Pizza 4P's nổi tiếng kinh khủng đến mức fan khắp thế giới còn thuộc cả menu, vừa mở ở New York đã được hỏi "có mỳ cua không?"

Không ít du khách cho biết họ đã lưu Pizza 4P's vào lịch trình từ trước khi tới Việt Nam. Sức hút đặc biệt ấy giúp thương hiệu này liên tục được nhắc đến trên TikTok, Instagram và Reddit, trước khi chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại New York.

Từ "điểm đến phải thử" của du khách quốc tế ở Việt Nam

Nhắc đến những nhà hàng được du khách nước ngoài truyền tai nhau nhiều nhất khi đến Việt Nam, bên cạnh phở, bún chả hay bánh mì, Pizza 4P's gần như luôn là cái tên xuất hiện trong danh sách. Dù phục vụ món ăn có nguồn gốc từ Italy chứ không phải ẩm thực truyền thống Việt Nam, chuỗi nhà hàng này vẫn được xem là một trong những thương hiệu F&B thành công nhất tại Việt Nam trong mắt khách quốc tế.

Trên TikTok, Instagram hay Reddit, không khó để bắt gặp những video với tiêu đề như "Must-try restaurant in Vietnam" (Nhà hàng nhất định phải thử ở Việt Nam) hay "The best pizza I've had in Asia" (Chiếc pizza ngon nhất tôi từng ăn ở châu Á), thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Không ít du khách chia sẻ rằng mỗi lần ghé Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng đều dành một bữa để ăn Pizza 4P's.

Pizza 4P's gần như luôn là cái tên được nhiều du khách quốc tế nhắc tới khi đến Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Từ cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM năm 2011, Pizza 4P's hiện đã phát triển thành chuỗi với hàng chục nhà hàng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Bình Dương..., đồng thời mở rộng ra nhiều quốc gia như Nhật Bản, Campuchia, Indonesia và Ấn Độ.

Mới đây, thương hiệu này tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Mỹ, đặt tại khu Greenpoint, Brooklyn (New York City) - một trong những khu vực nổi tiếng về văn hóa và ẩm thực của thành phố.

Food reviewer trải nghiệm Pizza 4P's New York: "Tôi chắc chắn sẽ quay lại"

Ngay sau khi nhà hàng mở cửa, tài khoản Instagram @tasteofthebear với hơn 12 nghìn lượt theo dõi đã đăng tải video trải nghiệm, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận từ cộng đồng yêu ẩm thực.

Food reviewer mở đầu bằng lời giới thiệu: "Hãy cùng mình khám phá Pizza 4P's đầu tiên tại New York." Trong video, người này lần lượt thưởng thức nhiều món trong thực đơn.

Món khai vị Lotus Water Garden gồm mochi làm từ củ sen dùng cùng nước dùng ấm được đánh giá là rất thú vị, đặc biệt nhờ phần dầu lá chanh tạo mùi thơm khác biệt.

Tiếp theo là burrata phô mai tự làm ăn kèm vịt hun khói và chanh Meyer. Reviewer nhận xét vị chua thanh của cam chanh khiến món ăn "bùng nổ hương vị".

Các loại đồ uống được phục vụ rất lạnh. Món rau củ nướng và rau sống dùng với sốt Bagna Cauda lại khiến người này liên tưởng ngay đến kho quẹt của Việt Nam, đặc biệt là phần nước chấm làm từ koji kết hợp nước mắm.

Trong số các món khai vị, người này thích nhất ceviche nghêu dao (razor clam) với dầu lá chanh, gừng và thoang thoảng hương sả.

Đến món chính, reviewer dành nhiều lời khen cho pizza: "Đế bánh mỏng, giòn rụm và cực kỳ ngon. Mình thật sự muốn biết họ lấy bột mì ở đâu vì mình đã ăn sạch cả phần viền bánh."

Chiếc pizza 4 loại phô mai ăn kèm mật ong địa phương được chấm 10/10, với phần phô mai béo ngậy, vị mặn hài hòa cùng lớp mật ong ngọt nhẹ ở cuối.

Ngoài ra, thực đơn còn có pizza rong biển và hải sản với hàu, tôm, mực cùng món pasta xúc xích Ý (housemade salsiccia).

Reviewer cũng đặc biệt ấn tượng với không gian nhà hàng: "Cảm giác như đang bước vào một bảo tàng nghệ thuật. Mỗi tác phẩm đều kể câu chuyện về một nhân viên đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Mình rất thích việc đọc những câu chuyện ấy."

Kết lại, người này đánh giá: "Đây là một trải nghiệm rất tuyệt và mình chắc chắn sẽ quay lại. Điều mình thích nhất là cách Pizza 4P's bản địa hóa thực đơn bằng nguyên liệu địa phương nhưng vẫn giữ được tinh thần của thương hiệu."

Nguồn ảnh: @tasteofthebear

Cộng đồng quốc tế bất ngờ: "Tưởng chỉ có ở Việt Nam"

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người từng ăn Pizza 4P's tại Việt Nam. Nhiều người không giấu được sự bất ngờ: "Pizza 4P's? Có phải nhà hàng Pizza 4P's nổi tiếng ở Việt Nam không?"

Có người lập tức hỏi về món yêu thích: "Họ có bán mỳ cua không?". Chủ video trả lời: "Hôm mình đến thì không có. Không biết sau này họ có bổ sung không. Có lẽ còn phụ thuộc vào việc tìm được nguồn cua phù hợp ở New York, điều này có thể không dễ."

Fan của Pizza 4P's trên khắp thế giới bất ngờ khi có cửa hàng mới ở New York

Một số bình luận khác bày tỏ:

"Mình rất thích Pizza 4P's, nhưng chắc chỉ ăn ở Việt Nam thôi. À, trừ khi họ mở gần quê mình thì mình sẽ ghé."

"Mình từng ăn Pizza 4P's ở Nhật và thấy khá ổn, nhưng vẫn không thể so với ở Việt Nam."

"Tôi từng ăn ở Việt Nam và thấy quá tuyệt. Không ngờ giờ lại thấy họ xuất hiện ở New York."

"Mình vừa từ Sài Gòn về và cực kỳ thích pizza 4 phô mai, 5 phô mai cùng cách họ kết hợp nguyên liệu Việt Nam với nhiều nền ẩm thực khác. Pizza phô mai ăn kèm mật ong hoàn toàn có tiềm năng trở thành món được yêu thích ở New York."

"Menu có pizza burrata nấm truffle không? Đó là món mình thích nhất."

"Trời ơi, nhìn khác hẳn! Có còn sushi cá hồi mozzarella không? Đó là món mình mê nhất."

"Không ngờ họ mở rộng sang tận Mỹ!"

Một người bày tỏ thắc mắc: "Tôi cứ tưởng đây là thương hiệu Việt Nam." Người khác nhanh chóng giải thích: "Do người Nhật sở hữu nhưng được xây dựng và phát triển tại Việt Nam."

Thực đơn New York có gì khác Việt Nam?

So với menu tại Việt Nam, cửa hàng ở Brooklyn vẫn giữ nhiều "món tủ" đã làm nên tên tuổi của Pizza 4P's như burrata phô mai tự làm, pizza 4 loại phô mai ăn kèm mật ong, hay triết lý sử dụng nguyên liệu theo mùa.

Ảnh: Pizza 4P's US

Bên cạnh đó, nhiều nguyên liệu trong thực đơn cũng được thay thế bằng nguồn cung địa phương như chanh Meyer, hàu, nghêu dao hay các loại rau củ từ các nông trại tại bang New York. Trong khi đó, một số món vốn rất được yêu thích tại Việt Nam như mỳ Ý cua (Crab Pasta), pizza burrata nấm truffle hay pizza cá hồ i vẫn chưa xuất hiện đầy đủ trong thực đơn khai trương, cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt của Pizza 4P's khi bước vào một thị trường hoàn toàn mới.

Thay vì mang nguyên thực đơn từ Việt Nam sang Mỹ, đội ngũ đã phát triển một menu riêng, dựa trên nguồn nguyên liệu bản địa.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là toàn bộ phô mai tươi không còn được sản xuất tại Việt Nam như trước. Tại New York, Pizza 4P's nhập fresh cheese curds (sữa đông tươi) hằng tuần từ Narragansett Creamery ở bang Rhode Island. Từ nguồn nguyên liệu này, đội ngũ đầu bếp tự tay kéo, nặn và hoàn thiện mozzarella cùng burrata ngay tại nhà hàng mỗi ngày - quy trình thủ công vốn là một phần trong bản sắc của thương hiệu từ những ngày đầu.

Ảnh: Pizza 4P's US

Pizza 4P's cũng tiết lộ, món burrata nổi tiếng của họ ra đời từ một câu hỏi của một vị khách người Italy nhiều năm trước: "Nếu các bạn đã làm được mozzarella tươi, tại sao không thử làm burrata?" . Thời điểm đó, burrata gần như chưa thể tìm mua tại Việt Nam, vì vậy đội ngũ quyết định tự nghiên cứu và sản xuất. Từ sự tò mò ấy, chiếc pizza burrata nguyên quả đã trở thành một trong những món ăn biểu tượng của Pizza 4P's cho đến nay.

Thành phẩm tại nhà máy sản xuất phô mai. Ảnh: Pizza 4P's Vietnam

Tại New York, món pizza này tiếp tục xuất hiện nhưng được điều chỉnh theo nguyên liệu địa phương. Đế bánh được làm từ bột chua (sourdough) lên men chậm, phủ rau rocket (arugula), cà chua chín và prosciutto không chứa phụ gia. Chính giữa bánh là một quả burrata tươi nguyên vẹn được đặt ngay trước khi phục vụ. Khi cắt bánh, lớp kem bên trong burrata sẽ từ từ chảy ra, hòa quyện cùng phô mai mozzarella rồi thấm dần vào lớp đế giòn - trải nghiệm mà Pizza 4P's khuyến khích thực khách "hãy ngắm chiếc bánh một chút trước khi thưởng thức".

Ảnh: Pizza 4P's US

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng nhấn mạnh triết lý "Grown Here. Made Here" (Trồng tại đây. Làm tại đây) cho cửa hàng đầu tiên ở Mỹ. Phần bột bánh được làm từ lúa mì trồng tại các nông trại trên khắp nước Mỹ, ưu tiên những đơn vị theo đuổi mô hình canh tác hữu cơ và nông nghiệp tái sinh (regenerative agriculture). Theo Pizza 4P's, việc sử dụng nguyên liệu ngay tại địa phương là cách để mỗi nhà hàng phản ánh vùng đất nơi mình hiện diện, thay vì sao chép hoàn toàn công thức từ quốc gia khác.

Pizza 4P's: Thương hiệu sinh ra tại Việt Nam, mang triết lý Nhật Bản

Pizza 4P's được thành lập năm 2011 tại TP.HCM bởi hai doanh nhân người Nhật là Yosuke Masuko và Sanae Takasugi (vợ chồng). Tên gọi 4P's là viết tắt của "Pizza for Peace", xuất phát từ mong muốn kết nối mọi người thông qua những bữa ăn.

Ảnh: Pizza 4P's Vietnam

Hiện nay, Yosuke Masuko giữ vai trò CEO, còn Sanae Takasugi là đồng sáng lập kiêm Phó CEO. Dù do người Nhật sáng lập, Pizza 4P's được xem là một trong những thương hiệu F&B thành công nhất phát triển từ Việt Nam và là điểm đến quen thuộc của cả người Việt lẫn du khách quốc tế.

Điểm khác biệt của thương hiệu nằm ở triết lý "Farm to Table", ưu tiên sử dụng nguyên liệu tươi từ nông trại, tự sản xuất nhiều loại phô mai ngay tại Việt Nam và không ngừng sáng tạo món ăn dựa trên nguyên liệu bản địa.

Ảnh: Pizza 4P's Vietnam

Bên cạnh các dòng pizza đặc trưng như 4 Cheese, 5 Cheese, Burrata Parma Ham, Teriyaki Chicken, thực đơn còn có nhiều món được yêu thích như Crab Pasta (mỳ cua), burrata tươi, salad, risotto và các món tráng miệng. Mức giá tại Việt Nam dao động khoảng 120.000-500.000 đồng/món, tùy kích cỡ và nguyên liệu.

Theo Pizza 4P's, cửa hàng tại Greenpoint, Brooklyn không chỉ là chi nhánh đầu tiên ở Mỹ mà còn là dự án được chuẩn bị trong nhiều năm. Trước khi khai trương, đội ngũ đã khảo sát hàng chục nhà cung cấp địa phương để tìm nguồn nguyên liệu phù hợp, từ nông sản, bột mì, sữa đến hải sản, nhằm xây dựng thực đơn riêng cho thị trường New York thay vì sao chép nguyên mẫu từ Việt Nam.

Ảnh: Pizza 4P's Vietnam

Không gian nhà hàng cũng được thiết kế theo triết lý "Oneness" - tinh thần kết nối đặc trưng của Pizza 4P's, kết hợp chất liệu gỗ, ánh sáng ấm và nhiều tác phẩm kể câu chuyện về nhân viên đến từ các quốc gia khác nhau. Việc lựa chọn Brooklyn - nơi được xem là một trong những khu vực có văn hóa ẩm thực sôi động nhất New York - cũng cho thấy tham vọng của thương hiệu khi muốn chinh phục thực khách bản địa ngay tại một trong những "kinh đô pizza" của thế giới, thay vì chỉ phục vụ cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ.