Đi đâu ăn đó, bỏ túi bản đồ món ngon cùng deal đỉnh từ ShopeeFood 7/7

Mùa hè là để vi vu, và hành trình sẽ trọn vẹn hơn khi tìm được hương vị đúng gu. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá hàng ngàn lựa chọn ẩm thực cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn tại sự kiện ShopeeFood 7/7 Đi Đâu Ăn Đó - Deal Đỉnh Mọi Miền.

ShopeeFood 7/7 mang đến hàng ngàn ưu đãi từ những thương hiệu hot, để bạn thỏa sức cảm nhận tinh hoa ẩm thực từ khắp mọi miền.

Đi đến đâu, "càn quét" món ngon vị đúng đỉnh đến đó

Với nhiều tín đồ xê dịch, mỗi điểm đến đều gắn với một danh sách không thể bỏ lỡ. Từ đặc sản địa phương đến những địa chỉ được cộng đồng mạng truyền tai, tất cả đều góp phần làm chuyến đi thêm đáng nhớ.

Chỉ với bộ sưu tập Vị Đúng Đỉnh, việc tìm quán ngon trong mỗi chuyến đi trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Đáp ứng nhu cầu khám phá và check-in ẩm thực ở từng địa điểm, bộ sưu tập Vị Đúng Đỉnh trên ShopeeFood quy tụ nhiều quán ăn được yêu thích tại các địa phương, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy những địa chỉ nổi bật ngay trong chuyến đi. Từ các món đặc sản vùng miền, những quán ăn được nhiều người đánh giá cao đến các địa điểm đang gây sốt trên mạng xã hội, bộ sưu tập mang đến đa dạng món để người dùng tìm được hương vị hợp gu.

Hãy mở ngay bộ sưu tập Vị Đúng Đỉnh trên ShopeeFood để mở rộng "bản đồ foodtour", lên kèo cùng hội bạn và tận hưởng mọi trải nghiệm mà không lo mất thời gian tìm quán hay xếp hàng đợi món.

Săn ngay loạt món ngon, deal hời phủ sóng 7/7

Dù là hành trình khám phá món ngon ở một vùng đất mới hay những bữa ăn ngay tại nhà, ShopeeFood 7/7 Đi Đâu Ăn Đó - Deal Đỉnh Mọi Miền đều mang đến danh sách nhiều món hấp dẫn từ các thương hiệu được yêu thích. Từ những bữa ăn no bụng đến các thức uống giải khát hay combo tiện lợi, người dùng có thể tận hưởng những ưu đãi phù hợp.

Nhân dịp ngày Gà Rán Quốc tế, những tín đồ gà rán không nên bỏ lỡ phần quà tặng siêu hời từ Texas Chicken. Từ ngày 6/7 đến 7/7, người dùng sẽ được tặng 1 miếng gà rán truyền thống (trị giá 39.000 đồng) khi thanh toán đơn hàng từ 169.000 đồng (số lượng có hạn). Bên cạnh đó, bạn đừng quên nhập mã TEXASKHAO45 để nhận ưu đãi giảm 25%, tối đa 45.000 đồng cho đơn hàng từ 169.000 đồng (số lượng có hạn).

Nếu đang tìm kiếm một bữa ăn đầy đặn để cùng nhau thưởng thức, Bún Đậu Homemade là lựa chọn đáng thử với combo No Nê dành cho 2-3 người, giảm từ 129.000 đồng xuống còn 83.000 đồng, áp dụng từ ngày 6/7 đến hết ngày 7/7 (số lượng có hạn).

Bạn có thể bỏ túi hàng loạt thương hiệu quen thuộc, cùng nhiều deal hấp dẫn chỉ có trong dịp ShopeeFood 7/7.

Với những ai yêu thích khẩu vị đậm đà, Mì Cay Sasin mang đến ưu đãi mua Mì Kim Chi Bò Mỹ tặng Mì Kim Chi Gogi, giảm từ 134.000 đồng xuống còn 79.000 đồng, áp dụng duy nhất trong ngày 7/7 (số lượng có hạn).

Không chỉ có các món ăn, những tín đồ trà sữa cũng có thêm lựa chọn trong dịp này với đặc quyền từ Phê La. Hai thức uống Ô Long Nhài Sữa và Tấm (size Phê) đồng loạt giảm từ 54.000 đồng xuống chỉ còn 19.000 đồng, áp dụng duy nhất trong ngày 7/7 (số lượng có hạn).

Nếu mở tiệc cùng hội bạn, combo từ Phúc Long sẽ là gợi ý không nên bỏ lỡ. Bộ ba Lucky Tea, Trà Nhãn Lài và Trà Sữa Phúc Long giảm từ 195.000 đồng xuống còn 99.000 đồng, áp dụng trong hai ngày 6/7 và 7/7 (số lượng có hạn), phù hợp để cả nhóm cùng thưởng thức sau một ngày dạo chơi hay đơn giản để giải nhiệt.

Dù đang chuẩn bị cho chuyến vi vu sắp tới hay đơn giản muốn đổi vị ngay tại nhà, ShopeeFood 7/7 Đi Đâu Ăn Đó - Deal Đỉnh Mọi Miền đều mang đến những món ngon phù hợp cho mọi dịp thưởng thức. Hãy mở ngay ShopeeFood để lưu lại bộ sưu tập Vị Đúng Đỉnh và cập nhật thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn trong chương trình.