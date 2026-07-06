Quán chay tại TP.HCM của gia đình Angela Phương Trinh bán gần nửa thực đơn chỉ 30.000 đồng, giá được khen "còn rẻ hơn ở quê”

Sau hơn 6 năm hoạt động, quán chay Tâm Đức của Angela Phương Trinh và người nhà bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Từng được biết đến với hình ảnh nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính, Angela Phương Trinh những năm gần đây lại gây chú ý với thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn không kém nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Sự thay đổi này gắn liền với hành trình gần 8 năm ăn chay trường kết hợp tập luyện thể thao nghiêm túc của nữ diễn viên.

Năm 2018, Angela Phương Trinh quyết định ăn chay trường. Cô cho biết việc lựa chọn chế độ ăn này xuất phát từ mong muốn hướng đến cuộc sống bình an, hạn chế sát sinh và chăm sóc sức khỏe. Hai năm sau, Angela Phương Trinh cùng em gái mở quán chay Tâm Đức tại phường Hiệp Bình Chánh (TP.HCM), với mong muốn mang đến những bữa ăn đơn giản, sạch sẽ và đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người.

Chị em Angela Phương Trinh ăn chay trường.

Sau hơn 6 năm hoạt động, những ngày gần đây, quán chay Tâm Đức bất ngờ "viral" trở lại trên mạng xã hội, được nhiều TikToker, YouTuber và thực khách chia sẻ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là lý do quán đông khách lại không nằm ở danh tiếng của nữ diễn viên, mà đến từ chất lượng món ăn và mức giá được đánh giá là "quá dễ chịu".

Theo thực đơn, quán phục vụ đa dạng các món cơm như cơm sườn bì chả chay, cơm thập cẩm, cơm mì căn xào sả ớt, cơm mắm Thái, canh chua Nam Bộ, mì cay, nấm bào ngư chiên, bì cuốn... Giá các món dao động từ 8.000-50.000 đồng, trong đó phần lớn các món cơm chỉ khoảng 30.000 đồng.

Ảnh: Google Review

Ngoài thực đơn cố định, quán còn thay đổi món theo từng ngày trong tuần. Thứ Hai có hủ tiếu Nam Vang, nui, bánh canh, bún mọc; thứ Ba có hủ tiếu Thái, bún Thái, phở chay; thứ Tư có mì tiềm, hủ tiếu Nam Vang, bún mọc, bún gạo lứt; thứ Năm có bún riêu, canh bún, bún thịt nướng chả giò; thứ Sáu phục vụ bún mắm, bò kho bánh mì, hủ tiếu dai, hủ tiếu mềm; thứ Bảy có bún Huế, mì Quảng; Chủ nhật có mì hoành thánh, bún măng, miến măng. Hầu hết các món nước đều đồng giá 30.000 đồng.

Menu của quán đa dạng các món với mức giá khá rẻ, đa số chỉ 30.000 đồng. Ảnh: Google Review

Bên cạnh đó, thực khách còn có thể lựa chọn nhiều món ăn khác như đậu hũ chiên sả, đậu hũ sốt cà, bánh ướt, bún đậu mắm tôm chay, canh rong biển... cũng chỉ khoảng 30.000 đồng mỗi phần.

Nếu đi theo nhóm, quán phục vụ nhiều loại lẩu như lẩu Thái, lẩu nấm, lẩu tiêu xanh, lẩu lá giang, lẩu cù lao miền Tây, lẩu chao, lẩu mắm với giá từ 180.000-280.000 đồng. Đồ uống cũng có mức giá "mềm", chỉ từ 10.000-15.000 đồng cho các loại trà bông cúc, nước sâm, mủ trôm nha đam, chanh dây hay nước suối.

Ảnh: Google Review

Trên các nền tảng đánh giá và mạng xã hội, nhiều thực khách dành lời khen cho quán cả về hương vị lẫn mức giá.

Một khách quen chia sẻ: "Đồ ăn ngon, ít dầu mỡ, sạch sẽ. Giá hợp lý. Xung quanh nhà mình nhiều quán chay đóng cửa gần hết, còn quán này là ăn hợp khẩu vị nhất. Mình ăn từ năm 2020 đến giờ."

Trong khi đó, người khác để lại nhận xét: "Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng. Hôm mình đến khá đông nên lên món hơi lâu. Menu rất đa dạng, còn có món thay đổi theo từng ngày. Lẩu 250.000 đồng là ổn, ăn vừa đủ no."

Nhiều bình luận khác cũng đánh giá món ăn thanh đạm, ít dầu mỡ nhưng vẫn đậm đà, hương vị ngon không thua kém món mặn. Đặc biệt, không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước mức giá: "Lần đầu thấy người nổi tiếng bán đồ ăn giá rẻ như vậy", "30.000-35.000 đồng giờ hiếm lắm", hay "Không nghĩ nghệ sĩ lại giữ giá bình dân đến thế".

Nhiều thực khách đánh giá món ăn của quán có hương vị ngon, hợp khẩu vị. Ảnh: Google Review

Trái với xu hướng xây dựng mô hình nhà hàng cao cấp của nhiều nghệ sĩ, quán chay Tâm Đức lựa chọn hướng đi bình dân, phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng. Chính mức giá gần như đồng giá 30.000 đồng cho phần lớn thực đơn và hầu như không tăng trong nhiều năm qua khiến nhiều thực khách nhận xét quán còn rẻ hơn không ít hàng quán ở các địa phương.

Điểm cộng lớn của quán không chỉ nằm ở giá cả mà còn ở hương vị vừa miệng, không gian sạch sẽ và phong cách phục vụ tận tình. Theo chia sẻ của quán, người trực tiếp nghiên cứu công thức và đứng bếp là bố ruột của Angela Phương Trinh, người đã có nhiều năm ăn chay trường và có nhiều kinh nghiệm chế biến các món chay.

Nữ diễn viên từng tiết lộ, ba cô là người đứng bếp, làm ra toàn bộ các món chay tại quán ăn để phục vụ khách hàng

Không chỉ kinh doanh, quán còn thường xuyên tổ chức phát cơm chay miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân, người lao động và những người cần hỗ trợ. Trên trang Facebook của quán, thay vì đăng tải nhiều hình ảnh quảng bá món ăn, phần lớn bài viết đều ghi lại các hoạt động thiện nguyện, những suất cơm được đóng gói chỉn chu, sạch sẽ rồi trao tận tay người nhận.

Quán thường xuyên tổ chức phát cơm chay miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân, người lao động. Ảnh: Quán chay Tâm Đức

Hoạt động này cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng chính cách kinh doanh giản dị, giữ mức giá bình dân trong nhiều năm và thường xuyên lan tỏa các hoạt động thiện nguyện đã giúp quán chay Tâm Đức tạo được thiện cảm, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách yêu thích ẩm thực chay tại TP.HCM.