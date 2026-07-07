Bỏ qua những tour nhàm chán, đây là 3 chuyến road trip dọc Việt Nam định nghĩa lại hoàn toàn cách người trẻ xê dịch

Có những chuyến đi mà điều khiến người ta nhớ nhất không phải khách sạn sang hay địa điểm nổi tiếng, mà là một quán ăn ven đường, một lần dừng xe ngắm biển hay buổi chiều lang thang ở làng chài. Ba cung đường road trip từ Nam Trung Bộ đến Hạ Long và Phú Quốc mang đến đúng những trải nghiệm như vậy.

Tôi không nhớ chính xác lý do mình quyết định đi road trip thay vì đặt tour trọn gói, chỉ nhớ là sau vài chuyến du lịch bị nhồi nhét lịch trình, tôi thấy mệt hơn cả lúc chưa đi. Nên khi có dịp thử ba cung đường khác nhau trong năm nay, từ Nam Trung Bộ, ra Hạ Long, rồi xuống Phú Quốc, tôi chọn đi đúng kiểu mình thích: chậm, tự lái, dừng ở đâu thấy hợp thì dừng.

Đúng lúc xu hướng road trip ngày càng được nhiều người trẻ lựa chọn, Radisson Hotel Group cũng khởi động chiến dịch "RHG Road Trip" với ý tưởng biến hành trình di chuyển thành một phần của trải nghiệm, thay vì chỉ tập trung vào điểm đến. Ba cung đường được thiết kế trải dài từ duyên hải Nam Trung Bộ, Hà Nội - Vịnh Hạ Long đến Phú Quốc, kết hợp khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực địa phương và trải nghiệm lưu trú.

Chuyến dài nhất kéo dài 9 ngày, xuất phát từ TP.HCM. Ngày đầu tiên chỉ toàn nắng và cát, Phan Thiết rồi Mũi Né nóng đến mức tôi phải đổi dép hai lần vì cát bám nung chân qua đế giày. Buổi tối đó cả nhóm về nghỉ ở một khu resort ven biển, thứ tôi nhớ nhất không phải phòng ốc mà là cảm giác được ngồi yên một chỗ sau cả ngày lê la ngoài nắng.

Radisson Resort Phan Thiet, Radisson Resort Mui Ne và Radisson Hotel Danang là ba điểm dừng chân trên Hành trình Duyên hải miền Trung thuộc chiến dịch "RHG Road Trip"

Vài ngày sau, đến Cam Ranh, cả nhóm ăn tôm hùm Bình Ba ngay tại một quán ven biển, tôm vừa vớt lên còn giãy trong rổ nhựa, không cần chọn nhà hàng sang trọng gì, chỉ cần tươi. Đêm đó ngủ lại một chỗ gần biển, sáng hôm sau lại lên đường tiếp về phía Đà Nẵng, kết thúc chuyến đi bằng một tô mì Quảng ăn vội trước khi trả xe.

Điều tôi thích ở cung đường này là mỗi điểm dừng đều mang một màu sắc khác nhau. Phan Thiết nổi bật với những đồi cát và bờ biển dài, Mũi Né vẫn giữ được nét bình yên của làng chài, Cam Ranh lại có biển trong và nhiều trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, còn Đà Nẵng là sự pha trộn giữa nhịp sống đô thị và không khí nghỉ dưỡng ven biển.

Radisson Blu Resort Cam Ranh kết nối trải nghiệm nghỉ dưỡng bên biển với hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam

Cung đường thứ hai ngắn hơn nhiều, chỉ ba ngày hai đêm, nối Hà Nội với Hạ Long. Tôi vốn nghĩ ra vịnh chỉ để ngắm cảnh, nhưng phần khiến tôi nhớ lại là buổi tối lang thang khu Bến Đoan, ăn chả mực Minh Hòa nóng hổi ở một quán không biển hiệu, chỉ biết vì người địa phương chỉ đường. Sáng hôm sau, trước khi ra vịnh, chúng tôi tạt qua ăn bún hải sản Tứ, rồi tráng miệng bằng một hũ sữa chua cô Phượng mua từ gánh hàng rong gần đó. Tối đó cả đoàn về nghỉ ở khách sạn gần vịnh, không có gì đặc biệt để kể ngoài việc sau một ngày đi bộ dọc Trần Quốc Nghiễn, ai cũng chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn.

Chuyến đi ngắn nhưng đủ để cảm nhận sự chuyển đổi rất rõ giữa không gian phố cổ Hà Nội và khung cảnh biển của Hạ Long.

Radisson Blu Hotel Ha Long Bay là điểm dừng chân trên Cung đường Di sản phương Bắc

Chuyến cuối, Phú Quốc, lại là một nhịp hoàn toàn khác. Không ai trong nhóm còn muốn di chuyển nhiều sau hai chuyến trước, nên gần như cả ngày chỉ quanh quẩn làng chài Hàm Ninh, ngồi nhìn thuyền cập bến mà chẳng làm gì cụ thể. Tối xuống chợ đêm ăn bún quậy, bún kèn, rồi ra mấy nhà bè gần đó ăn hải sản tươi ngay tại chỗ. Đây có lẽ là lần duy nhất trong cả ba chuyến tôi thấy mình không muốn rời khỏi giường sớm.

Có lẽ vì nhịp sống ở đây chậm hơn hẳn. Những con đường ven biển, làng chài Hàm Ninh hay chợ đêm đều khiến người ta có cảm giác không cần vội vàng hoàn thành một danh sách điểm check-in, mà chỉ cần tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến đi.

Radisson Blu Resort Phu Quoc mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng bên bờ biển cùng cơ hội khám phá thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc trưng của Phú Quốc

Ba chuyến đi này nằm trong một dự án tên "RHG Road Trip" mà Radisson Hotel Group triển khai từ ngày 1/7/2026, với chuỗi lưu trú Radisson Resort Phan Thiet, Radisson Resort Mui Ne, Radisson Blu Resort Cam Ranh, Radisson Hotel Danang cho cung đường Nam Trung Bộ; Radisson Blu Hotel Ha Long Bay cho cung đường Hà Nội - Hạ Long; và Radisson Blu Resort Phu Quoc cho cung đường Phú Quốc. Mỗi cung đường được một nhà sáng tạo nội dung ghi lại theo cách riêng: Quỷ Cốc Tử theo phong cách điện ảnh, Ninh Tito khai thác ẩm thực, Người Lớn Thong Dong đào sâu văn hóa.

Theo Radisson Hotel Group, chiến dịch sẽ kéo dài xuyên suốt năm 2026. Toàn bộ hành trình sẽ được ghi lại bằng video, hình ảnh, các bài viết và nội dung trên mạng xã hội do các nhà sáng tạo nội dung thực hiện. Đây cũng là nền tảng để tập đoàn tiếp tục giới thiệu thêm những cung đường mới và các trải nghiệm theo mùa tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhưng với tôi, thứ đọng lại không phải hình ảnh đẹp trên mạng, mà là mấy lần tự dưng dừng xe giữa đường chỉ vì thấy một quán ăn trông hay hay, thứ mà nếu đi tour chắc chắn sẽ bị bỏ qua.