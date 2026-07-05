"Rể Việt" Seung Hoon hỏi phở ngon nhất ở đâu, fan đồng loạt chỉ ngay Phở Hồ Lợi

Trước thềm trở lại Việt Nam để tham dự và biểu diễn tại sự kiện KBEE & ASEAN K-Food Fair 2026, các thành viên WINNER một lần nữa khiến người hâm mộ thích thú với loạt khoảnh khắc đậm chất "local".

Không chỉ nhiều lần lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong các chuyến lưu diễn, nhóm nhạc nhà YG còn luôn thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho người hâm mộ Việt. Mỗi lần xuất hiện, WINNER đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt, thậm chí còn được fan ưu ái gọi bằng cái tên thân mật là "những chàng rể Việt Nam".

Trong số đó, Lee Seung Hoon (Hoony) là cái tên nổi bật nhất. Nam idol từ lâu đã được cộng đồng fan K-pop Việt gắn cho biệt danh "con rể Việt Nam" bởi hàng loạt khoảnh khắc vừa gần gũi, vừa hài hước. Không ít lần, Seung Hoon khiến fan bất ngờ khi nói và viết tiếng Việt khá trôi chảy, liên tục sử dụng những câu nói quen thuộc trong giao tiếp hay trên mạng xã hội, cho thấy sự yêu mến đặc biệt dành cho đất nước hình chữ S.

Seung Hoon cùng Kang Seung Yoon rủ nhau đi ăn phở khi vừa đặt chân tới Hà Nội

Mới đây, ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, Seung Hoon cùng Kang Seung Yoon đã lập tức rủ nhau đi ăn phở. Điểm đến của hai nam thần tượng là Phở Thìn cơ sở Mỹ Đình. Không chỉ thưởng thức tô phở nóng hổi với rất nhiều thịt bò và hành lá, cả hai còn tranh thủ quay một đoạn video "tấu hài" rồi đăng lên Instagram cá nhân kèm dòng chú thích hoàn toàn bằng tiếng Việt: "Phở Việt Nam hạng nhất là ở đâu vậy?".

Nam thần tượng còn hỏi fan rằng quán phở Việt Nam ngon nhất ở đâu

Trong video, Seung Hoon và Seung Yoon liên tục xuýt xoa, ăn ngon lành và không giấu được vẻ thích thú trước hương vị món ăn. Những biểu cảm hào hứng của hai thành viên WINNER nhanh chóng khiến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ Việt Nam.

Bên dưới bài đăng, hàng trăm fan đã lập tức vào "hiến kế", nhiệt tình giới thiệu cho thần tượng danh sách những quán phở nổi tiếng ở Hà Nội như Phở gà Nguyệt (Phủ Doãn), Phở Thìn, Phở Khôi Hói, Phở Gà Châm, Phở Hồ Lợi,...

Đáng chú ý, trong hàng loạt gợi ý của người hâm mộ, Phở Hồ Lợi là cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc nhất. Dù không quá nổi tiếng với du khách như Phở Lý Quốc Sư, Phở Thìn hay Phở Khôi Hói, quán lại được nhiều người dân Hà Nội xem là một "địa chỉ ruột" để thưởng thức phở bò.

Phở Hồ Lợi được nhiều người dân Hà Nội xem là một "địa chỉ ruột" để thưởng thức phở bò.

Đây là quán phở bò lâu năm nằm tại Phú Thượng, Tây Hồ, nổi tiếng với nước dùng trong, được ninh trong 18 giờ, vị đậm và ngọt từ xương hầm, thịt bò tươi rói, quẩy giòn tan, cùng lượng khách đông từ sáng sớm. Giá các món dao động từ 30-80.000 đồng. Nhiều người Hà Nội xem đây là một trong những địa chỉ thưởng thức phở bò "chuẩn vị" của Thủ đô.

Phở Hồ Lợi luôn trong tình trạng đông nghịt khách xếp hàng

Không biển hiệu hào nhoáng hay thường xuyên xuất hiện trên các cẩm nang du lịch, Phở Hồ Lợi chủ yếu được truyền tai nhau qua kinh nghiệm của người địa phương.

Chính vì vậy, nhiều fan cho rằng nếu muốn thưởng thức một bát phở mang hương vị quen thuộc, gần gũi như cách người Hà Nội vẫn ăn hằng ngày, đây là địa chỉ mà Seung Hoon và Kang Seung Yoon rất đáng cân nhắc ghé thử trong những ngày ở Việt Nam.

Nước dùng phở được ninh trong 18 giờ để có vị ngọt thanh tự nhiên nhất.

Ngoài việc liên tục "review" các quán ăn, không ít người còn hỏi xin địa chỉ chính xác quán phở mà hai thành viên WINNER vừa ghé để đến "cheap moment". Một số fan ở TP.HCM cũng nhanh chóng gửi lời mời thần tượng vào miền Nam để thưởng thức loạt đặc sản như cơm tấm, hủ tiếu, bánh mì hay phá lấu.

Thực tế, đây không phải lần đầu Seung Hoon gây sốt vì quá hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam. Mỗi lần sang Việt Nam, nam idol đều để lại hàng loạt khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng bật cười vì độ "nhập gia tùy tục". Từ cách ăn mặc đến phong cách sinh hoạt, Seung Hoon khiến nhiều người đùa rằng nếu không biết anh là thần tượng K-pop thì có lẽ sẽ tưởng đây là một chàng trai Việt chính hiệu.

Trong một chuyến ghé thăm trước đó, Seung Hoon từng viral khắp mạng xã hội với bộ trang phục cực kỳ quen thuộc gồm áo ba lỗ, quần đùi và dép lê - hình ảnh được ví von chuẩn phong cách "trai Việt". Anh còn tự lái xe máy trên đường phố, tạo dáng như một "tay phượt" chính hiệu, khiến cư dân mạng thích thú chia sẻ rầm rộ.

Không dừng lại ở đó, nam thần tượng còn vô tư ngồi ăn kem, ăn bánh mì ở các hàng quán vỉa hè, hay xuất hiện với hình ảnh đội mũ bảo hiểm, ngồi xổm cạnh cây ATM chờ rút tiền - những khoảnh khắc đời thường đến mức nhiều người nhận xét "không khác gì người bản địa".

Loạt ảnh "hoà tan" của nam thần tượng trong những chuyến du lịch Việt Nam

Đặc biệt, trong các buổi biểu diễn tại Việt Nam, Seung Hoon cùng các thành viên WINNER cũng nhiều lần khiến khán giả bất ngờ khi giao lưu hoàn toàn bằng tiếng Việt với những câu nói như lời chào, lời cảm ơn hay những màn "thả miếng" duyên dáng. Chính sự gần gũi, hài hước và luôn chủ động kết nối với khán giả Việt đã giúp WINNER trở thành một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc được người hâm mộ Việt Nam dành nhiều tình cảm nhất suốt nhiều năm qua.