Ăn 6 ổ bánh mì trong 1 ngày ở Hội An, khách Tây khiến người Việt cũng phải chào thua

Ẩm thực đường phố từ lâu đã là một trong những điểm hẹn không thể bỏ lỡ đối với nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Trong số những món ăn được nhắc đến nhiều nhất, bánh mì luôn là cái tên xuất hiện trong hầu hết các danh sách gợi ý phải thử.

Mới đây, hành trình khám phá Hội An của cặp đôi sở hữu tài khoản knowwhere.global tiếp tục thu hút sự chú ý khi ghi lại một trải nghiệm đặc biệt: nam du khách đã ăn tới 6 ổ bánh mì chỉ trong một ngày, khiến không ít người vừa bất ngờ vừa thích thú.

Trong suốt hành trình ấy, bánh mì dường như là món ăn để lại ấn tượng mạnh nhất với anh. Theo chia sẻ của cặp đôi, ngay từ buổi sáng, nam du khách đã thưởng thức liên tiếp 5 ổ bánh mì ở nhiều cửa hàng khác nhau để cảm nhận sự khác biệt về hương vị. Đến buổi chiều, anh tiếp tục ăn thêm một ổ nữa trước khi khép lại ngày khám phá. Sức ăn của vị khách nước ngoài nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều bình luận hài hước cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sức hấp dẫn của bánh mì Việt Nam.

Điều thú vị là 6 ổ bánh mì vẫn chưa phải điểm dừng của hành trình ẩm thực trong ngày. Sau khi thưởng thức món ăn nổi tiếng nhất phố cổ, cặp đôi tiếp tục dành thời gian khám phá nhiều đặc sản khác của Hội An. Từ cao lầu với sợi mì dai đặc trưng, bánh xèo vàng giòn ăn kèm rau sống và nước chấm, đến bánh bao - bánh vạc, mỗi món đều mang đến cho họ những trải nghiệm khác nhau về hương vị. Khép lại một ngày dạo quanh phố cổ, cả hai lựa chọn một ly trà thảo mộc mát lạnh như cách cân bằng vị giác sau nhiều giờ liên tục thưởng thức các món ăn địa phương.

Những khoảnh khắc ấy sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít người Việt để lại những bình luận hài hước như: "Ăn 6 ổ mới biết bánh mì Việt ngon cỡ nào" hay "Đến Hội An mà không ăn bánh mì thì coi như chưa trọn vẹn chuyến đi". Trong khi đó, nhiều du khách quốc tế cũng chia sẻ rằng bánh mì luôn là món ăn đầu tiên họ tìm kiếm mỗi khi quay trở lại Việt Nam. Thế nhưng, với riêng cặp đôi knowwhere.global, 6 ổ bánh mì hóa ra mới chỉ là màn khởi động. Sau khi kết thúc "vòng" bánh mì, cả hai vẫn tiếp tục dành trọn ngày để thử thêm hàng loạt đặc sản khác của Hội An mà không hề nghỉ bữa, khiến nhiều người phải thừa nhận sức ăn này vượt xa mức bình thường ngay cả với người bản địa.

Từ cao lầu với sợi mì dai đặc trưng, bánh xèo vàng giòn ăn kèm rau sống và nước chấm, đến bánh bao - bánh vạc (thường được du khách quốc tế gọi là "bánh hoa hồng trắng"), mỗi món đều mang đến cho họ những trải nghiệm khác nhau về hương vị. Khép lại một ngày dạo quanh phố cổ, cả hai lựa chọn một ly trà thảo mộc mát lạnh như cách cân bằng vị giác sau nhiều giờ liên tục thưởng thức các món ăn địa phương. Chính lịch trình dày đặc này khiến không ít người Việt để lại bình luận tự nhận mình "chào thua" trước sức ăn của vị khách nước ngoài, dù bánh mì và các món kể trên vốn là những thức quà quen thuộc mỗi ngày với chính họ.

Câu chuyện của cặp đôi knowwhere.global vì vậy không chỉ gây chú ý bởi con số 6 ổ bánh mì trong một ngày, mà còn ở việc con số đó chỉ là điểm dừng chân đầu tiên trong một hành trình ẩm thực gần như không có giới hạn. Có lẽ với nhiều du khách quốc tế, đến Hội An đồng nghĩa với việc tạm quên đi khái niệm "no bụng".

Riêng tại Hội An, bánh mì từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực của phố cổ. Nhiều cửa hàng bánh mì ở đây thường xuyên xuất hiện trong các cẩm nang du lịch, được du khách quốc tế truyền tai nhau nhờ phần nhân đầy đặn, nước sốt chế biến theo công thức riêng cùng lớp vỏ bánh luôn giữ được độ giòn. Không ít người chấp nhận xếp hàng để thưởng thức, thậm chí quay lại nhiều lần trong cùng một chuyến đi chỉ để thử thêm một địa chỉ khác và so sánh hương vị.

Có lẽ cũng vì vậy mà, giữa rất nhiều món ngon của Hội An, bánh mì vẫn luôn là món ăn được đông đảo du khách ưu tiên trải nghiệm. Câu chuyện của cặp đôi knowwhere.global không chỉ gây chú ý bởi con số 6 ổ bánh mì trong một ngày, mà còn cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của món ăn tưởng chừng rất đỗi bình dị này. Đôi khi, chính một ổ bánh mì nóng giòn trên góc phố nhỏ lại là trải nghiệm khiến nhiều du khách nhớ nhất sau khi rời Hội An, và cũng là lý do họ muốn quay trở lại để thưởng thức thêm một lần nữa.

NGỌC ÁNH