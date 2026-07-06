5 lý do khiến Sun World Ha Nam thành "tọa độ trốn nóng" hot bậc nhất miền Bắc dịp hè 2026

Di chuyển từ Hà Nội chỉ mất 45 phút, hệ thống trò chơi đa dạng, không gian độc đáo cho đến chuỗi hoạt động giải trí nội khu và lân cận kéo dài cả ngày lẫn đêm… đây là những lý do thuyết phục khiến Sun World Ha Nam đang nhanh chóng trở thành một trong những “tọa độ trốn nóng” hút khách của miền Bắc mùa hè này.

Điểm đến "đổi gió" chỉ cách Hà Nội 45 phút

Từ khi hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hà Nam chỉ còn khoảng 45 phút. Nhờ khoảng cách thuận tiện, Sun World Ha Nam ngày càng trở thành một trong những tọa độ giải trí lý tưởng cho những chuyến nghỉ ngắn hay điểm hẹn cuối tuần cho người dân thủ đô và khu vực lân cận.

Thế giới giải trí dành cho cả gia đình

Có lẽ không có nhiều điểm vui chơi tại Hà Nam sở hữu hệ thống trò chơi đa dạng và dành cho cả gia đình như Sun World Ha Nam. Trên diện tích hơn 19 ha, công viên được đầu tư hệ thống trò chơi hiện đại chuẩn quốc tế với hơn 40 đường trượt và 14 tổ hợp giải trí, mang đến trải nghiệm đa dạng cho mọi lứa tuổi.

Trò chơi Song làn siêu tốc

Tâm điểm nổi bật nhất là Song làn siêu tốc – đường trượt đua đôi tiên phong tại Đông Nam Á, trò chơi luôn thu hút đông đảo tín đồ ưa cảm giác mạnh. Với chiều dài hơn 228m và độ chênh cao gần 25m, trò chơi mang đến trải nghiệm "so kè tốc độ" đầy phấn khích, nơi bạn có thể cùng bạn bè hoặc người thân lao xuống đường trượt trong tiếng reo hò sôi động.

Thả mình vào những đường trượt nước hiện đại, tận hưởng cảm giác "giải nhiệt cực đã" giữa mùa hè tại Sun World Ha Nam.

Bên cạnh đó, công viên còn mang đến cho du khách những đường trượt đầy cảm xúc như "Lốc xoáy thần tốc", "Khúc cua phượng hoàng", hay "Vịnh Thần Sóng" rộng hơn 4.600m² mô phỏng những con sóng chân thực như ngoài bãi biển. Với ai thích thư giãn, "Dòng sông mơ màng" dài 500m là lựa chọn lý tưởng để thư giãn sau những giây phút bùng nổ.

Điểm đáng chú ý là không gian vui chơi tại Sun World Ha Nam được thiết kế để phù hợp với cả gia đình: trẻ em có khu vui chơi riêng an toàn, người trẻ thỏa sức với các đường trượt tốc độ cao, còn người lớn tuổi vẫn có thể tận hưởng các khu vực nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Nhờ đó, mỗi thành viên đều có trải nghiệm riêng nhưng vẫn cùng chia sẻ một hành trình vui chơi trọn vẹn.

"Khối nghỉ hè" tha hồ trải nghiệm với loạt hoạt động đa dạng, kết hợp giữa vận động, sáng tạo, giải trí và rèn luyện kỹ năng sống cho cả gia đình trong hè này.

Mùa hè này, Sun World Ha Nam còn mang đến cho "khối nghỉ hè" với hàng loạt hoạt động trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa vận động, sáng tạo, giải trí và rèn luyện kỹ năng sống cho cả gia đình. Tại đây, các em nhỏ có thể hóa thân thành những nghệ nhân nhí với hoạt động làm tranh Đông Hồ, thỏa sức sáng tạo cùng khu vực xúc cát, hay thử sức với những trò chơi dân gian và trí tuệ như cờ vua, cờ cá ngựa. Những trải nghiệm vận động như cầu khỉ, đá bóng ngồi, đua xe cân bằng hay câu cá cũng mở ra cơ hội để bố mẹ và con cùng tham gia, tăng thêm những khoảnh khắc gia đình gắn kết trong kỳ nghỉ.

Một điểm nhấn đặc biệt là lớp học kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước diễn ra hằng ngày tại Vịnh Thần Sóng, giúp trẻ trang bị kiến thức an toàn và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Không gian mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Bộ

Giữa vô số công viên nước hiện đại, Sun World Ha Nam tạo dấu ấn riêng nhờ việc lồng ghép văn hóa vào toàn bộ không gian thiết kế. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước – di sản dân gian đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ – công viên tái hiện nhiều hình ảnh quen thuộc như thủy đình, tứ linh hay các tích trò dân gian theo phong cách kiến trúc đương đại.

Sun World Ha Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước.

Không gian nơi đây được chia thành 7 phân khu chủ đề, mỗi khu gắn với một câu chuyện hoặc vở diễn rối nước khác nhau. Từ "Tứ Linh" uy nghi với rồng phượng, "Thủy Đình – Múa Tiên" gợi hình ảnh làng quê yên bình, đến những góc tái hiện đời sống sinh hoạt dí dỏm như "Đánh cáo bắt vịt". Sự giao thoa độc đáo này không chỉ biến công viên nước thành một tọa độ giải nhiệt hấp dẫn, mà còn là một điểm check-in "sống ảo" đậm chất nghệ thuật, mang đến những khung hình độc nhất vô nhị cho du khách.

Công viên nước được chia thành 7 phân khu chủ đề, mỗi khu gắn với một câu chuyện hoặc vở diễn rối nước khác nhau.

Thế giới ẩm thực đa dạng

Sau những giờ phút "xả hơi" hết mình với các trò chơi dưới nước, chắc hẳn bạn sẽ cần được nạp năng lượng giữa giờ để tiếp tục chinh phục các đường trượt. Không chỉ có hai Nhà hàng chính: Đào Thục và Đồng Ngư mà Sun World Ha Nam còn sở hữu hàng chục quầy ẩm thực ăn uống nội khu, luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của thực khách, từ các món ăn nhanh tiện lợi, cơm truyền thống cho đến những món ăn vặt khoái khẩu như thịt nướng, xúc xích và những que kem mát lạnh...

Đa dạng ẩm thực tại Sun World Ha Nam.

Mới đây, Sun World Ha Nam vừa công bố giá vé mùa hè áp dụng từ ngày 23/5 đến hết ngày 2/9/2026. Theo đó, vé vào cổng có giá 250.000 đồng/người lớn và 170.000 đồng/trẻ em. Du khách có thể lựa chọn combo trọn gói vé, tủ đồ và ẩm thực với giá 380.000 đồng/người lớn và 300.000 đồng/trẻ em. Công viên mở cửa từ 9h30 đến 19h hằng ngày.

"Vịnh Thần Sóng" – bể tạo sóng ngoài trời rộng 5.000m² mở thêm khung giờ tối, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, mùa hè này công viên nước còn "thiết kế" riêng những khung giờ trải nghiệm vô cùng tinh tế cho du khách. Điển hình là việc mở cửa "Vịnh Thần Sóng" - bể tạo sóng ngoài trời rộng 5.000m² vào các khung giờ vàng: sáng sớm (6h30 - 8h30) và buổi tối (19h00 - 21h00) với mức giá "siêu hạt dẻ" chỉ 50.000 đồng/người. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn giải nhiệt, vận động nhẹ hoặc tận hưởng không khí mát lành mà không cần dành trọn một ngày tại công viên.

Kéo dài cuộc vui từ công viên nước đến pháo hoa, nhạc nước về đêm

Đến với Sun World Ha Nam, du khách không chỉ tận hưởng những trải nghiệm sôi động ban ngày mà còn có thể tiếp nối hành trình giải trí đầy thú vị vào buổi tối tại Quảng trường Thời đại thuộc Sun Urban City, cách đó chỉ khoảng 2km. Đây chính là điểm cộng giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn, phù hợp cả cho hành trình 1 ngày lẫn kỳ nghỉ 2 ngày cuối tuần.

Quảng trường Thời Đại trở thành tâm điểm về đêm.

Khi màn đêm buông xuống, tâm điểm trải nghiệm là Quảng trường Thời Đại – nơi du khách có thể check-in cùng biểu tượng Trống Đọi Tam cao 32m rực sáng bên dòng Kênh Vua Lê. Ngay sau đó, không gian trở nên sống động với show nhạc nước quy mô lớn, kết hợp giữa nước, ánh sáng và âm nhạc, tạo nên một "bữa tiệc thị giác" miễn phí đầy ấn tượng. Đặc biệt, vào 21h30 mỗi tối thứ Bảy, bầu trời Hà Nam sẽ bừng sáng với màn pháo hoa, khép lại một ngày trải nghiệm trọn vẹn và giàu cảm xúc.

Với lợi thế vị trí gần Hà Nội, quy mô lớn và chuỗi hoạt động liên tục được bổ sung, Sun World Ha Nam đang trở thành một trong những điểm trốn nóng cuối tuần lý tưởng của miền Bắc – nơi không chỉ để "giải nhiệt" mà còn mang đến một hành trình giải trí trọn vẹn từ ngày đến đêm.