Chuyến tàu "sang như resort di động" đầu tiên ở Việt Nam: Du khách trải nghiệm gần 10 ngày trên tàu, qua loạt địa danh nổi tiếng, giá vé 220 triệu đồng

Với mô hình "tàu nghỉ dưỡng" lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, SJourney mang đến cách khám phá đất nước theo nhịp độ chậm, kết hợp hành trình đường sắt cùng các trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực tại mỗi điểm dừng.

Hành trình xuyên Việt qua loạt điểm đến di sản, mỗi ngày một trải nghiệm

SJourney chính thức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên vào tháng 12/2024. Đây được xem là sản phẩm du lịch đường sắt hạng sang đầu tiên tại Việt Nam khai thác trên tuyến Bắc – Nam, do một số chủ đầu tư, đại diện là PYS Travel, hợp tác với Đường sắt Việt Nam triển khai.

Hành trình của SJourney kéo dài 8 ngày 7 đêm, khởi hành từ Hà Nội hoặc TP.HCM và di chuyển theo hai chiều. Tuyến tàu dừng tại các địa danh nổi bật gồm Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết, trước khi kết thúc tại điểm đầu còn lại.

Tàu vận hành với tần suất khoảng 2 chuyến mỗi tháng cho mỗi chiều, theo lịch trình cố định. Điểm đáng chú ý là mô hình “mỗi ngày một điểm đến”: ban ngày du khách rời tàu tham quan các địa danh theo chương trình có sẵn, buổi tối quay lại tàu nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình vào ngày hôm sau.

Tổng thời gian lưu trú trên tàu là 7 đêm liên tiếp, giúp toàn bộ chuyến đi diễn ra trong một không gian khép kín, không cần thay đổi khách sạn hay phương tiện di chuyển trong suốt hành trình.

Một yếu tố quan trọng trong thiết kế vận hành là tốc độ tàu được duy trì ở mức khoảng 40 km/h, thấp hơn đáng kể so với tàu khách thông thường trên tuyến Bắc – Nam. Việc giảm tốc này nhằm hạn chế rung lắc, đồng thời tạo điều kiện để du khách quan sát cảnh quan dọc tuyến đường sắt. Đây cũng là một phần của mô hình “slow travel” – du lịch chậm, tập trung vào trải nghiệm thay vì di chuyển nhanh giữa các điểm đến.

Trong hành trình, tại mỗi điểm dừng, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa – thiên nhiên. Ví dụ tại Quảng Bình, chương trình bao gồm tham quan Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, du ngoạn sông Son, khám phá động Phong Nha, trải nghiệm suối Nước Moọc và các hoạt động ẩm thực địa phương trước khi quay lại tàu vào buổi tối.

Không gian “resort di động” giới hạn 60 khách và mức giá hơn 200 triệu đồng

SJourney được thiết kế theo mô hình giới hạn số lượng khách, chỉ khoảng 60 hành khách mỗi chuyến, nhằm đảm bảo không gian riêng tư và chất lượng dịch vụ.

Toàn bộ đoàn tàu gồm các cabin hạng sang với thiết kế nội thất gỗ, giường ngủ, phòng vệ sinh riêng, tủ đồ và khu vực tiếp khách trong phòng. Mỗi toa được bố trí số lượng cabin hạn chế để tối ưu diện tích sử dụng và trải nghiệm cá nhân hóa.

Không gian đoàn tàu đẹp như khu nghỉ dưỡng

Trên tàu có 2 toa ăn và 1 toa bếp riêng, phục vụ bữa ăn theo thực đơn cố định từng ngày. Ẩm thực được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp món Âu – Á và đặc sản Việt Nam theo từng vùng miền. Đồ uống, bao gồm rượu vang và các loại nước giải khát, được phục vụ xuyên suốt hành trình trong gói dịch vụ.

Ngoài lưu trú và ăn uống, hành trình còn bao gồm hướng dẫn viên tại từng điểm dừng, vé tham quan, dịch vụ vận chuyển hành lý và các hoạt động trải nghiệm theo chương trình. Du khách không cần tự sắp xếp lịch trình, toàn bộ hành trình được tổ chức theo dạng trọn gói.

Theo thông tin công bố, giá vé trọn gói cho một hành trình khoảng 8.600 USD/người (tương đương khoảng 219–220 triệu đồng, tùy tỷ giá). Mức giá này đã bao gồm toàn bộ chi phí lưu trú 7 đêm, ăn uống, di chuyển, tham quan và dịch vụ trên tàu.

Với mức giá trên, SJourney hướng đến phân khúc khách cao cấp, đặc biệt là khách quốc tế hoặc nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm du lịch khép kín, không phụ thuộc vào việc tự lên lịch trình.

Xu hướng “slow travel” và mở rộng sang hành trình kết hợp Hạ Long

SJourney được xem là một trong những sản phẩm tiên phong tại Việt Nam theo mô hình “luxury slow travel” – du lịch chậm trên đường sắt, tương tự các tuyến tàu hạng sang tại châu Âu và châu Á. Mô hình này nhấn mạnh trải nghiệm hành trình thay vì chỉ tập trung vào điểm đến, khi bản thân việc di chuyển cũng trở thành một phần của kỳ nghỉ.

Bên cạnh tuyến xuyên Việt hiện tại, đơn vị vận hành cũng đang mở rộng sản phẩm theo hướng kết hợp giữa đường sắt và du lịch biển. Theo kế hoạch được giới thiệu, từ năm 2026, SJourney sẽ triển khai hành trình kết hợp với du thuyền tại vịnh Hạ Long.

Theo đó, du khách sẽ có trải nghiệm nghỉ đêm trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long trước khi tiếp tục hành trình xuyên Việt bằng tàu hỏa, đi qua các điểm đến như Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Hội An, Phú Yên, Phan Thiết và TP.HCM (hoặc theo chiều ngược lại). Đây là bước mở rộng sản phẩm nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kết hợp giữa đường sắt hạng sang và du lịch biển.

Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và cá nhân hóa ngày càng được ưa chuộng, mô hình tàu nghỉ dưỡng như SJourney đang góp phần mở ra một hướng đi mới cho du lịch đường sắt Việt Nam, nơi hành trình di chuyển không còn là quãng thời gian “quá cảnh”, mà trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm du lịch tổng thể.

(Tổng hợp)