàu gây sốt ngay từ khi khai trương với những đường trượt kỷ lục thế giới

Đừng bỏ lỡ các trò chơi kỷ lục thế giới như Thuyền Nhân Giao Đấu – Aqua Warriors Battle, siêu đường đua nước 10 làn trượt trên thế giới, hay Ốc Đảo Phiêu Lưu – Adventure Oasis, tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài bậc nhất thế giới. Từ những đường trượt cảm giác mạnh đến hồ tạo sóng và dòng sông lười, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có thể tìm thấy góc vui chơi của riêng mình để "quên sạch" cái nóng mùa hè.

Đặc biệt, với chính sách "Một lần chi tiền, chơi 3 lần liền", du khách có thể sử dụng vé linh hoạt hơn, giúp chuyến du lịch ngắn ngày trở nên tiết kiệm hơn rất nhiều. Theo đó, du khách có thể sử dụng vé tối đa 03 lần trong thời gian hiệu lực của vé thay vì chỉ 01 lần như trước đây.

Du khách nhí háo hức với những trò chơi độc đáo tại Công viên nước Vũng Tàu

Tối: Bùng nổ cảm xúc với pháo hoa và đại tiệc đêm

Nếu bạn đến Vũng Tàu vào cuối tuần, đừng quên ở lại Công viên nước để xem màn trình diễn pháo hoa rực rỡ t vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy. Giữa không gian cuồng nhiệt, những chùm pháo hoa liên tục thắp sáng bầu trời, biến cả phố biển thành một lễ hội đầy sắc màu. Điều khiến nhiều du khách thích thú tại Sun World Vung Tau không chỉ nằm ở những màn pháo hoa mãn nhãn, mà còn ở không khí tiệc tùng náo nhiệt với các show diễn nghệ thuật, pool party sôi động và khu ẩm thực đa dạng món ăn Âu Á cùng hải sản "chuẩn vị" phố biển Vũng Tàu.

Pháo hoa tầm cao rực rỡ mỗi tối cuối tuần tại Công viên nước Vũng Tàu

Để tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm này, du khách có thể lựa chọn combo đêm với mức giá từ 360.000 đồng đến 760.000 đồng, tùy theo khung giờ vào cổng và nhu cầu trải nghiệm. Mỗi combo đều kết hợp nhiều dịch vụ trong một vé, từ vui chơi không giới hạn tại công viên nước, thưởng thức bữa tối, tham gia pool party cho đến chiêm ngưỡng màn pháo hoa mãn nhãn. Đặc biệt, toàn bộ combo đều đã bao gồm hai đồ uống miễn phí như nước ngọt hoặc bia SunKraft Beer, trong khi khu ẩm thực phục vụ liên tục từ 18h đến 21h.

Ngày 2: Đón bình minh rực rỡ và check-in điểm đến biểu tượng

Buổi sáng, hãy bắt đầu ngày mới thật sớm ở Bãi Sau. Khi mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, cả bãi biển ngập trong ánh nắng vàng dịu, không khí mát lành và nhịp sống cũng vừa thức giấc. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để đi dạo trên bờ cát, ngâm mình trong làn nước mát hoặc ghé một quán cà phê ven biển trên đường Thùy Vân để vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm phố biển bắt đầu một ngày mới.

Sau khi nạp đầy năng lượng, đừng quên ghé Quảng trường Tam Thắng để check-in với tháp Tam Thắng – biểu tượng mới của thành phố biển. Công trình gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại cùng những mảng gạch mosaic bắt sáng nổi bật giữa không gian hướng biển rộng thoáng. Nhìn từ xa, ba cụm tháp như những mũi thuyền đang vươn ra biển lớn, chỉ cần một góc máy đẹp là bạn đã có ngay những bức hình "đậm chất Vũng Tàu" đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tháp Tam Thắng – một trong những toạ độ check-in biểu tượng mới đang được giới trẻ săn đón tại Vũng Tàu

Tiếp nối một buổi sáng đầy năng lượng, nếu bạn là tín đồ "sống ảo", thì Nhà thờ Vũng Tàu, Bạch Dinh hay Tượng Chúa Kitô sẽ là điểm đến lý tưởng cho những bức hình tuyệt đẹp. Nếu bạn muốn được sống chậm giữa không gian mênh mông của đại dương cùng các trải nghiệm biển, hãy chọn Đảo Ngọc, Đảo Gò Găng hay mũi Nghinh Phong.

Trong đó, các trải nghiệm chèo thuyền kayak, câu cá, thả lưới đánh bắt cá rất được yêu thích tại Đảo Ngọc. Một bữa trưa hải sản trên Đảo Gò Găng hoang sơ giữa không khí trong lành của biển cũng là một lựa chọn tuyệt vời để kết thúc lịch trình 2 ngày khám phá Vũng Tàu và quay trở lại với nhịp sống hối hả thường nhật.