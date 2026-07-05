Đi làm cả năm không đủ trả 1 đêm nghỉ dưỡng của Soobin Hoàng Sơn: Giá phòng 240 triệu, là nơi “em gái quốc dân” từng ở ẩn

Nam ca sĩ sinh năm 1992 khiến người hâm mộ xuýt xoa với loạt ảnh giữa khung cảnh biển, núi và hồ nước tuyệt đẹp. Địa điểm được Soobin lựa chọn là Amanoi - resort 6 sao từng đón nhiều sao Việt và sao quốc tế.

Trên trang Facebook cá nhân, Soobin Hoàng Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới nhất. Giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt với mặt hồ phẳng lặng, bãi biển trong vắt và những khối đá granit đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nam ca sĩ sinh năm 1992 khoe vẻ ngoài điển trai cùng phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút.

Soobin Hoàng Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới nhất.

Diện áo tank top dệt kim màu trắng kết hợp quần suông tông be và dép da, Soobin khoe vóc dáng săn chắc khiến fan trầm trồ. Trong một số khung hình, giọng ca Phía sau một cô gái thả dáng bên hồ nước, ngồi ngắm biển hay đứng giữa không gian kiến trúc mở hòa vào thiên nhiên, tạo nên những bức ảnh đậm chất nghỉ dưỡng sang trọng, "điện ảnh". Ánh nắng cuối ngày phủ lên khung cảnh càng làm nổi bật vẻ thư thái và phong cách lịch lãm của nam ca sĩ.

Nam ca sĩ đứng giữa không gian kiến trúc mở hòa vào thiên nhiên, tạo nên những bức ảnh đậm chất nghỉ dưỡng sang trọng, "điện ảnh"

Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra địa điểm Soobin lựa chọn cho kỳ nghỉ lần này chính là Amanoi - khu nghỉ dưỡng siêu sang nằm trong Vườn quốc gia Núi Chúa (Khánh Hoà), nhìn thẳng ra vịnh Vĩnh Hy.

Theo thông tin trên website của khu nghỉ dưỡng, hạng Lake Pavilion có giá từ khoảng 950 USD/đêm (gần 24 triệu đồng), trong khi biệt thự Five Bedroom Pool Villa có giá lên tới 9.500 USD/đêm (gần 240 triệu đồng) - thuộc nhóm những phòng nghỉ đắt đỏ hàng đầu tại Việt Nam.

Địa điểm Soobin lựa chọn cho kỳ nghỉ lần này chính là Amanoi

Không chỉ Soobin Hoàng Sơn, Amanoi còn là điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng như vợ chồng Midu, Bảo Thy, Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà, Diễm My 9X, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby,... Dù có mức giá thuộc hàng "khó tiếp cận", khu nghỉ dưỡng vẫn luôn nằm trong danh sách ưu tiên của giới nghệ sĩ mỗi khi muốn tìm một nơi riêng tư để nghỉ dưỡng cùng gia đình hoặc bạn bè.

Đầu năm 2025, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Yoo Jung cũng từng gây chú ý khi lựa chọn Amanoi cho kỳ nghỉ tại Việt Nam. Cô lưu trú tại căn Five-Bedroom Bay Pool Residence có mức giá từ khoảng 230 triệu đồng/đêm. Biệt thự sở hữu 5 phòng ngủ riêng biệt với giường cỡ king, tầm nhìn ôm trọn vịnh Vĩnh Hy, hồ bơi riêng, hiên tắm nắng rộng cùng hàng loạt tiện ích cao cấp.

Trong thời gian lưu trú, Kim Yoo Jung gần như "ở ẩn", tận hưởng không gian yên tĩnh giữa thiên nhiên và chia sẻ nhiều khoảnh khắc thư giãn bên hồ bơi riêng, bãi biển hay thưởng thức các món ăn Việt như gỏi cuốn, chả giò, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Kim Yoo Jung check-in bên bờ biển và hồ bơi tại Amanoi

Được đưa vào hoạt động từ năm 2013, Amanoi là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam của thương hiệu Aman Hotels danh tiếng, đồng thời thường được gọi là một trong những "resort 6 sao" sang trọng bậc nhất cả nước. Khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên sườn núi thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, lưng tựa núi, mặt hướng ra vịnh Vĩnh Hy - một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Sự kết hợp giữa núi rừng, biển xanh và hệ sinh thái nguyên sơ tạo nên không gian biệt lập, yên tĩnh hiếm có.

Ảnh: Amanoi

Chỉ một năm sau khi đi vào hoạt động, Amanoi đã được Condé Nast Traveler vinh danh trong danh sách 33 khách sạn mới tốt nhất thế giới năm 2014. Mới đây, khu nghỉ dưỡng tiếp tục góp mặt trong Top 10 Best Upcountry Hotels tại Luxury Awards Asia Pacific 2026 do Travel + Leisure Asia bình chọn, giải thưởng tôn vinh những khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ảnh: Amanoi

Amanoi được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Jean-Michel Gathy, người đứng sau nhiều khách sạn và resort xa xỉ trên thế giới. Công trình mang phong cách đương đại nhưng vẫn đậm dấu ấn kiến trúc Việt Nam với mái cong, gỗ, đá tự nhiên và các không gian mở.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được bao phủ bởi cây xanh, xen kẽ hồ nước và những lối đi men theo sườn núi. Mỗi pavilion hay villa đều có tầm nhìn hướng núi, hồ hoặc vịnh biển, mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào, đồng thời đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho du khách. Đây cũng là lý do Amanoi nhiều năm qua luôn là điểm đến được giới thượng lưu và các ngôi sao trong, ngoài nước yêu thích.